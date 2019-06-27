一級嘴砲》和牛出得去，利潤進不來，大家沒發財

牛隻單價貴、飼養週期長，規模又無法擴大，養牛的越來越少，和牛在養頭數越來越少，價格越來越貴，日本國內的和牛產業正走入一個惡性循環。

一級嘴砲技術士

日本國內的和牛價格一直上漲，若把2019年的平均價格和2014年相比，A4等級的和牛從每公斤1800日圓漲到了2500日圓，A5等級的從每公斤2100日圓漲到了2800日圓，銘柄牛如神戶牛、近江牛等，每公斤更是要價4000日圓以上。

和牛價格連年上漲的主因有兩點：一是日本和食文化的外銷，和牛除了供應給國內眾多的外國觀光客，外銷量也是年年成長，例如台灣就是和牛大戶，台灣人一年要吃掉1000公噸的和牛，占日本和牛外銷五分之一的量。第二個原因就很殘酷了，和牛漲價的原因是飼養和牛的農戶越來越少的緣故。

表面風光、背後辛酸的日本和牛農戶。（圖：作者提供）

和牛只是表面風光

和牛指的就是黑毛和牛，是日本的獨有品種，但飼養日本和牛的農戶正迅速減少，2008年全國尚有近6萬9千戶，到了2018年只剩下4萬1千戶，離牧的比例高達四成。農民的高齡化加上畜牧場的規模過小，就算給青壯世代的接手也難以維持經濟規模，國內的和牛變少，小牛的數量也減少，價格只好隨著上漲，子牛的價格從2014年一頭50萬漲到了80多萬。

再加上商業宣傳的效果，「A5和牛」成了一般民眾心目中的高級食材，但越是強調這種高級的印象，也讓末端通路的販售越來越困難。養牛的成本越來越高，連帶的末端售價也隨著提高，一般消費者乾脆不買或是改買便宜、等級不高的普通牛肉。因為賣不動，超市架上的和牛也越來越少，通路商與養牛戶的契約到期後多半選擇不再續約。

牛隻單價貴、飼養週期長，規模又無法擴大，養牛的越來越少，和牛在養頭數越來越少，價格越來越貴，日本國內的和牛產業正走入一個惡性循環。

割捨和牛，改飼乳公牛，周轉率才是農家生存的關鍵。（圖：作者提供）

從A5到A3

雖然和牛的外銷金額年年破紀錄，2018年來到了歷史新高247億日圓（台灣就佔了五分之一的量），但養牛農戶的經營狀況依舊沒有改善，不論是和牛或是農戶的數量都是逐年遞減，許多農戶終於發現，自己養出了A5牛肉只能博得美名，這玩意根本沒有利潤可言。一隻貴死人的小牛，必須養足三年才能肥育出A5油花的牛肉，三年可不是什麼短時間，周轉資金吃緊之外，飼養風險也很高。

此外，消費者的需求正在轉變中，近年來健康意識抬頭，大家越來越注重瘦肉的攝取比例， A5霜降和牛有50％是牛油的牛肉就很不討喜，又貴又油，日本國內賣得最好的反而是A3等級的國產牛（乳公牛、混種肉牛等），不但肥瘦比例符合現代人的飲食需求，價格相較低廉也增進了日本國內的消費量。再加上國產牛從小牛飼養到成牛販售只需兩年時間，大幅減輕了農戶的周轉壓力，不少農戶陸續轉型，以國產牛來替代黑毛和牛。日本家畜研究中心也積極改良牛隻，找到最符合經濟效益的牛隻品種。

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