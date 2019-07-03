法操》【法官法修正】法官評鑑、職務法庭更加細緻化

為了回應民眾對於法官評鑑委員會、職務法庭「官官相護」的不滿，本次的修法除了提高了評鑑委員會中學者專家的比例外，同時也在職務法庭審理法官懲戒案件時納入參審概念，額外增加2名參審員為合議庭成員，期盼透過這樣的制度帶進更多元的意見，打破過去認為職務法庭官官相護的刻板印象。

（資料照）

法操司想傳媒

根據新聞報導，2019年06月28日，立法院通過了法官法修正案。而最受到關注的，莫過於「法官評鑑」及「職務法庭」這兩部分的修法了。

為了回應民眾對於法官評鑑委員會、職務法庭「官官相護」的不滿，本次的修法除了提高了評鑑委員會中學者專家的比例外，同時也在職務法庭審理法官懲戒案件時納入參審概念，額外增加2名參審員為合議庭成員，期盼透過這樣的制度帶進更多元的意見，打破過去認為職務法庭官官相護的刻板印象。此外，也明文針對因貪污而被判決確定的法官，剝奪其退休金、追繳已領的退休金及停職時的薪資，回應民眾對於貪污法官仍坐領薪水及退休金的質疑。

法官評鑑委員會方面，除了賦予受評鑑人及申請人調查證據、陳述意見等權利、及明文要求公開決議書以外，在司改國是會議中曾經被討論的：「誰可以請求個案評鑑？」問題，在本次修法中也開放案件當事人及被害人，可以以案件承審法官為對象請求進行個案評鑑。而原本可以請求個案評鑑的公益團體等，則在本次修法中被案件當事人及被害人取代。

除了評鑑委員會、職務法庭人事、判決效力的變動外，在組織上變動最大的，莫過於將職務法庭由原本的「一級一審」，改成「一級二審」。這樣的變動不僅讓受懲戒判決的法官多了一個審級的救濟，保障其憲法上的訴訟權，也讓職務法庭的判決更加嚴謹。而職務法庭的二審案件與普通法院的三審案件同採「法律審」，僅能在一審出現「判決違背法令」的狀況時，才能進行審理；但和其他法院不同的是，職務法庭二審有「判決期限」的規定，必須在6個月內做出判決。

經過本次法官法的修正，立法者希望能達到法官評鑑制度、及職務法庭汰除不適任司法人員、嚴懲違法情事的目的。從條文整體來看，在保障受評鑑當事人的訴訟權、賦予案件當事人、被害人請求個案評鑑機會的同時，也讓法官、檢察官的監督機制更加透明、公開且嚴謹，十分值得肯定。也期待這樣的修法能被落實，提升人民對司法人員的信賴。

本次修正條文重點摘要如下：

一、「司法院司法人員研習所」改制為「法官學院」。（修正後第2條）

二、法官的選任更加多元，學者專家取得法官獎懲案件的表決權：

1.司法院人事審議委員會中的學者專家，對於法官之獎懲案件也有表決權。（修正後第4條）

2.高等法院以下法官、最高法院、最高行政法院之法官及公懲會委員之任用資格，增加曾任中研院研究員等之人。（修正後第5條）

3.法官遴選委員會委員組成變動，考試院代表由2人減為1人，法官代表由6人增加為7人；追加主席不能召集、主持會議時的處理方式；增加委員會成員性別比例限制。（修正後第7條）

三、法官評鑑委員會組成、及申請評鑑人、受評鑑人權利等：

1.刪除司法院每年應進行全面評核的規定。（修正後第31條）

2.法官評鑑委員會委員中，學者專家由4人增加為6人，並詳細規定迴避事由、聲請迴避等規定。（修正後第33條）檢察官評鑑委員會亦同步修正學者專家人數。（修正後第89條）

3.法官評鑑委員會委員選任方式中，變更學者專家的選任資格及程序；現任各檢察署檢察長、法院院長、律師公會理事長不得擔任委員；增加性別比例限制。（修正後第34條）

4.案件當事人、犯罪被害人取代公益團體成為個案評鑑申請人，法官如認有澄清必要也可以請求所屬機關將自己送評鑑；明定評鑑請求之形式要件、及不予評鑑的原因。（修正後第35條）

5.明訂個案評鑑的請求期間限制。（修正後第36條）

6.法官評鑑委員會認為法官有懲戒之必要時，不再由司法院移送監察院，而是直接由司法院移送職務法庭，但司法院應將決議告知監察院。（修正後第39條）

7.賦予受評鑑法官、請求人聲請調查證據、陳述意見、閱卷權。同時請求人得聲請交付受評鑑法官提出的意見書，並應容許請求人對該意見書表示意見。（修正後第41-1條）

8.法官評鑑委員會決議書應公開，並要求司法院訂定評鑑委員倫理規範。（修正後第41-2條）

四、職務法庭組織相關修正：

1.職務法庭之設置，由司法院改為公懲會。（修正後第47條）

2.明定法官被任命為職務法庭成員有兼任義務，並就候補、代理之次序、遴選方式明文規定。（修正後第48-3條）

3.修改職務法庭陪席法官人數，由4人減少為2人；並於審理法官懲戒案件時納入參審概念，增加2名參審員為合議庭成員。（修正後第48條）因增加參審員規定，故就參審員身份、如何執行職務等相關規定一併明文。（修正後第48-1條）

4.法官被移送懲戒後，在判決確定生效或審查結束前，不能申請退休、資遣。（修正後第55條）

5.職務法庭由一級一審，改為一級二審。明定法庭成員的組成、選任等（修正後第48-2條）

6.職務法庭第一審案件，受命法官可以調取或命提出證物，有必要時，也可以要求該管機關報告。（修正後第58條）

7.職務法庭一審判決撤職、免職時，應依職權裁定停止受懲戒法官職務。（修正後第59條）

8.就職務法庭第一審上訴二審，除明定上訴期間、上訴程式等規定外，由於職務法庭第二審採「法律審」，故僅於第一審「判決違背法令」時審理。（修正後第59-1至59-4條）

9.要求職務法庭第二審於6個月內審結，並與普通法院第三審同，以言詞辯論為原則。（修正後第59-5條）

10.新增提起再審的要件，同時容許受判決人的親屬於受判決人死亡時代為提起再審。（修正後第61條）

11.依再審案件的終局程序、及再審的事由為何，決定再審管轄。（修正後第62條）

12.明定參與職務法庭第二審確定判決的職務法庭法官、及公懲會委員，於再審案件不用迴避。（修正後第63-1條）

五、職務法庭判決效力相關修正：

1.因貪污經判決有罪確定或經職務法庭裁判確定，溯及剝奪停職期間所領之本俸。（修正後第43條）

2.即便法官已經轉任、退休等原因離職，仍得對其任期中之行為予以懲戒。（修正後第49條）若其退休、離職後，仍得剝奪、減少退休金、及追繳已領的退休金。（修正後第50-1條）

3.法官的懲戒處分，追加剝奪或退休金、退養金。並詳細規定各種懲戒類型後續的法律效果。（修正後第50條）

4.刪除行為終了時起逾10年不能對其為免職、轉任之懲戒規定。（修正後第52條）

5.明定法官懲戒的執行方式。（修正後第69條）

6.剝奪退休金的規定，不適用於本次修正施行前的案件。（修正後第101-2條）

六、檢察官準用法官規定變動（修正後第89條）

1.檢察官準用貪污判決確定後，應溯及剝奪停職期間本俸之規定。

2.準用法官有關剝奪、減少退休金、及追徵以領取之退休金規定。

3.準用剝奪退休金的規定，不適用於修正施行前的案件。

七、修正前已經擔任法官遴選委員會委員、法官評鑑委員會委員及職務法庭法官者，其任期至修正條文施行日前一日。（修正後第101-3條）

八、除了法官學院改制；法官、公懲會委員任用資格、年資合併計算規定；刪除全面評核制度；貪污判決確定後，應繳回停職期間本俸規定、及停職規定；現任成員任期變更規定等，自公布日施行者外，其餘條文自公布後一年施行。（修正後第103條）

本文經授權轉載自法操 【法官法修正】法官評鑑、職務法庭更加細緻化

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