法操》【0628石牆事件】同志運動的起點

雖然很多人都知道每年6月是同志驕傲月,但為什麼會訂在每年6月呢?這跟在1969年6月28日清晨所爆發的「石牆事件」有關喔!

法操司想傳媒

不知道大家有沒有發現,近幾年的6月,蘋果的發表會都會公布一條彩虹樣式的手錶錶帶、各個社群媒體也都會紛紛掛上彩虹樣式的標誌,這其實是因為每年的6月是「同志驕傲月」喔!

雖然很多人都知道每年6月是同志驕傲月,但為什麼會訂在每年6月呢?這則是因為「石牆事件」的關係喔!

「石牆事件」的地點:石牆酒吧(路透社)

石牆事件–美國第一起LGBT+族群與警方的衝突

即便是現在十分多元開放的美國,在1960年代,當時的法律對於LGBT+族群其實仍存在一定的偏見。不僅政府機關(如FBI)持有並管理同性戀者的名單;在美國部分州,同性間的親密舉動、變裝等等,都有可能被處以不等的罰則;部分地區甚至連招待同志的店家,都有可能被吊銷營業許可。

即便是在相對開放的大都市紐約,這樣的情況也沒有改變。在這樣的大環境背景下,LGBT+族群長期生活在社會的黑暗面,活動也十分隱密。而當時有黑手黨認為有利可圖,於是開始自己經營同志酒吧、或是從背後控制這些酒吧。雖然酒吧背後有黑手黨的勢力,但這些酒吧仍然是當時LGBT+族群少數得以放鬆的社交場合,而石牆酒吧也是這樣的場所。

1969年6月28日清晨,幾位警察帶著令狀進入了石牆酒吧實施取締工作。一般來說,警察會選擇人少的時候進行臨檢,但當天卻選擇在人潮眾多的時間實施臨檢。事件的導火線究竟為何眾說紛紜,有人表示起因是警方先動手逮補了一位打扮中性的女同性戀者;也有說法是因一位變裝皇后與警方發生衝突,但不論為何,當天確實出現一波警方與酒吧顧客間的肢體衝突,許多人因此受傷。

1969年六月二十八日凌晨發生的石牆酒吧事件,就是同志族群對警察突襲酒吧,粗暴歧視言行超過忍受程度的臨界點而發生。(網路:https://www.soyhomosensual.com/)

在石牆酒吧發生的這起事件,是美國第一次出現LGBT+族群對警方的反動,後來的人稱此事件為「石牆事件」、也有稱為「石牆暴動(Stonewall riots)」、「石牆起義(Stonewall uprising)」、「石牆反抗(Stonewall rebellion)」。

石牆事件後的演進

石牆事件發生的隔日,民眾再度集結,長期的不滿讓民眾開始反抗社會長期存在的歧視與壓迫。聚集的人們開始散發宣傳單,寫著「讓黑手黨和警察滾出同性戀酒吧!」(Get the Mafia and cops out of gay bars!)的標語,這樣的示威行動持續了5天之久。

有人認為,LGBT+族群願意在這段時間站出來反抗歧視、反抗壓迫,與美國社會當時正值各種社會運動興起的時代背景有關。但不論如何,在這次的事件過後,他們開始組織各種團體,「同性戀解放陣線」也在當年成立,並著手籌劃各種平權運動。

事件發生後的1970年代,美國加快了原本緩步進行的歧視性法規廢除行動。同時為了紀念石牆事件,不僅從事件的隔年開始出現石牆事件紀念活動,最後更將每年的6月份定為「同志驕傲月」,世界各地也紛紛響應,開始舉辦一系列爭取平權的活動,讓LGBT+族群更能被社會看見。

總體而言,石牆事件可以說是開啟現今LGBT+族群爭取平權的一個重要起點。和其他民主運動、民權運動一樣,當我們在享受現在的民主自由的同時,我們不能遺忘前人所做出的各種努力。唯有前人種下果實,才有現在我們生活的社會。相信我們現在所做的各種行動、各種努力,也將為下一代人創造更好的生活環境。

本文經授權轉載自法操 【0628石牆事件】同志運動的起點

想看更多新聞嗎?現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法