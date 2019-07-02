一級嘴砲》「口蹄疫拔針」還有下半句

說到口蹄疫拔針（疫區除名），這項措施之所以會列入蔡英文的選舉支票，一切的起源是在2014年的3月開始。

一級嘴砲技術士

昨天，7月1日農委會向世界動物衛生組織（OIE）申請脫離口蹄疫疫區，行政院相關單位和綠營的社團紛紛以「防疫成功」、「恢復外銷」等用詞大肆宣揚。然而，只要對畜牧業產多一些了解，不難發現「從疫區變成非疫區」和「外銷」根本是兩件事。農委會在記者會上表示「明年國產豬肉就可以外銷」、「已有業者準備銷日」，大家不妨問問主委陳吉仲，明年的此時此刻，哪些業者、哪些牧場可以外銷豬肉到日本？倘若答不出來，這樣算不算是「假新聞」？

我就問直接一點：陳主委，日本為什麼要買台灣豬肉？

國際之間的肉品交易都有固定的規格，也就是肉品的分級制度「屠體評級」，主要的出口國雖然都有一套自己的分級制度，但豬肉分級制度是由牛肉分級制度修改而來，主要都是靠「屠體率」、脂肪厚度、顏色等客觀條件來評選分級。例如美國是從U.S. utility（格外品）、U.S.1到U.S.4，一共分為五級；日本是極上、上、中、下，一共四級。這個就跟車輛買賣一樣，同樣是一台BMW，它也從3開頭到7開頭的分類分級，BMW X3在德國是BMW X3，到了台灣一樣是BMW X3，這就是國際市場的「規格化」。

台灣也有自己的屠體評級制度，但從來沒有真正的實行過。（圖片來源：台灣肉豬屠體評級手冊）

台灣也有自己的屠體評級制度，依據屠體重和背脂厚度一共分為五級，但從來沒有真正的實行過。台灣的豬肉拍賣制度非常具有古早味，至今依舊是以活豬拍賣的方式在進行，今天北部的豬是從中南部運上去，在拍賣市場讓豬隻走過一個通道，買家則依豬的體型來競價。豬隻的體型好，切出來的肉質不一定會好；豬的屁股大，切出來的肉量也不一定多，買豬的全都憑著經驗來出價，反正消費者對肉質也不要求。為了堅持阿嬤的古早味，到了市場都指名要溫體豬肉，大家都不喜歡冰過的肉，但從市場買了溫體豬肉後，回家總是記得沒吃完的要放冰箱。

台灣並沒有分級制度，多年來台灣也不曾大規模記錄過屠宰數據，屠宰率是多少趴？背脂厚度是幾公分？長年以來，台灣的豬肉並沒有一套可靠的分級標準，這種的只能在國內販售，走不出國際大門。就像買車賣車一樣，你要告訴人家扭力、馬力、底盤、輪胎等數據，面對如此規格化的數據，今天的台灣只能跟人家說「我有一台車，它有四顆輪胎」，請問你想賣給誰？

話說，台灣某大品牌的肉商很喜歡進口加拿大豬肉來分切，他們說加拿大豬非常好切，同一等級的屠體切出來的肉塊品質都一樣，但是台灣的豬就很麻煩，由於沒有分級，每一條豬切出來的肉品都不一樣，無法規格化也讓售價一直無法提升。因為台灣是活豬拍賣，買豬只能碰運氣，消費者又喜歡買溫體豬肉回家冰，種種奇特的環境也讓豬農養不出好豬。台灣的豬肉就算從疫區除名，在完成規格化之前哪裡都別想去。

因為台灣是活豬拍賣，買豬只能碰運氣，消費者又喜歡買溫體豬肉回家冰，種種奇特的環境也讓豬農養不出好豬。（路透/資料照）

再說，農委會成天喊著豬肉外銷日本，但這些人真的認識日本嗎？日本每年的豬肉需求量約160萬噸，其中進口豬肉占了約70萬噸。進口豬肉的前四名分別為，美國40％（冷藏53％、冷凍47％、船期14天），加拿大24％（冷藏29％、冷凍71％、船期11天），丹麥18％（全冷凍、船期14天），墨西哥5％（冷藏20％、冷凍80％、船期18天），面對這些競爭，不知道農委會的大官們是否有因應之策？二十多年前，當時的物流還沒有今天的發達，台灣的豬肉還能以「低價」搶佔日本市場，但今天這種無法規格化的窘態，只能被農政官僚拿來「發大財」。

說到口蹄疫拔針（疫區除名），這項措施之所以會列入蔡英文的選舉支票，一切的起源是在2014年的3月開始。一位養豬的朋友看到自家的長輩跑去立法院下跪，深怕以後換成自己要去下跪，憤而將許多青壯年豬二代的串聯了起來，這群人提出了青壯世代的養豬願景，後來被納入蔡英文的選舉支票裡。只是，「疫區除名」還有下半句，「屠體評級、重返國際」，2015年時陳吉仲還陪同蔡英文與這些豬二代開過會議，當時，大家都知道台灣從口蹄疫疫區除名只是時間上的問題，但必須建立起肉品分級制度才有可能再度外銷，而陳吉仲只記住了三分之一。

「疫區除名、屠體評級、重返國際」，這三句我還記得，因為，我也在場。

農委會主委陳吉仲。（資料照）

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