自由開講》幼兒國家養是郭董的633芭樂票？

◎魏水秀

國民黨第二場政見發表會日前在台中舉行，主題是青年、社會、文化與教育。鴻海前董事長郭台銘在這個主題上，完全暴露他在政策議題上的外行。

郭台銘一開始先提國家財政問題，恐嚇大家「政府快破產了」，而後又開出「新生兒到六歲國家養」的支票，並說要利用「國家的大數據資源」開創財源。政府的資產負債表跟民間企業不同，朱立倫市長已經打臉郭台銘，台灣政府資產不只遠超過負債，而且財務相對比各國好很多，這就不再贅述。但以一個老練的企業家來說，會把政府跟企業的資產負債表混為一談，只有兩種可能，一是這個企業家對資產負債表的認知有問題，二是為了特定目的在矇混。郭台銘對政府資產負債表的不清楚，在開出0-6歲國家養這張芭樂票後，可以說更加確認。

這場國政願景發表會，郭董恐怕沒時間補考了。（資料照）

目前台灣0-6歲幼兒人口約140萬，如果要全部國家養，到底具體內容是什麼？每個人每個月發2萬現金？以此為例，這樣一年國家要付3360億元，中央政府預算一年2兆元，地方政府全部1兆多元，中央加地方一年也才3兆多元預算，郭台銘上任就要增加超過一成的政府總支出，這麼明顯的問題，難道郭董完全無感？這只是簡單的數字計算，好比633任何人都可以說，但推敲細節就知道誰是信口開河。

生育照顧的財源，郭台銘說要用大數據來生財，這更匪夷所思，特別是還提到「國家大數據資源」，這更令人感到恐懼。舉例來說，台灣最受各國際企業矚目的大數據是健保資料，但這包含國人所有的健康資訊，有高度的隱私性問題，因此，過去無論誰當總統都很嚴格限制少數學術研究才能部分使用。難道郭台銘想的生財之道，是像中國政府成立「大數據交易所」讓企業販賣各種數據，來把台灣人的資料賣給私人企業嗎？姑且不論這些數據如何創造足夠的價值，請問郭台銘你要如何應用、如何保護隱私、如何取信於民？沒有辦法提出這些配套，光用大數據一詞虛晃一招，這就是一個標準的633騙局。

郭台銘五子八孫，以傑出企業家之姿投入台灣的總統大選，一時新鮮令人期待。但畢竟過去沒有被檢驗過，只能零碎聽聞一些他的個人見解，如今二場國民黨的政見會下來，一個幼兒政策，深度規劃說不出來就算了，連基本問題都沒能預先提出釋疑，更遑論提出耳目一新的見解轉換成亮點，這場國政願景發表會，郭董恐怕沒時間補考了。

（大學教授）

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