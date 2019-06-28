法操》【0628石牆事件】同志運動的起點

雖然很多人都知道每年6月是同志驕傲月，但為什麼會訂在每年6月呢？這跟在1969年6月28日清晨所爆發的「石牆事件」有關喔！

法操司想傳媒

不知道大家有沒有發現，近幾年的6月，蘋果的發表會都會公布一條彩虹樣式的手錶錶帶、各個社群媒體也都會紛紛掛上彩虹樣式的標誌，這其實是因為每年的6月是「同志驕傲月」喔！

雖然很多人都知道每年6月是同志驕傲月，但為什麼會訂在每年6月呢？這則是因為「石牆事件」的關係喔！

「石牆事件」的地點：石牆酒吧（路透社）

石牆事件–美國第一起LGBT+族群與警方的衝突

即便是現在十分多元開放的美國，在1960年代，當時的法律對於LGBT+族群其實仍存在一定的偏見。不僅政府機關（如FBI）持有並管理同性戀者的名單；在美國部分州，同性間的親密舉動、變裝等等，都有可能被處以不等的罰則；部分地區甚至連招待同志的店家，都有可能被吊銷營業許可。

即便是在相對開放的大都市紐約，這樣的情況也沒有改變。在這樣的大環境背景下，LGBT+族群長期生活在社會的黑暗面，活動也十分隱密。而當時有黑手黨認為有利可圖，於是開始自己經營同志酒吧、或是從背後控制這些酒吧。雖然酒吧背後有黑手黨的勢力，但這些酒吧仍然是當時LGBT+族群少數得以放鬆的社交場合，而石牆酒吧也是這樣的場所。

1969年6月28日清晨，幾位警察帶著令狀進入了石牆酒吧實施取締工作。一般來說，警察會選擇人少的時候進行臨檢，但當天卻選擇在人潮眾多的時間實施臨檢。事件的導火線究竟為何眾說紛紜，有人表示起因是警方先動手逮補了一位打扮中性的女同性戀者；也有說法是因一位變裝皇后與警方發生衝突，但不論為何，當天確實出現一波警方與酒吧顧客間的肢體衝突，許多人因此受傷。

1969年六月二十八日凌晨發生的石牆酒吧事件，就是同志族群對警察突襲酒吧，粗暴歧視言行超過忍受程度的臨界點而發生。（網路：https://www.soyhomosensual.com/）

在石牆酒吧發生的這起事件，是美國第一次出現LGBT+族群對警方的反動，後來的人稱此事件為「石牆事件」、也有稱為「石牆暴動（Stonewall riots）」、「石牆起義（Stonewall uprising）」、「石牆反抗（Stonewall rebellion）」。

石牆事件後的演進

石牆事件發生的隔日，民眾再度集結，長期的不滿讓民眾開始反抗社會長期存在的歧視與壓迫。聚集的人們開始散發宣傳單，寫著「讓黑手黨和警察滾出同性戀酒吧！」（Get the Mafia and cops out of gay bars!）的標語，這樣的示威行動持續了5天之久。

有人認為，LGBT+族群願意在這段時間站出來反抗歧視、反抗壓迫，與美國社會當時正值各種社會運動興起的時代背景有關。但不論如何，在這次的事件過後，他們開始組織各種團體，「同性戀解放陣線」也在當年成立，並著手籌劃各種平權運動。

事件發生後的1970年代，美國加快了原本緩步進行的歧視性法規廢除行動。同時為了紀念石牆事件，不僅從事件的隔年開始出現石牆事件紀念活動，最後更將每年的6月份定為「同志驕傲月」，世界各地也紛紛響應，開始舉辦一系列爭取平權的活動，讓LGBT+族群更能被社會看見。

總體而言，石牆事件可以說是開啟現今LGBT+族群爭取平權的一個重要起點。和其他民主運動、民權運動一樣，當我們在享受現在的民主自由的同時，我們不能遺忘前人所做出的各種努力。唯有前人種下果實，才有現在我們生活的社會。相信我們現在所做的各種行動、各種努力，也將為下一代人創造更好的生活環境。

本文經授權轉載自法操 【0628石牆事件】同志運動的起點

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