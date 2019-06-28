神奇海獅先生》「熱氣球交通」可不可行？拿破崙曾想過用熱氣球攻英，後來因為這原因被取消.....

韓國瑜提出熱氣球交通後，夫人李佳芬大讚他「浪漫」。而世界上第一個想出來用熱氣球來打仗就是法國人，果然是最浪漫的民族！只是，統治世界不能只靠浪漫和想像力，但征服宇宙就很難說了。

神奇海獅先生

日前，高雄市長韓國瑜的「熱氣球解決塞車」重新被人提起。高雄市長夫人李佳芬接受專訪時表示，韓國瑜曾向時任交通部長劉兆玄提議，「我們可不可能發展熱氣球」，接著便向劉兆玄解釋世界各國怎麼利用熱氣球當交通工具。

當時，劉兆玄是這樣回應的：

小編也覺得：你。開。玩。笑。（截自三立新聞畫面）

不過你知道嗎？在歷史上，還真的有人曾經異想天開想把熱氣球用在作戰、甚至用在對英國的侵略戰爭上喔。

是的，那就是拿破崙時代的法國！

英法不兩立

是說1789年，法國爆發了震驚全歐的大革命。4年後法國第一共和將前國王路易16處死，立刻引發了歐洲各國的強烈反應，英國立刻以此為由驅逐了法國大使，而法國也不甘示弱對英宣戰。

作為反抗，英國聯合了德意志與義大利地區諸國，結成強大的反法同盟。兩邊在陸地和海洋展開了一系列你死我活的激戰，最後，拿破崙在義大利擊潰奧軍，第一次反法同盟實質瓦解，之後整場戰爭就變成英法單挑的局面了。

和當時大多數法國人一樣，拿破崙也視英國為自己的死對頭。在奧地利退出戰局的那一年年底，拿破崙就這樣說過：

「（法國）必須摧毀英國君主制度，或期待她被自己島上那些令人讚嘆和富有進取心的人民給摧毀......讓我們全力發展海軍、並擊潰英格蘭。如此一來，歐洲就在我們腳下了！」

1805年時機終於到來了。拿破崙在法北的布洛涅（Boulogne）集結18萬大軍準備入侵英國，但是事情不是憨人想的那麼簡單，原來，這18萬軍隊有個最大的問題：

最大的問題就是：過。不。去。（截自公視畫面）

是的，這大軍跨不過海峽啊～～！

原來拿破崙最擅長的是陸戰，從設計大砲到麵包坊的供應無一不精，但就算拿破崙能夠輾壓整個歐洲大陸，海洋依舊是屬於英格蘭的。英國那令人生畏的艦隊、還有討人厭的名將納爾遜，早在六年前就曾在尼羅河把法國海軍打到懷疑人生，逼得拿破崙大喊：「誰來幫幫我啊！」

所以就在這大軍集結的時刻，拿破崙不斷審視自己的作戰計劃，只要他能踏上英倫三島，就能徹底扭轉眼下局勢。因此除了艦隊以外，拿破崙的法國陣營就開始了各種創意想法：法國軍隊要走過去、要飛過去！

走過去的方案是在地底挖個隧道，而飛過去的方案，就是我們今天的主角了－那個時代的最新發明：熱氣球！

1805年拿破崙攻英方案。上面是熱氣球、下面則想要挖隧道攻過去。（圖：網路）

熱氣球的發明

當時熱氣球才發明不到20年的時間。1783年，一對叫做孟戈菲的兄弟用輕盈的木條編出一個巨大的蛋形框，接著糊上棉與紙作成了第一個熱氣球。最後在當時法王路易16面前，載著一隻雞、一隻鴨和一隻羊升到480公尺的高空，隔年又成功的載人進行首次飛行。這些熱氣球立刻在巴黎引起一陣「氣球狂熱」，從瓷器、扇子到帽子，到處都印有熱氣球的圖像。仕女們穿起了仿造熱氣球形狀的泡泡袖與澎澎裙，甚至還有人把髮型弄成熱氣球的樣子。

當法國與反法同盟開戰以後，很自然就有人把腦筋動到這種新型飛行器上。1793年，法國救國委員會下令對熱氣球技術進行近一步測試，並於隔年成立史上第一支空軍部隊：法國航空隊（French Aerostatic Corps）。整支部隊包括2名軍官、4名士官和20名士兵，主要任務就是偵查、信號傳遞以及宣傳。而在成軍之後短短兩個月，這支熱氣球部隊被正式派上戰場了。

1794年6月，弗勒呂戰役（Bataille de Fleurus）爆發。反法聯軍為挽回比利時與荷蘭的戰局，把沿途收集的部隊共46000人分成五路縱隊猛攻法軍。為了確實掌握敵人動向，法軍將領儒爾當（Jourdan）第一次派遣了熱氣球部隊。只見20名士兵用繩子把充好氣的熱氣球緩慢拖到戰場中央，在會戰爆發的6月26日，熱氣球整整在戰場上飄立了9個小時，上面的士兵記錄下戰況，寫完之後就把紙張扔下來、匯報給法軍指揮官。最後法軍成功擊敗反法同盟，熱氣球部隊終於在實戰中證明了自己的價值。

不過很快的，麻煩也跟著來了......

士兵在地上抓著繩子、緩慢將熱氣球拖到弗勒呂的戰場上。（圖：網路）

原來熱氣球只能靜止觀察敵軍動向時能完全發揮作用。一旦隨軍進攻，熱氣球就只能靠那20多個士兵，抓著繩索在整個戰場上走來走去。這種龜速根本就比不上部隊行進的速度。.....但法國在整場大革命戰爭中，只有前期幾場是屬於防衛型的戰役，剩下絕大多數時候，法軍都是進攻方啊！

果然在兩年後，熱氣球部隊就遭遇到了挫敗。在位於法蘭克福不遠的維爾茨堡戰役中，熱氣球就在戰爭中被奧地利人捕獲。一直到今日，這個熱氣球仍然被放在奧地利軍事歷史博物館中。從此以後，法軍高層就對航空隊失去了信心，從此拒絕熱氣球參戰。而最後壓垮駱駝最後一根稻草的，就是1798年拿破崙的遠征埃及。

在遠征前，著名物理學家孔德和庫泰勒費盡唇舌，總算說服了拿破崙帶上「愛國者號」熱氣球前往埃及。不料在運送過程中「愛國者號」卻擱淺了，搜集的材料鐵也因為生鏽無法製造氫氣，整個埃及之戰幾乎沒有派上用場。最後這個熱氣球與整個法國艦隊，全都在尼羅河外海被英國艦隊轟個灰飛煙滅。

隨後，整個法國政府都對熱氣球部隊失去耐心，有人甚至懷疑熱氣球部隊提供的軍隊是否準確。最後1799年，還是拿破崙親自大筆一揮解散了法國航空隊。至於原因嘛：熱氣球根本趕不上步兵的行進速度。

是的，全副武裝的士兵走路，都比熱氣球快啊～～

奧地利人俘虜了法國的熱氣球。（圖：網路）

不過才解散之後6年，面對波濤洶湧的英吉利海峽時，拿破崙的法國軍方又開始認真考慮使用熱氣球來入侵英國。但拿破崙任命的航空隊負責人布蘭切特夫人（一名著名的熱氣球女飛行員）在研究之後，斬釘截鐵的表示：不可能。

就算法國真的有這麼多材料生出足夠的熱氣球，那個時代的熱氣球也非常依賴風，英吉利海峽的狂風只能讓法國入侵部隊遭受三種下場：1. 跌入海洋 2. 墜入英國 3. 被吹到根本不知道什麼地方。

雖說統治世界的是想像力，但逐夢還是得踏實啊～～

不過我們也不要灰心喪志，隨著時代的發展，當年拿破崙入侵計畫之一的英法海底隧道，倒真的在1994年實現了。所以誰知道呢？也許哪天真的會出現不受風向影響、速度堪比捷運的熱氣球，也說不定啊！但目前，我們只知道在韓國瑜先生提出熱氣球交通後，夫人李佳芬大讚他「浪漫」， 那麼，第一個想出來用熱氣球來打仗的法國人，果然是最浪漫的民族呢！

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