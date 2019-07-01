漫遊藝術史》繪畫如何成為最有價值的藝術品之一？（上篇）

現今藝術史界，「繪畫」（在此專指油畫）這個藝術品項，通常是我們最廣為熟悉、且被視為理所當然具有收藏價值的藝術品。但在17世紀初期藝術收藏的地位上，繪畫並不是最有聲望或最昂貴的物件。

◎木木日安

現今藝術史界，「繪畫」（在此專指油畫）這個藝術品項，通常是我們最廣為熟悉、且被視為理所當然具有收藏價值的藝術品。但在17世紀初期藝術收藏的地位上，繪畫並不是最有聲望或最昂貴的物件。當時金銀鑽寶與織毯等品項，在價值與地位上處於相對的優勢：金銀鑽寶因為其材料的稀有性，而導致價格高漲，織毯則因耗費人工較多、製作時間較長且尺幅較大，而導致價值升高。至17 世紀末，這股依照材料價值來評估藝術品價值的風氣還未完全消散，但逐漸在歐洲宮廷中貴族的收藏競爭，及多方複雜因素下，繪畫於收藏史的地位開始有了轉變。

收藏風氣席捲歐洲

文藝復興以前，藝術收藏的概念尚未成形，此時歐洲各地的王公貴族們收藏種類雜多，所有能引發驚歎、稀奇古怪之物，如：昂貴珠寶、稀有的化石與動物標本（1）... 等等，皆會被收進名為「珍奇展示櫃/展示室」（Kunstkammer）的空間。16世紀義大利為文藝復興繁盛的核心地帶，資本主義興起，人文風氣興盛，諸如法爾內塞（the Farnese）、梅第奇（the Medici）、貢薩加（the Gonzaga）、博爾蓋賽（the Borghese）等家族，利用其金錢財富，除了繼續收藏稀奇寶物外，古代雕塑及繪畫也開始成為他們的關注重點。這股收藏狂潮逐漸從義大利擴散至歐洲其他各個宮廷。

16世紀拿坡里藥劑師費蘭特・茵佩拉托（Ferrante Imperato, 1525-1625）的珍奇室。

藏品豐碩的博爾蓋賽美術館（Galleria Borghese），牆面一隅懸掛卡拉瓦喬（Michelangelo Merisi da Caravaggio, 1571-1610）《捧果籃的男孩》（Boy with a Basket of Fruit, c. 1593）。

當17世紀義大利經濟衰退，珍寶、雕塑與畫作流出國外，歐洲其他列國的王宮貴族們，彼此間激烈的藝術收藏競爭進入白熱化的階段。法國宰相黎胥留（Richelieu, 1585-1642），指派藝術代理人前往義大利購買最頂尖的作品，並雇用法國首屈一指的建築師替他建造巨大宮殿，以安頓他的珍寶。英國國王查理一世（Charles I, 1600-1649）曾珍藏上百幅精美的歐洲繪畫，卻因皇室揮霍積欠大筆債務，迫使英國議會於1649年通過法案，下令將其收藏進行拍賣，使這些繪畫散佈各處。哈布斯堡（Habsburg）家族亦出現了多位收藏的愛好者，如：威廉大公（Archduke Leopold Wilhelm, 1614-1662）喜愛蒐集尼德蘭畫派、義大利文藝復興繪畫，以及西班牙畫家委拉斯貴茲（Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, 1599-1660）的作品。神聖羅馬帝國皇帝魯道夫二世（Rudolf II, 1552-1612）亦是義大利文藝復興藝術的忠實愛好者，他還熱衷於神秘藝術、金匠與雕刻和科學知識，促進了科學的進步。

繪畫藝術銷售與鑑賞風氣提升

藝術收藏的氛圍在17世紀歐洲日漸熱烈，收藏者如何才能夠在茫茫作品中，獲取屬意的佳作？市場運作又是如何進行的呢？此時藝術交易多是藉由專業銷售商作為中介，在當時畫家這樣具有藝術涵養的專業人士，常兼任銷售商的身分。另外一部份的藝術銷售商，他們可能並非畫家，但是因為熱愛藝術，而培養了品味與專精的藝術知識，並且也收藏了許多作品，所以對於藝術的銷售與選件上，也能獨具慧眼的蒐羅佳作。職業收藏家兼銀行家埃弗哈德（Everhard Jabach, 1618-1695），便是這類銷售商的代表。

隨著17世紀藝術交易市場開始成型，某些收藏家可能在奸詐不實的銷售商推薦下，買到劣質畫作，而偽畫流竄的問題也日益嚴重。此時「藝術鑑賞」（connoisseurship）的行業逐漸興起，鑑定方法也開始被重視。真品、贗品的概念，最早自柏拉圖（Plato, c. 427-347 B.C.）的「理型論」（theory of forms, or theory of ideas），已有初步的雛形。柏拉圖認為，完美存於「理型」世界，因此藝術（贗品）必須模仿理型（真品），越相似於理型的藝術創作，越能產生美感。

從瓦薩里（Giorgio Vasari, 1511-1574）1550年初版、1568年再版的《藝術家傳記》（Le Vite de’ più eccellenti pittori, scultori, e architettori）來看，這本書記錄13到15世紀藝術家們的生平和作品資訊，也首度建立了評判藝術價值高低的標準。瓦薩里的進步藝術史觀，使他在書中較推崇文藝復興的大師畫作，而這樣的價值觀也影響了17世紀收藏家的品味。他們多參考瓦薩里的鑑賞標準，來揀選欲收藏的畫作，因此帶動市場對文藝復興時期畫作的大量需求，以及提升文藝復興藝術品的價格。

1568年再版的《藝術家傳記》，增添了藝術家肖像版畫。此為瓦薩里評論文藝復興大師米開朗基羅（Michelangelo Buonarroti, 1475-1564）的內容，從中可知瓦薩里對此畫家推崇備至。

比起其他藝術交易類型的物件來說，鑑賞家對於繪畫鑑賞的研究，在17世紀開始有了大幅度的進展與關注。朱利奧‧曼奇尼（Giulio Mancini, 1558-1630）於1620年所寫的《關於繪畫的思考》（Considerazioni sulla pittura），開始針對繪畫品項進行真偽的鑑定，鑑定方式多從畫作的筆觸與畫面細節著手比對，在現今看來是十分依賴鑑賞家法眼敏銳度的鑑定手法。這著述是最早試圖編纂鑑定方法的手稿，可惜在當時並未出版。而亞伯拉罕‧博塞（Abraham Bosse, 1602/1604-1676）於1649年出版的《區辨繪畫、素描、雕刻、原作及其複本的各種表現方式》（Sentiments sur la distinction des diverses manières de peinture, dessin et gravure et des originaux d’avec leurs copies），是最早關於鑑定歸屬的專論，由於此書以法語出版，包含許多鑑定學之專業術語，因此大大影響了法國的宮廷收藏。

1699年，羅傑‧德皮耶（Roger de Piles, 1558-1630）出版《完美畫家的概念：吾人評價畫家作品的準則》（L’Idée du peintre parfait, pour servir de régle aux jugements que l’on doit porter sur les ouvrages des peintres）、《畫家一生的總結》（L’Abrégé de la vie des peintres），把藝術品質當作一種判定優劣的標準。他把鑑賞學帶到另一個層次，使得鑑賞學不再僅是為了分辨作品出自於何人之手，而是要進一步判斷這幅作品本身的品質好壞。

小弗朗斯・弗蘭肯（Frans Francken the Younger, 1581-1642），《鑑賞家們於畫廊內部欣賞畫作》（The Interior of a Picture Gallery with Connoisseurs Admiring Paintings）, Oil on panel. 71×104 cm, Private collection.

鑑賞能力並非只是一種職業能力，而是一種像「哲學家」、「邏輯家」的身分，因為鑑賞家除了筆觸的分辨外，也要能分辨創作構思（idea）上的優劣，以及辨別作品在氣質方面的差異。而要具備這種能力，鑑賞家必須觀察大量作品，並擁有廣泛的藝術知識。鑑賞家的鑑賞力依靠人文、知性的能力經驗，需要社會地位和品味素質的培養，可說是少數人能享有的知識和靈性喜悅。在17世紀藉由鑑賞家專業透析畫作的文化意涵與藝術構思，繪畫的價值得以具體明述，而繪畫的收藏價值和地位有大幅的提升。

參考書目

1.Brown, Jonathan, Kings & Connoisseurs: Collecting Art in Seventeenth-Century Europe, New Haven: Yale Univ. Press, 1995. 2.MacGregor, Arthur G, and Oliver R. Impey, ed, The Origins of Museums: The Cabinet of Curiosities in Sixteenth and Seventeenth-Century Europe, Oxford: Clarendon Press, 1987.

（1）因稀奇化石或標本等雜項收藏，多屬個別藏家的興趣展現，收藏規模與市場需求較少，其價值的浮動變化也較難判斷，諸多考量的牽涉層面較廣，所以在此文中不談論。

本文經授權轉載自漫遊藝術史 繪畫如何成為最有價值的藝術品之一？（上篇）

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