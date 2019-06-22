一級嘴砲》JR東日本的新嘗試：水產新幹線

JR東日本的子公司，由創投公司出資成立的「JR東日本新創」，最近與水產業者Foodison結盟，雙方開始嘗試利用新幹線來運輸水產品。就在今年六月上旬，JR東日本新創與Foodison進行了一系列的實際測試。

一級嘴砲技術士

日本的高檔水產品產地若不是在日本海側，就是在東北或北海道，與主要消費市場－東京的距離都很遙遠。特別是近年的餐廳常常主打「產地直送」，早上捕獲、下午上桌，這種業態的需要強大的物流能力來支撐。今天的生產者多半透過冷鏈貨車來運送，少部分鄰近空港的產地則可以走空運，但這些的運費都很高昂且有誤點的風險，因此有業者開始試著利用新幹線來配送。

JR東日本的子公司，由創投公司出資成立的「JR東日本新創」，最近與水產業者Foodison結盟，雙方開始嘗試利用新幹線來運輸水產品。就在今年六月上旬，JR東日本新創與Foodison進行了一系列的實際測試。清晨，在岩手縣宮古漁港將新鮮的海膽處理過後裝在玻璃罐內，分裝成兩個保麗龍箱，由7點35分的特急巴士從宮古運往92公里外的盛岡，再由11點7分從盛岡發車的「山彥44號」新幹線前往東京。這兩箱海膽放在車廂內原本放置零食推車的位置，目前在測試階段所以有一個隨行人員，未來這項服務商業化後將不會有人隨車移動。

JR東日本的水產新幹線測試計畫。 （圖片來源：JR東日本新聞稿）

下午2點24分，這兩箱海膽抵達東京車站。2點44分，從佐渡島上岸的甜蝦搭乘上越新幹線「朱鷺320號」抵達東京，佐渡島是新潟縣的離島，佐渡島的甜蝦藉由早上9點30分的快速渡輪運抵新潟港，再從新潟車站轉由新幹線運往東京。海膽和甜蝦抵達東京車站後，由卡車送往品川車站內的Ecute店內陳列販售。Ecute是JR東日本集團經營的站內商場，JR東日本旗下有好幾個不同的商場品牌，包括新宿站的「NEWoMan」、千葉站的「Perie千葉」等，各有不同的商品和定位。這樣的物流方式在六月份將會有6次的測試。 新幹線的優勢當然就是「快速」兩個字，從岩手縣的宮古市到東京市區，貨運卡車需要10到12個小時，巴士轉新幹線只要6個小時，利用新幹線來運輸水產品，確實能做到上午上岸、下午上架，對於某些以「新鮮」為賣點的商品而言確實有其市場。這一次是以海膽和甜蝦來試行，罐裝的海膽160公克售價為3,600日圓，若是對比同等級的商品動輒4,500日圓起跳，這些水產品算是還在試水溫的階段，所以用不計成本的佛心價格來販售。

上午上岸、下午上架的甜蝦和海膽。（圖片來源：JR東日本新聞稿）

用新幹線來送貨不是什麼新發明，根據相關的紀載，早從1981年就已經有類似的商業模式，東京到新大阪的東海道新幹線就有小型文件、包裹的特急快遞服務，直到2006年才廢止，相關的服務轉到東京到仙台的東北新幹線上，這一次就是利用這項功能來嘗試運送水產品。

這些服務一直都是小規模地經營，最主要的原因還是車廂設計的問題，新幹線車廂是以人員載運為考量，並沒有多餘的空間來收納貨品。不過，JR東日本一直想要把貨櫃弄到新幹線上，貨品的材積、裝箱，車輛的改裝、運行時間等，還有一大堆的問題要去解決，這一次的「水產新幹線」算是JR東日本想要充分利用新幹線列車的開始。

話說回來台灣，餐飲業的主戰場無庸置疑是在台北市，然而許多食材的產地是在中南部，運輸就是很重要的環節，尤其是在畜牧業和漁業。中大型的業者多半有自己的物流網絡，甚至是自己設有冷鏈車隊，但小型的業者就比較吃虧，就算是特色產品的供應多半都有周邊地區。例如溫體牛、溫體羊，牧場在中南部，若要供應北部的店家，運費就會占掉不少成本的比例，倘若台灣的高鐵上能有類似的服務，也許有助於本土畜牧業的發展吧。

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