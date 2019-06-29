自由限時批》管爺不續聘司徒文了！

杭東

近日媒體報導，台大以「國際學院轉型」為由，確定不再續聘前美國在台協會（AIT）處長、前清華大學副校長的司徒文（William Stanton）了（聘約至今年7月31日截止）。本是微不足道的校園人事常態，但因涉及若干中美台之間的政治敏感性，又涉及爭議性台大校長事件落幕不久（先後有潘文忠、吳茂昆與葉俊榮等三位教育部長為此下臺，首開臺灣教育史先例），管中閔接任校長不過半年，卻同意不續聘學驗俱豐的友台、美國學者人事案，自易遭惹議。

儘管台大教務長丁詩同回應媒體，聘任與否只是因為合約到期就結束了，並沒有所謂的政治考量云云。但如果上網搜尋「司徒文」的名字，可以發現他從本月4日開始就有許多「被退休、未獲台大續聘」的新聞報導，甚至還有報導內容牽扯到政治問題。當時有記者向丁詩同求證，丁的回應是，司徒文的專長為語文與外交，從2017年起受台大國際學院籌備辦公室聘任，擔任兼任客座教授，主要是培養學士班的專才，但明年度改為培訓國際碩士學位學程，專注於「生物農業、基因體專業、智慧科技」等，經用人單位評估，已無用人需求，確定不會續聘。

然則，卻有消息指出，司徒文歷年來多次批評中共，再加上近日美中貿易戰正熱，引發部分親中的台大校方高層，恐因其政治立場擔憂冒犯北京，因此不予續聘。對此，台大主秘孫效智猶呼籲外界勿政治聯想；全世界大學客座教授都是短期合約，聘任與否和政治考量無關。合約期間限到了，用人單位就會評估是否還有用人需求，沒有的話，合約就結束了。

縱使台大校方的話「言之成理」，但像管中閔曾涉及赴中兼職的「適法性」糾葛，乃至今年1月15日，監察院以7:4通過彈劾，認為其擔任行政院政務委員兼任國發會主委期間，違法兼職為壹週刊撰寫社論，獲取年約65萬元兼職報酬等等，都是遭到「清議」！何故？因為一個國立高等學府的校長，萬方矚目，所謂的「高風亮節」和「風骨」都是必要的條件，若只能做一個「經師」，而不能兼有「人師」的高尚節操，更遑言能做「明師」，那麼台大就不復為台大矣。

看看傳斯年、錢思亮，甚至中研院院長的胡適或吳大猷，會去中國兼教職，或賺「外快」乎？！而他們也始終「誓不帝秦」，終老台灣！而在處理人事案方面，更是何其謹嚴慎重！像在台大、中研院長期都是「統、獨、無、外」兼存，有如早年的北大的「自由學風」，才能「成其大」！如今連司徒文都不能接受，未免「小鼻子、小眼睛」，格局何其小矣哉，令人感嘆！

司徒文，何許人也。是於2009年至2012年間擔任AIT處長，時值管中閔任政務官期間（2008一2014年），應不陌生。而司徒文在任內的成就，便包括台灣獲加入免美簽計畫候選國、美國對台軍售創新高，以及促成美國資深官員來訪等，卸任後於台北美國學校任教。2012年7月17日獲時任總統馬英九頒大綬景星勳章，同年8月1日獲頒表徵在台外國人士特殊成就的外僑永久居留證「梅花卡」。司徒文自1978年進入美國國務院，曾派駐過美國駐北京的大使館、駐巴基斯坦大使館和駐黎巴嫩大使館等地，也擔任過國務院埃及暨北非事務處長（2001年－2003年）和聯合國政治事務辦公室主任（1999年－2001年）等職務。2013年7月17日，司徒文出任國立清華大學亞洲政策中心首任主任。2014年10月，就任國立清華大學副校長，負責清大全球事務，後於2017年7月31日卸任。堪稱腹笥淵博，及熟悉國際事務及兩岸的專家，教學相長，擔任台大國際學院教授期間，亦深受學生歡迎。現台大卻以「轉型」為由不續聘，洵為矯飾之辭，讓人遺憾。

司徒文於2009年至2012年間擔任AIT處長，而司徒文在任內的成就，包括台灣獲加入免美簽計畫候選國、美國對台軍售創新高，以及促成美國資深官員來訪等，卸任後於台北美國學校任教。（本報資料照）

最難能可貴的是，司徒文學識專研精深，長期言論力挺台灣，可謂無微不至，令人感動。例如2016年底，他在華府智庫全球台灣研究中心（GTI）發表專文〈川普政府對台政策應該如何〉指出，台灣及其在美友人須盡速告知美國新政府台灣的地緣策略重要性，川普和內閣成員都必須瞭解台灣的民主轉型與繁榮模式，強調1982年的六項保證，經常性的提出《台灣關係法》條文，依法提供台灣防禦的需要，強化雙方軍事合作，支援台灣裝備國造計畫、特別是潛艦與飛彈系統，採行更開放與具彈性的政策，允許雙方高階官員定期會晤等等，諸此，川普政府後來亦都一一實現，使台美邁向實質性的外交關係，彌足珍貴。

他在今年初更於台中市演說，建議台灣應立法禁止政界與媒體到中國撈好處，進而替北京代言，企圖影響政策或美中台關係。他說，中共用錢換取影響力，也造成美國政界的腐敗，亦為美國對中國政策的最大隱憂，就是部分美國官員或退休官員到中國撈好處，在中美之間穿針引線並袒護中共，企圖影響美國政策。他並提醒台灣民眾，包括台灣政界與媒體，可能隱藏很多來自中國的地下利益，台灣應立法禁止這些人或家族，從中國洗錢或拿好處。同時警告說，「注意中共各個層面的影響力與操作」！而在今年5月講演時強調，美國不樂見台灣被統一，台美可加強軍事合作，但美國擔心台灣外洩情報，因為台灣做什麼事情，中國都知道。一旦中國武力犯台，美國是否協助台灣防衛？他指出，美國立場是支持台灣人權與民主，不能坐視中國侵犯民主國家，但關鍵是台灣人民的立場為何？如果台灣人民本身沒有堅強抵抗中國的決心，美國也很難出手。是以，根本的問題在於台灣人民的意志是否展現出來，要把立場表達得很強烈，美國才會支持。誠是一針見血！

在2013年12月3日，主計總處下修經濟成長率至低於2%，時任經建會主委管中閔的「經濟黃金交叉」確定跳票。因而在立法院財委會備詢時，被立法委員提案全數刪除年終獎金。管回應道：「我連下台都敢講，如果只是講刪年終，一點問題也沒有，做『爺們』的怎麼會在乎這個」，引發一陣風波。不過最後仍保留一半的年終獎金。亦使管中閔贏得「管爺」的稱號。

現在「管爺」歷經風波，終於當上夢寐以求的台大校長，理應「洞察趨勢、與時俱進」（曾對台大財金系畢業生勉勵之言），亦正如他所說的「要展現謙遜，建立社會信任機制」。如今，對成百上千的重要教職人員聘任與否，無暇顧及，在所難免。不過，若台大不能像早年的「海納四川」胸襟（包羅各方才俊學者），又不能效李斯給秦嬴政「諫逐客書」的「有容乃大」精髓，台大能否重拾往昔巍巍校風，諒可思過半矣。

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