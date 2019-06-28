自由限時批》匡正國安綱紀！查辦違法小三通要快！

董森霖

一家解散的港務公司，一條註銷的航權，兩艘船過去都有不良的紀錄（其中一艘 「永順二號，在去年就被抓到走私中國1千多箱香菸、還有船員名單申報不實，又可能涉及偷渡等等），還停在港裡面，就辦起所謂的小三通首航！高雄市政府的一級主管還前往參加、致詞、合影、上網，國民黨籍的立委和市議員還大刺刺的參加，簡直荒謬至極！而此一觸犯國安的事件，竟在要選總統的高雄市長韓國瑜手中出現！簡直令人瞠目結舌！

一個要選總統的人，竟然對攸關國家安全的兩岸規範「陌生」！（連國安法三讀通過的修正刑法，提高外患罪刑責案亦「無睹」）居然讓他的手下，幹下這種甘犯國安綱紀的「小三通」，完全視國家機器如無物，如果真的當了總統，台灣要賣、要送，更是「青青菜菜」！那還得了！國人怎能等閒視之？！

國安法建立民主法治的威信，勢有助維護民主台灣的國安，這才是推行民主化的正道！（取自行政院長蘇貞昌臉書）

所謂選舉沒有法律假期！任何要參選各項公職的候選人，不論是現任或欲參與者，自須嚴守法律規範，並且不能逾越國安的範疇！一旦有人觸犯，不論是有意或無意，通通得依法辦理，絕不能寬縱！因為過去許多「以身試法」者，泰半倖免得逞，致有樣學樣，前仆後繼，造成今天國家有民主自由，卻「違法亂紀」者多，甚而影響國家安全，讓中共統戰和滲透有如「水銀瀉地」，幾逞不堪收拾的局面，帶來種切的危機！自須全面匡導以正，才能真正守護民主的台灣！

是以，現在的執政當局，仍應責無旁貸，不畏譏讒，全方位的從「法治」途徑予以匡正，以堅實台灣的民主基石！而「說一丈不如做一尺」，更不能「雷大雨小」！現就應從查辦高雄的違法小三通案件做起，認真向國人交代，才是正辦！

今天檢警已正式展開調查此一「小三通」活動（不能只以「騙局」為卸辭，其有無涉及詐欺、國安等法律，更須無枉無縱），就是一個好的開始！值得拭目以待！

回視此一「高雄旗津-溫州洞頭小三通首航典禮」活動，係由「上和海運公司」和「中國夢促進會」舉辦；身分相當特殊，前者總經理翁竹慶，同時具有主張「反對台獨分裂，維護祖國和平統一」的中國洪門五聖山昆仲幹部身分、大高雄歌舞藝能服務人員職業工會理事長、鳳山美泰宮董事長的身份；而「上和海運」曾經營高雄往返金門、馬祖等離島航線，目前已無相關航權，旗下的上和盛輪2016年間航行安平港─金門─廈門航線，主要載運雲嘉南農漁特產品，貨物先在金門卸貨，再依相關法令規定運送到廈門，是政府核准的航線，但目前已無航行。

至於「中國夢促進會」理事長駱宏賓，則是中共直接掌握的「全國工商聯」中執委、統戰部指揮的「中國光彩促進會」台商會主委。更是引發爭議。

而在韓國瑜上任高雄市長後，溫州就推出《洞頭區海峽兩岸同心小鎮建設三年行動方案》，透過惠台的統戰手段，鎖定台灣基層與青年創業，打造兩岸經濟社會融合發展示範基地，作為呼應。加上主辦單位從未提出申請，港務局也從沒核准該活動，該活動所辦的地點卻又是在高雄市政府管理的土地上，出席活動的人士，復有高雄市政府觀光局長潘恆旭、中國國民黨籍立委黃昭順、市議員鍾易仲、陳若翠、議長許崑源的主任代表出席等，社會惹議。

在6月25日首航典禮當天，中國官媒「海峽衛視」更製播相關報導配合，並以「小三通物流新航線開通，溫州洞頭往返高雄旗津廿五日首航」為主軸，「海峽衛視」記者猶煞有介事在報導中介紹此小三通讓台灣貨物、農產能更快速流通到華東、華北一帶，並稱「首航」當日雖遇大雨，但仍「澆不熄大家對貨出去、人進來的熱切盼望」。並在愛奇藝與騰訊等平台上擴散，中國藉機吹捧，助韓國瑜大搞文宣戰。新聞畫面中更出現潘恒旭，並有「航運公司董事長李文忠」等人的採訪片段，發言內容稱此通航「促進兩岸之間的和平統一發展」，大讚「高雄小三通」。皆歷歷在目，堪為人證、物證齊全。

復次，內政部事後發現該活動主辦單位「中國夢促進會」，從2015年獲准成立後就沒有再提供財報或舉辦其他活動，今天已表示要求該協會說明與對岸的合作行為，是否有取得中央政府許可？若確認未經許可，將會依「兩岸人民關係條例」第90條之2開罰，而若涉及刑法外患罪，也將另移送法辦。目前已去函要求該會在7月12日前說明。而「中國夢促進會」成立於2015年5月15日，其理事長駱宏賓及其他理監事任期，均已在今年5月14日過期，內政部已依「人民團體法」規定去函警告，限令於8月31日前完成改善。

由於此一案件涉及台灣地區與大陸地區人民關係條例規範，例如亦未經各該主管機關許可，便違反第33-1條第33-2條的相關規定。而在今年5月7日立法院三讀通過的新增《刑法》第115-1條，更是嚴格，明定「外患罪章」規範之罪適用地區或對象，新增大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其派遣之人，行為人違反各條規定，依照該條規定處罰之。未來洩密給中國，可處3年至10年以下有期徒刑，若在戰時通謀洩漏更可重判死刑，且若未經授權私與外國做約定，損害中華民國者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑。

此外，應經政府授權之事項，未經授權，私與外國政府或其派遣之人為約定，提高為處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金！足以損害於中華民國者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑。顯然，透過這項修法得以有效具體保護台灣的國家安全和民主自由。

然則，徒法不足以自行。政府當局必須指示相關單位，儘速明快辦妥高雄「小三通」案件，向國人交代！同時，亦可作為今後落實執行國安法（兩岸關係條例）的示範作用，建立民主法治的威信，勢有助維護民主台灣的國安，這才是推行民主化的正道！

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