瞭望之窗》習近平訪北韓，為G20「川習會」添籌碼

面臨川普來勢洶洶的談判壓力，習近平若是在G20不與川普舉行「場邊會議」，可能被川普嘲笑為示弱。但若是直接與川普硬碰硬，美中角力將曠日廢時，因此習近平必須採取一系列危機處理措施，來化解「川習會」上談判的風險。

托克維爾

美中貿易戰陷入僵局，美國總統川普頻頻透過「推特」施壓中國國家主席習近平，揚言若是本月底在日本大阪舉行的「二十國集團」（G20）高峰會再無法達成最終貿易協議，將繼5月初針對價值2,000億美元的中國輸美產品關稅，由原本10%提高到25%之後，再鎖定總值3,000億美元中國產品，課徵25%關稅。同一時間，華府也拿中國通訊巨擘「華為」開刀，聯手國際抵制「華為」產品。

而香港接連兩波百萬人民走上街頭的「反送中」示威遊行，彷彿也讓川普「撿到槍」，透過美國國務卿龎培歐表示，川普將於G20峰會時向習近平表達對於香港人權的關切。美中貿易大戰讓習近平面對內部民族主義壓力，不得不選擇與川普正面迎戰，推翻原本進行十回合的貿易談判共識，要求重新協商，此舉讓川普震怒，也拉高姿態強硬回應。

面臨川普來勢洶洶的談判壓力，習近平若是在G20不與川普舉行「場邊會議」，可能被川普嘲笑為示弱。但若是直接與川普硬碰硬，美中角力將曠日廢時，因此習近平必須採取一系列危機處理措施，來化解「川習會」上談判的風險。

美中貿易大戰讓習近平面對內部民族主義壓力，不得不選擇與川普正面迎戰，推翻原本進行十回合的貿易談判共識，要求重新協商，此舉讓川普震怒，也拉高姿態強硬回應。（路透資料照）

香港特首林鄭月娥一改先前指控遊行是「暴動」的強勢態度，在6月16日兩百萬港民展現人民怒吼之後，終於宣布暫緩「逃犯條例」修訂，也向香港民眾道歉。林鄭月娥不過只是北京的傀儡，在中南海高層指示下暫時向港民屈服，正反映習近平面對外部壓力，無意在G20「川習會」前徒增困擾的思考。

但這樣還不夠，習近平接著出招，突然宣布要在本月20日訪問北韓，這是14年來首位中國領導人訪問平壤，也是習近平上任以來首次的北韓之行。距離上次中國國家主席訪問北韓必須追溯到2005年的胡錦濤。習近平本人也曾於2008年以中國國家副主席身份造訪平壤。但他於2012年接掌領導人大位之後，並未依過去慣例先訪北韓，反而是先去韓國訪問當時的大統領朴慬惠，主要是金正恩上任後也對北京展現有別於其父親和祖父不同的態度，中朝關係一度陷入不確定性。

2017年川普上任之後，美朝關係一度緊張，川金兩人惡言相向，朝鮮半島戰雲密佈。但去年年初開始金正恩一改原本強硬姿態，尋求與韓國與美國關係的改善，讓朝鮮半島緊張情勢獲得紓緩。相較於金正恩在過去15個月內訪問中國4次，也分別在去年6月和今年2月與川普在新加坡和越南河內進行「川金會」，中國已證實習近平將於月底在G20與川普會晤，但突然宣布要在可能的「川習會」前一週，先進行訪問平壤進行「習金會」，不啻具有抵銷川普壓力、且分散外界對香港「反送中」運動注意力的戰略佈局。最重要的是，習近平藉由訪問北韓，也可為月底的「川習會」增添談判籌碼。

金正恩在過去15個月內訪問中國4次，也分別在去年6月和今年2月與川普在新加坡和越南河內進行「川金會」。（AP）

2月在河內的「川金會」以破局收場，讓外界跌破眼鏡，主要癥結點在於平壤希望華府放鬆經濟制裁，但華府要求平壤提出「去核化」的具體計劃。雙方沒有交集，川普表示「不必為了沒有好的協議就硬要簽署協議」。弔詭的是，川普與金正恩並未真正撕破臉，後者雖然在兩個月前進行小規模的短程飛彈試射，但川普反而還替金正恩澄清，此舉並非長程飛彈或是核武試射，並未違反承諾。兩人顯然仍有默契，也就是金正恩不要在川普連任前「製造麻煩」，川普就不會對平壤進行「極度施壓」。儘管如此，金正恩手握核武籌碼，如果無法獲得來自華府對於放寬制裁的具體回應，依然可以打擊川普連任的選情，因為川普在新加坡首次與金正恩進行歷史性會面之後，就已經「自行定義」北韓不再是美國的核武威脅，他也完成前任美國總統達成的外交成果。如果此一外交成就中途生變，可能衝擊川普連任。

川普希望直接與金正恩談判，不要包括中國或其他國家介入，但中朝關係深遠，平壤更長期依賴北京的經濟援助，就算中國配合聯合國對北韓的經濟制裁，但私下仍然暗助金正恩。金正恩更是樂於在美中兩強之間大玩「平衡外交」，獲取政治利益。習近平本週訪問平壤，對中朝關係而言是大事一件，他絕對會將這次訪問北韓的成果，做為月底與川普會面時的談判籌碼，他向川普傳達的訊息正是：他能夠在北韓「去核化」的議題上，扮演建設性的實質角色，藉此稀釋川普在貿易戰上對北京的咄咄逼人。

更何況，川普先前與中國進行貿易談判時，也曾要求北京嚴格執行對平壤的經濟制裁作為談判條件之一。果真習、金兩人達成默契，平壤經由北京的居中斡旋，在「去核化」的步驟上做出具體行動，勢必會影響川普對美中貿易戰出手的強度。想必白宮幕僚此刻也正進行沙盤推演，當然最終決定權仍在川普的一念之間。可以確定的是，美中長期的權力角力和競爭，永遠不會只有單一面向。

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