Lin bay 好油》工輔法修正：十年落日無法解決的亂象，廿年落日就能解決？

過去三年無法遏止農地工廠化的亂象，甚至在《工輔法》的修正中，行政院的版本更打算全面輔導合法化，最後在折衷下，接受了蔡培慧立委的版本，給到2039年6月27號以前的落日。一個落日從2008年就存在的問題，國民黨給了10年落日不但沒解決反而還更惡化，現在換民進黨處理了3年，又給了20年，讓原本輔導的七千多家，變成要輔導將近4萬家，這比國民黨更放水。

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本週《工廠管理輔導法》部分條文修正草案，在立法院三讀通過，將設置長達20年的「落日條款」。這個修法的通過，也為民進黨這三年關於《工輔法》的修法劃下句點。

農地農用應該是一個合理的原則，但實際上台灣卻是面臨農地濫用的狀況。而農地濫用又是怎麼開始的？

農地濫用的源頭

台灣的農地可以合法的濫用，也可以非法的濫用，不只可以拿來種農產品，還可以種更高經濟價值的房子、工廠，這算不算台灣的世界奇蹟之一？

當民國88年《農發條例》開始修正之初，當時農委會的立場是允許原本的農民在農地上蓋農舍，如果是新買農地要蓋農舍，就允許有條件的集村式的興建農舍，也就是說，行政院的立場是新買農地可以蓋農舍，不用受集村式的興建的限制。

如果農村發展擴大，正常來說當然是從農村的外圍持續擴大，由農村外圍轉為住宅用地這種發展脈絡是很正常的，從農村化的稻田中發展出一棟一棟的農舍而非集村式的環境，是非正常的發展。為什麼會形成今日這種脈絡？問題出在農地的炒作上。

正常的農村集村式發展。（Google Earth）

台灣的田園化生產聚落。（Google Earth）

當時的農委會要求的集村式興建飽受各界批評，甚至還出現「這是限制自由、這是搞人民公社」的說法，當時的學界與環保團體多數支持農委會的立場，但這些聲音還是贏不了土地炒作的誘人魅力。

最後《農業發展條例》修正草案通過，新買農地可以蓋農舍，不要求集村式興建，當時的農委會主委彭作奎因此主動辭職下台，為政策負責，而往後的20年，也一如當初預期開啟了農舍亂象，但這些農地種房子還算是合法的濫用農地。

既然農地可以自由買賣，除了種農舍以外，當然就開始種工廠了。

農地使用的濫觴，始於民國84年行政院的「農地釋出方案」，集大成於民國88年的《農業發展條例》修正草案。

農地工廠的興起

因為農地釋出跟使用的開放，台灣農地的使用就開始多樣化了，宜蘭種農舍，中彰種工廠，就演變成農地使用的發展脈絡，從《農發條例》修正草案通過10年後，違規使用的農地工廠已達七千多家，規模之大，讓政府不得不處理。

2010年的馬政府納管了這些農地工廠，用管理輔導的方式代替拆除，要求2008年以前已經蓋的、屬於低汙染的工廠可以補辦工廠登記，而區域要依照《產業創新條例》，轉變成產業園區，高汙染工廠必須遷移到工業區或特定合法區經營，這些相關規定看起來都很正常，但執行層面卻是非常失敗。

1. 這將近十年的時間，申請輔導轉型的工廠只有46家合法，以當年7000多家的農地工廠來看，不到1%申請輔導轉型，執行成效低落。

2. 農地工廠從2010年的七千多廠，到了2015的統計已經超過3萬8000家，這說明管理輔導沒有辦法阻止農地工廠的興建，只是越蓋越多。

10年的時間快要過完了，證明馬政府對於農地工廠的管理完全失敗，輔導轉型數量低，無法遏止農地工廠興建，最後只能展延三年，讓民進黨政府來處理這個問題。

上圖為2002年頂番婆地區，下圖為2019年。（Google Earth）

不分藍綠的農地工廠管理放水

民進黨在2016年520執政後，經過三個月第一次對農地工廠的問題表態，農委會的立場也很清楚，要解決長期農工交雜、錯落的土地使用的問題，落實農工分離，所以2016年520之後的新增違建工廠即報即拆。

原本的法規管理的是2008年3月14日前的農地違章工廠，在2008年3月14日之後到2016年520之間蓋的農地違章工廠屬於即報即拆的項目，但民進黨一上台就送給三萬多家違章工廠一份天上掉下來的禮物－即報即拆的部分是從2016年520之後才起算。讓這10年間願意守法的業者像個傻子。

原本的法規管理的是2008年3月14日前的農地違章工廠，在2008年3月14日之後到2016年520之間屬於即報即拆，但民進黨一上台就送給這三萬多家違章工廠天上掉下來的禮物，即報即拆的部分是從2016年520之後才起算。（本報資料照）

執政黨說520之後的農地違章即報即拆，但新政府上台後新增的三四百家違法農地工廠，也只拆了17家，過去三年來，執政黨的作為同樣無法遏止農地工廠化，拆除的數量遠遠不及增加的多。

過去三年無法遏止農地工廠化的亂象，甚至在《工輔法》的修正中，行政院的版本更打算全面輔導合法化，最後在折衷下，接受了蔡培慧立委的版本，給到2039年6月27號以前的落日。一個落日從2008年就存在的問題，國民黨給了10年落日不但沒解決反而還更惡化，現在換民進黨處理了3年，又給了20年，讓原本輔導的七千多家，變成要輔導將近4萬家，這比國民黨更放水。

（資料來源：農委會網站）

業者為什麼不守法？為的就是追求非法帶來的低成本，要合乎法律就會因法規上管理、安全等各種要求提高成本，非法廠商用非法的低成本和合法的廠商競爭，這種不合理的競爭本來就是政府應該取締並減少的不公平現象，但從過去國民黨無法解決這個問題並讓情況更惡化，民進黨也只是雷聲大、雨點小。兩年前林全院長宣示，新增286違章工廠全拆，要拆到沒人敢在農地蓋違章工廠！實際上越蓋越多，而如今修正草案卻比當年的國民黨還軟還寬鬆，要說這個《工輔法》的修正能遏止農地工廠的亂象，你信嗎？

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