自由開講》館長說：「沒有國，哪有家？」

◎鄧鴻源

「館長」陳之漢與時代力量立委黃國昌將在23日舉行「拒絕紅色媒 體、守護台灣民主」遊行，館長昨日在直播中語重心長的表示， 因為舉辦了這個遊行，不斷有廠商取消合作，他過去也曾說：「我為 了台灣人失去了幾個億。」接下來更預告有可能會在直播界被消失， 無奈嘆：「我做錯了什麼？」

「館長」陳之漢與時代力量立委黃國昌將在23日舉行「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」遊行。（youtube截圖）



館長感性說：「我是台灣人，錢很重要，但我們的國家卻不重要，台 灣竟然有這麼多商人，因為擔心得罪中國，放話取消合作。」館長認 為一切都只是一個觀念，就是「值不值得」，而他認為一切被為難， 但是為了台灣就是值得，「身為台灣人我深感驕傲， 希望我受的壓力和損失的金錢，可以讓台灣人看見， 活在自由民主的國家有多重要。」



近年來，中共對台灣的滲透是無孔不入的，涵蓋許多層面，尤其是在 媒體的滲透，日益嚴重，中共利用親中媒體操弄輿論，製造社會對立 ，破壞台灣民主制度。面對中共對台滲透危害，日前，總統蔡英文已 召開「國家安全會議」，提出三道防護網，要求國安團隊及行政院要 加速完成相關的立法工作，以免讓館長這樣愛台灣的庶民失望。



不論是韓、郭、朱等國民黨權貴的國家認同都有問題，專門利用民主 反民主，為少數既得利益者說話，全然不顧更廣大台籍庶民的福祉。 自己無不撈得油水水，奢望讓民眾發大財。只要不將台灣出賣， 就要謝天謝地了。哪有人在台灣自認多麼神勇，為阿歐西不惜「 粉身碎骨」，然而到了中國，見到高官，個個畢恭畢敬， 連屁也不敢放！



館長說：「沒有國，哪有家？希望國民黨表明立場」，筆者認為如緣 木求魚，對牛談琴。只有將國民黨送終，台灣才有前途。可見「 仗義每從屠狗輩，負心多是讀書人」。

影片連結：

（大學教授）

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