自由限時批》北京慌了 助選韓？韓罷免成案 雙殺出局？！

東方亮

「過秦論」：仁義不施，攻守之勢異也。這就是韓國瑜市長未來騎驢趕馬的沒落下場！目前不論民調或網路聲量，均呈現不斷下滑現象。

韓除了自己「發財」，施政落空，就已有失誠信！而挾眾成「流」，對黨傲慢，又過河拆橋，無仁義可言！猶且忘了「專欲難成，眾怒難犯」的古訓！滿腦子淨是圖謀「權、金」，期週週「練兵」拉高個人聲勢，市政之不復久矣，遑言欲匡正國政耶！ 無怪今連一名高雄市國中應屆畢業的男模範生，都會當面嗆說：「你要選總統這件事情，真是太可笑了，不要讓你的感性壓過理性，要醒一醒！」正應了古訓：「計利當計天下利，求名應求萬世名！」韓有半點識見、格局、襟懷擔當嗎？！

學生穿著訂做的「溜之大吉」T恤與韓合影，嘲諷市長任期沒有做好做滿。（讀者提供）

然則，台灣社會卻普遍「迷信」民調，無異助長「文革」民粹之惡風。肇致有謂韓造勢民調下降，卻能在國民黨初選勝出的乖謬？！（韓落選亦能獲逾億元之選舉補助金，卻能偽裝一副「憂國憂民」苦瓜臉，相信計算過，沒差？！） 何以有此一說？一是KING MAKER媒體天天宣揚韓之功，雖不敵郭台銘的中南海靠山，但偏偏台灣社會討厭共產黨，兩個固都有紅色支撐，一旦北京出手過重，反使韓方得利，易先取得總統參選「門票」。（信者恆信，不信者恆不信） 那麼韓國瑜豈非佔盡天下之便宜？！非也。因為誠信、仁義流失，已然激起高雄市民的義憤，正如火如荼地進行罷免韓市長連署，人數已超越門檻數倍有餘，無異敲響韓市長的「貪婪權慾」警鐘，自己打敗自己！ 按照現行選罷法的規定，只要超過今年年底（12月31日），就算「市長就職一年」，可依法定程序進行罷免！至於會否與總統大選日（2020.01.11）同時舉行，則由中選會審慎決定之！

依現行公職人員選罷法規定，罷免案連署門檻為原選區總選舉人數10%，通過門檻為有效票數多於不同意票數，且同意票數達原選區總選舉人數1/4以上。 也就是說，以去年高雄市長選舉為例，總選舉人數為228萬人，提案成立後60天內，只要有22萬人連署，可讓罷免案成立；而通過門檻為有效票數多於不同意票數，只要超過57萬人同意便能通過。

簡言之，去年高雄市長選舉韓國瑜獲89萬票當選，支持陳其邁的則有74萬票，能否成功罷免，已是不言而喻矣。（諸多的民調顯示，有六成以上的高雄市民不贊成韓國瑜參選總統，罷免成功機率甚高，若是，勢將成為台灣第一個成功罷免直轄市市長的案例。） 再者，韓國瑜即便在國民黨初選勝出，亦已使國民黨實質性分裂，「是韓不投」藍，將與中間、年輕選民匯流，不論是否「三腳督」（柯文哲加入），韓「腹背受敵」，根本無勝選可能，連帶使國民黨立委慘輸！國民黨重返執政無望，甚至導致中南海不滿，反使KINGMAKER事業崩盤！故近有「丟包」的傳聞（包括國民黨「換瑜」條款，乃至中共媒體如央視轉對韓的負評、環球時報韓的報導減少，轉向郭台銘等），甚囂塵上！

復次，若北京施壓成功，郭台銘勝出，則面臨台灣「反一國兩制」的浪潮嚴峻局面，經濟又傾中，美國不給力（川普公私分明，中美貿易戰，要求選邊站，無模糊空間），照樣會落敗；而韓市長的罷免案一樣會如期實現（近日網路盛傳若「重選」高雄市長，陳其邁53％，韓則35％）。諸此，柯文哲確成了最大變數，因為國台辦亦「押寶」他，但能否如願，華府的變數更大，2020的台灣大選，顯將是無比的精彩絕倫！

所謂民意如流水，已是常態。熟讀「24史」的毛澤東，曾批陳勝、吳廣揭竿起義失敗（很像「韓流」的起落），原是所向披靡，銳不可當，卻不到半年夭折。主要在「功成忘本」，脫離群眾。任用小人，偏聽、偏信（正如目前高雄市府的用人，鬧得烏煙瘴氣即為例證），致眾叛（中間、年輕世代）、親離（菁英藍、知識藍、經濟藍、淺藍等）！也就是說，韓「志大才疏」，不知輕重，也沒有朱元璋的「緩稱王」（策高牆、廣積糧）智慧，只會「禿子打傘」，亂喊口號，到處趴趴走，其不敗也自亡矣，可悲亦可嘆！

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