胡，怎麼說》高雄惡搞小三通，一國兩制實驗區還在搞！

不只詐騙！高雄違法惡搞旗津－中國溫州小三通，撥開事實後推給「詐騙」的障眼法，這個事件更包藏禍心，就是企圖搞「一國兩制航線」！

事件被揭發後，喜滋滋出席所謂「首航」典禮的高雄市政府觀光局長潘恒旭、國民黨立委黃昭順、多位市議員等...，好像才突然從遭「詐騙」中 悔悟， 韓國瑜市府則連忙切割，推說事前不知，但是，他們只是被詐騙的受害人？或根本就是詐騙集團中人？

這個航線完全沒向我政府申請，旗津不是我國開放小三通的港口、溫州洞頭也不是中國公告的小三通港口，為什麼敢大喇喇舉行首航？韓國瑜市府高官、國民黨立委、市議員出席「共襄盛舉」？

從中國國台辦事後的反應、中國媒體報導此事時連每月幾個航班都有、舉行首航的公司主事者有統促黨背景、應邀參加典禮的包括中國統促會的外圍組織等佐證，可見這是一個有政治企圖的動作，就是把高雄旗津－溫州洞頭搞成實現「一國兩制航線」！

旗津不是我國開放小三通的港口、溫州洞頭也不是中國公告的小三通港口，為什麼敢大喇喇舉行首航？韓國瑜市府高官、國民黨立委、市議員出席「共襄盛舉」？（圖：取自黃昭順臉書）

中國國台辦昨天藉此事跳腳潑皮罵街般回批台灣陸委會，惡意嚇阻兩岸民間交流、性質十分惡劣...云云。這不就是對號入座、招認自己就是操作惡搞小三通、炒作送中發大財詐騙案的幕後黑手嗎？也許，國台辦還不夠力，中共統戰部也摻一腳？

說白了，中國國台辦話裡的意思就是，如果不是台灣陸委會「惡意嚇阻」，那麼，中國就會放行，這個惡搞的小三通就可「化詐為實」、「一國兩制航線」就暢行無阻！ 航線涉及主權、管轄權，不向我方政府申請、無視我國法令、跳過台灣中央政府，中國單方面同意就逕自開航兩岸航線航班，這根本就是中共虛級化、空洞化、去主權化中華民國政府的「斬首」陰謀，並從高雄出發裂解台灣。

統促黨、統促會、無良商人，奉中共意旨、為個人小利所誘，意圖藉惡搞小三通、搞一國兩制航線，令人厭惡、不齒，而高市府、韓國瑜團隊高官、國民黨立委、市議員都「好傻好天真」，被騙的團團轉？那本《為什麼愛說謊》剛剛好全部打臉！

韓國瑜當選高雄市長上任後，從其訪中言行，不少人質疑他企圖搞有實無名的「一國兩制實驗區」，後來他準備參選總統，才講出「中華民國地區」人民無法接受一國兩制等歪七扭八的話。不過，從高雄惡搞小三通事件看來，有實無名的一國兩制實驗區還在搞！

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