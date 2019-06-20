伊朗與西亞世界》穆爾西與百年來的埃及政治

穆爾西在位一年後就被軍方拉下台，隨即面臨一連串的「指控」與「迫害」，這也是無可避免的結果。從個人主觀角度來看，當然惋惜他的離世，但若以平衡角度的話，政治鬥爭沒有誰對誰錯，穆爾西之死，是穆斯林兄弟會成立這近百年來，繼班納、庫特卜之後的另一次鬥爭失利。

陳立樵／輔仁大學歷史學系助理教授

埃及史上第一任民選總統穆爾西（Mohammad Morsi）日前在法庭暴斃，再為埃及現代史增添一則驚人的故事。

穆爾西為自由與正義黨（Freedom and Justice Party，2011年成立）前主席，屬於百年老店穆斯林兄弟會（Muslim Brotherhood，1928年成立）的成員。這百年來，穆斯林兄弟會一直在埃及政治之間掙扎，因為拳頭較大的是埃及軍事政府。人們好奇的是，在所謂的民主時代，埃及軍方何以還能如此強勢？而民主有可能在埃及實踐嗎？

穆斯林兄弟會由埃及一名小學老師哈桑班納（Hasan al-Banna）創辦，時值鄂圖曼帝國（Ottoman Empire）瓦解，以及土耳其共和國（Republic of Turkey）總統凱末爾（Ataturk Mustafa Kemal）廢除哈里發（Caliph，先知穆罕默德權位繼承人）之際。埃及本為鄂圖曼領土，自1882年後為英國佔領，故反英氛圍濃厚，第一次世界大戰及之後，埃及境內都有讓英國人棘手的抵抗運動。到了1922年，英國不得不有限度地讓埃及獨立，但英國仍留有軍事影響力。這時，哈里發已逝、外來的邪惡強權不肯退散，於是哈桑班納希望能夠重新建立伊斯蘭的權威性，務求埃及能自立自強。

埃及史上第一任民選總統穆爾西日前在法庭暴斃。（AP）

在這時代之前，埃及已經歷過相當大的政治動盪。1798年為法國將領拿破崙所佔領，隨後由鄂圖曼將軍穆罕默德阿里（Mohammad ‘Ali）奪回。英國在東地中海與紅海地區頗具影響力，因此也一同抵抗法軍入侵。鄂圖曼的伊斯坦堡政府（Istanbul government）任命穆罕默德阿里為埃及總督，接下來，埃及也處理阿拉伯半島的部落糾紛，並不斷擴大勢力範圍，伊斯蘭聖地麥加（Mecca）、麥地那（Medina）都在埃及的管轄之下。伊斯坦堡政府當時無法擺脫強權宰制，而埃及的勢力也為強權所警戒，以致於穆罕默德阿里試圖脫離鄂圖曼獨立。但1848年穆罕默德阿里去世後，埃及沒有強人掌政，這導致往後的埃及就任由外來強權宰制，例如蘇伊士運河（Suez Canal）的興建。

哈桑班納的立意良善，就是要從本土最基本的精神為出發點，再次建立純樸與虔誠的心，以意涵最純正的伊斯蘭為意識形態來跟萬惡的西方勢力對抗。然而，自穆罕默德阿里以來，軍方就是掌握埃及發展的要角。而軍方也都是穆斯林，也想著該如何把英國人從埃及攆出去。但問題是，在英國還船堅炮利時，軍方當然很難改變什麼。即使1922年埃及做為君主立憲的國家，有政黨、國會，一樣也有反抗英國的立場，卻仍然難以達成目的。穆斯林兄弟會一再認為政府反英無果，也只是沒有政治責任的無的放矢罷了。埃及政府打壓穆斯林兄弟會，甚至可能班納遭暗殺都是政府所為，這其實也是各國政府在特殊情境下，面對反對勢力的正常回應。

在二次大戰結束之際，儘管英國屬戰勝國，卻已是強弩之末，埃及終於有機會把英國人攆出去了。軍人納塞爾（Abdel Gamal Nasser）揭起反英大旗，先是參與印尼（Indonesia）的萬隆會議（Bandung Conference），對抗美蘇冷戰，再將蘇伊士運河收歸國有，讓英、法兩國惱羞成怒，聯合以色列攻打埃及。把英國人攆出去，讓埃及免於再受壓迫，等同是讓這個伊斯蘭國家獨立自主。其實，納塞爾等一干軍人捍衛埃及權益可是捍衛到底，即使失去性命也在所不惜。

穆斯林兄弟會由埃及一名小學老師哈桑班納創辦，目的是希望能夠重新建立伊斯蘭的權威性，務求埃及能自立自強。（圖：網路）

但讓納塞爾困擾的是，穆斯林兄弟不斷想要扮演凌駕一切的角色，甚至希望監督國家施政，這造成政府與穆斯林兄弟會之間的衝突。若把伊斯蘭當作宗教來看，無論穆斯林兄弟會或者軍方，雙方都是信徒，沒有誰比較虔誠或高尚的差別。但若把伊斯蘭當作政治來看，掌握權力的是軍方，穆斯林兄弟會要的卻是更高的監督權力，掌政的軍方當然會不滿。穆斯林兄弟會的領導人物庫特卜（Sayyid Qutb）著書立論，卻成為納塞爾的眼中釘，先是遭到逮捕、監禁，後於1966年遭到處決。庫特卜的伊斯蘭論點必然沒問題，但卻是當埃及政府對抗外敵以色列、亟需國內穩定時的不定時炸彈。歸根究柢，納塞爾與穆斯林兄弟會的立場都沒有錯，都是為了讓國家更好，只是誰握有權力，就得玩誰的遊戲規則。

儘管埃及政府長期打壓穆斯林兄弟會的活動，但在70年代後期捨棄敵對以色列的路線後，到了80年代穆巴拉克（Hosni Mobarak）當政時期的埃及已是較為穩定，穆斯林兄弟會的成員開始有參與政治活動的權利。問題是，穆斯林兄弟會一再批判政府與以色列維持友好與和諧的關係，這仍然是埃及政府的隱憂。

今日所謂的民主制度對於軍人掌政有很多負面的認知，但是，埃及向來就是這種軍人領導的模式，世界上並非只有民主才是可採用的制度，軍人掌政是站在西方價值觀的對立面，所以多數人們對於埃及都存有負面的印象。

2011年的北非革命後，埃及走了一段民主之路，穆爾西也成為第一位民選總統。然而無論在經濟或政治上，穆爾西並沒有讓埃及更上一層樓，掌權期間反而專注於打壓軍人，進行政治鬥爭，製造仇恨對立。穆斯林兄弟會雖是近百年來第一次取得政權，但事後看來倒比較像是藉民主之名，行奪取權勢、清算舊人之實，這並不代表往後埃及就走上康莊大道。而且，總是在新政府剷除舊政府「遺毒」時，帶來更亂的政局。

穆爾西在位一年後就被軍方拉下台，隨即面臨一連串的「指控」與「迫害」，這也是無可避免的結果。從個人主觀角度來看，當然惋惜他的離世，但若以平衡角度的話，政治鬥爭沒有誰對誰錯，穆爾西之死，是穆斯林兄弟會成立這近百年來，繼班納、庫特卜之後的另一次鬥爭失利。無論往後埃及怎麼發展，上述的政治問題，還有很長的時間需要清理。

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