政治的日常》追放者的內閣（三）：岸信介內閣

希望達成日本獨立的吉田被認為是美國的龜兒子，只是想要跟蘇聯和解的鳩山被誤會是親蘇中人士，而修訂安保想要更獨立的岸信介，則被完全反對安保的人推到和吉田一樣的「反共、親美」光譜上去。

李拓梓

續上篇

雖然是石橋的競爭者，但岸信介繼任石橋辭職後的首相職務時，並沒有對石橋內閣做出巨大的變動。相反的，石橋的「積極財政」等方向，在岸內閣的初期仍繼續被規劃推進著。

岸信介是官僚從政的代表性人物，他畢業自東京帝大，一開始在農商省服務，後來轉往滿洲國，成為最有影響力的滿洲官員。後來應東条英機之邀，出任商工大臣，為戰時物資調派出力甚深。不過他後來因為和東条有不同的想法，而成為倒東条內閣的要角。戰後，他以A級戰犯容疑者之名，被關押在巢鴨監獄，後來因為時勢移轉，獲得不起訴處分出獄，經歷一段公職追放之後重返政壇，以反吉田茂之姿活躍著。

岸信介一上台，就宣示要做三件事，第一是積極經營東南亞市場，第二是重訂《安保條約》，第三則是收回小笠原群島和沖繩。這三個政策圍繞了兩個施政方向：第一個是恢復日本戰前的榮光，第二是對美關係修正。比起先前的鳩山，岸算是激烈的修憲、重整軍備論者，希望日本可以脫離美國小弟的位子而更加獨立。因此岸內閣初期，修正《安保條約》就是最具指標意義的政策。

岸信介內閣初期，修正《安保條約》是最具指標意義的政策。右為艾森豪。（圖：網路）

美日安保是從吉田茂簽訂《舊金山和約》以來的制度，吉田對國家的想像是「輕武裝的通商國家」，他認為武力上依賴美國不是壞事，但如果美國需要日本武裝，也無須太過堅持而開罪美國。總之就是一個扈從美國，讓美國放心，而儘快達成日本獨立壯大的方向。

而推翻吉田的鳩山和岸這一方，則是強烈的國族主義論者，認為與其成為輕武裝的通商國家，日本應該要趕快整軍經武，回到光榮的戰前時代，不只是要跟美國，也應該要跟蘇聯等共產國家平等往來。

鳩山推動了對蘇恢復邦交，岸則朝著重新檢討安保的方向在前進。不過，每一個政治家都很清楚純粹的不可能，他們總是會朝著彈性、穩健的方向走去，也容易招致不能理解現實的民眾所誤會。希望達成日本獨立的吉田被認為是美國的龜兒子，只是想要跟蘇聯和解的鳩山被誤會是親蘇中人士，而修訂安保想要更獨立的岸信介，則被完全反對安保的人推到和吉田一樣的「反共、親美」光譜上去。

岸信介去了一趟美國，和艾森豪總統見面，表達了希望重整武力、修正安保的期望。他也飛了一趟台灣，和當時仍具有中國正統的蔣介石政權表達反共決心，取信於美國人。美國方面，在韓戰之後對中、蘇十分忌憚，他們需要堅強的亞洲盟友來支撐美國的海外部署，在台灣的蔣介石政權始終想要「反攻大陸」，有不受控的風險，如果有像日本這樣可信任的合作武力，當然是最好不過的事。在這樣的國際情勢下，艾森豪同意了《美日安保》的修正，「日美新時代」指日可待。

岸信介（中）飛了一趟台灣，和當時仍具有中國正統的蔣介石政權表達反共決心，取信於美國人。（圖：網路）

從鳩山、石橋到岸，雖然經歷了三任總理大臣，但日本國會其實是沒有實施過總選舉的，由於國會是鳩山時代就選出來的國會，岸的控制力有限。為了推動美日安保，岸信介找了在野的社會黨黨首鈴木茂三郎密商，讓鈴木提出不信任案，岸以此為由，出其不意地宣布解散國會，發動改選，結果自民黨小掉幾席，社會黨略增幾席，但「五五體制」的三分之二對三分之一席次優勢並沒有改變。

擁有新民意和正當性的岸，在外交上積極推動安保修正，內政上也準備要啟動新一波政策，脫離石橋所規劃的積極財政路線，採取更自由派的經濟立場來刺激景氣。同時也將親弟弟，「造船疑雲」的罪魁禍首佐藤榮作找回來內閣團隊，強悍的第二次岸信介內閣成立，積極堅定地朝向修正安保的方向衝去。

首先登場的是《警察職務行使法》，岸信介很清楚，安保修訂必然會引發衝突，因此把警察權力從保障個人安全提升到維護社會秩序，給予時施預防措施的權力，就相當重要。結果《警職法》引起國會內強烈的反抗，自民黨內部非岸信介派系的池田勇人、三木武夫等人也提出辭呈，讓岸內閣搖搖欲墜。

還好這時發生了一件大事，讓遭到國會強力反彈的岸內閣逃過一劫。明仁皇太子決定娶「日清製粉」的千金正田美智子為妻，兩人在輕井澤的網球場上相親，美智子說太子是「清潔、誠實、可以信賴的人」。兩人隨即宣布將在隔年結婚。由於美智子確實是位美女，這一場「世紀婚禮」也引起日本國內騷動。當時正是電視機快速成長的時代，皇室婚禮把電視機推上兩百萬台的業績，剛剛完工的「東京鐵塔」不僅成為電波發射的基地，也成為東京再興的象徵。

岸信介是不達成目標誓不甘休的一類人，儘管國會幾乎癱瘓，他還是強力推動安保修正。不過這一次反彈的就不只是國會了，為了阻擋安保修正，社會黨強力動員群眾參與反對安保修正的運動，一度還衝入國會。岸信介沒有因此屈服，他始終認為反對安保的是少數激進笨蛋，他則代表沈默的大眾。

在會期最後一週，社會黨議員、秘書包圍議長辦公室，不讓議長走出門半步。而執政的自民黨則在晚上十點二十五分召集開會，意圖在沒有在野黨的狀況下強行通過安保修正條約。但因為開會不能沒有議長，岸信介遂動用警察權，直接把包圍議長辦公室門口的在野黨人全部抬走，安保條約在國會沒有任何討論的狀況下逕行通過。

1960年6月18日，日本國會前抗議安保條約的群眾。（維基共享）

岸的蠻橫作法引發嚴重反彈，七家有力媒體發表共同社論要求岸信介下台。強烈的抗議事件不僅推遲了美國總統艾森豪訪日，更在國會區域內造成東大女學生樺美智子身亡，五百八十九人受傷，其中四十三人重傷的警民衝突慘劇。最後安保條約自動生效，岸信介雖然以「人心煥然一新」、「神宮球場客滿」的沈默螺旋說自我辯解，卻在內外交逼之下不得不走上內閣總辭之路。

據說岸信介決定下台前夕，說出了「蓋棺論定」四個字，將自己的決定好壞留給歷史定奪。本來希望以美日安保來強化日本獨立，鞏固自身權力的思考，最後反而在全民大反彈之下黯然下台，也算是退休後因為派系強大，依然在政壇舉足輕重，有著「昭和的妖怪」暱稱的岸信介所始料未及。

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