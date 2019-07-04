自由開講》郭台銘的富人稅空想

◎錢永旺

郭台銘董事長是目前國民黨最有可能贏得初選的二個候選人之一，不過今日他提出零歲到六歲國家養的政策，卻面臨不少挑戰，還被同黨候選人朱立倫戲稱為「郭家養」，因為這個政見要實施，必須付出龐大的公家預算來支撐。



政府預算在年金改革的時候，台灣人民已經上了一課，因此這個「郭家養」的政策是不是芭樂票，人民自有定奪。不過，郭董提出富人稅的概念，這就必須嚴肅來討論，因為富人稅會影響富人「用腳投票」，也就是說，如果貿然實施這樣的制度，不僅課不到更多稅收，反而會造成國家高階人才外流，國內資金大量外逃，影響經濟、國家競爭力甚鉅。

如果郭董真的願意示範富人稅，試問郭董您會把海外資產都賣光，只為了匯回台灣繳稅嗎？（資料照）



台灣的所得稅率，累進最高稅率是40%，對比歐洲的福利國家，其實不高。而台灣企業的所得稅在25%，保留盈餘稅則是10%。這兩者間的差異，就是造成台灣很多大老闆沒有薪資所得，甚至可以享有排富的社會福利政策的奇怪現象。怎麼說呢？因為大老闆可以把錢放在公司，加上投資減免等優惠，所以很多開支就以公司名義來支出費用，達到避稅效果，例如高價轎車登記在公司名下等。所以，如果只是單純提高個人所得稅的稅率，對擁有公司的大老闆沒有太大影響，真正影響到的是高階經理人才，這些人在國際間年薪身價動輒幾千萬元，留在台灣服務如果稅率太高，必然會影響到他們在台灣企業服務到意願。



提高所得稅率不可行，那如果要針對特定財富資產規模以上的人課稅，可行嗎？更不可行，因為這些人可以把公司搬到海外，再用控股公司的方式來持有在台灣的企業，甚至為了迴避台灣的遺贈稅，還可以藉由公司搬去海外完成投資移民。過去很多移往新加坡、加拿大、澳洲，以取得當地公民身分的例子。這是典型的用腳投票。更何況，憲法規定人人平等、租稅法定等原則，要針對特定資產規模以上的人課稅，違反公平原則更有違憲疑慮。



財富跟所得的概念不同，所得是指一定時間內賺到的錢，是一種「流量」的概念，財富則是累積下來的錢，是一種「存量」的概念。換句話說，「錢」被賺到的時候，就依法要交稅了，所以再對累積下來的財富課稅，這是重複課稅，依法不合理，除非是遺贈稅。另外，還有一種可能，對財富課稅，就是在外國的財富如果移回台灣，那如果是結清國外財產交易所得來的錢，那依法必須申報。但在這個情況下，如果針對這個項目定超高稅率，那就沒有人會把資金匯回來台灣了，這對以貿易為主的台灣經濟，這是擾民也不切實際的發想。媒體報導郭董在海外有約9000億資產，如果郭董真的願意示範富人稅，試問郭董您會把海外資產都賣光，只為了匯回台灣繳稅嗎？

（大學經濟學教授）

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