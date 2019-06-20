胡，怎麼說》一蚊之不治，何以征服宇宙為？

行政院長蘇貞昌、高雄市長韓國瑜，兩個光頭爆發「蚊子戰爭」，稍為回顧雙方爭點及始末，必須質疑韓國瑜：一蚊之不治，何以征服宇宙為？

韓國瑜曾勉學生要征服宇宙，但是，他自己卻連市長必須負責盯緊的防治登革熱，對付埃及斑蚊、白線斑蚊，都做不好、做不了、無心做，講什麼征服宇宙？

高雄市登革熱疫情吃緊，早已隱隱要爆發，韓國瑜之前卻無所作為，形同「養蚊自重」，再砲打中央轉移焦點卸責，並大作個人政治秀，做為自己更上層樓、爭取總統大位助陣造勢的工具。

高雄市登革熱疫情吃緊，早已隱隱要爆發，韓國瑜之前卻無所作為，形同「養蚊自重」。（本報資料照）

請看幾天來兩個光頭蚊子大戰的始末：

14日晚上，高雄市政府以電子公文向行政院要求補助5300多萬元，以防治登革熱，理由是市府的第二預備金2.5億元都花光光了。

15日，高雄市舉行防疫大會，韓國瑜只出現19分鐘，就急急趕去雲林參加他個人的國民黨總統初選造勢大會，在那待了全場。顯然，在韓國瑜的優先次序、重要度排行上，防治高市登革熱疫情，遠遠不及個人參選總統重要及優先。

他的心及力，放在防治登革熱的還不到一成、九成以上都放在參選總統。這裡要再質問韓國瑜：一市之不治，何以治國？

17日，韓國瑜突然現身立法院，拜訪王金平等國民黨立委，說是爭取防治登革熱預算，主要卻是企圖修補最近他與王金平等的政治裂口，事後傳出當天他還訪國民黨魁吳敦義，韓國瑜此行是治動作，已不言可喻。而且，爭取補助款又不是爭取年度預算過關，怎麼去拜訪立院？

17日晚上，韓國瑜突然怒嗆，若還不給錢，「再有一起登革熱，都算蘇貞昌的。」

18日，蘇貞昌回嗆，「市長他在當，責任要我扛，天下有這麼賴皮的事？」、「連一隻蚊子都治不好，還四處趴趴走說要治國，這會不會太荒唐？」

在此同時，行政院下轄的疾管署14日晚上收到高雄公文後，15日（週末）、16日（週日）都在加班審查、17日再加快審查完成並報衛福部、18日衛福部報院，19日早上政院就核定給予補助。

就「錢」來說，高雄市府本身就編列有登革熱防治年度預算，錢本就還有，若真不夠，可緊急動用第二預備金，因韓國瑜早就把第二預備金都花光光、花在不是很緊急之處，若真要急用，還可以緊急辦理追加預算。高雄市府以向行政院伸手要錢方式，當然也是可以，而政院在5天不到就核定撥款，並無延誤。

韓國瑜不自己反省檢討為何對付不了蚊子，卻藉蚊子砲打蘇揆，這如不叫「養蚊自重」，什麼才叫「養蚊自重」？

就「人」來說，2014、2015年時，南部曾爆發嚴重登革熱疫情，因此防疫人力增加很多，每個縣市政府每年都編列防治預算，基層人力並不缺少，錢不夠時，政院都會補助，防疫本就沒分藍綠。

高雄市這次為何爆發問題？不在沒錢、也不在基層人力不足、防治專家也不缺，問題就是出在韓國瑜及市府團隊領導無能、無心市政，眼睛都只看著何時更上層樓、心裡只想如何直取總統大位，看不到蚊子對人民的危害，不會真為蒼生著想預為防範。

天地不仁，以萬物為芻狗；政客無義，養蚊自重當權鬥工具！

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