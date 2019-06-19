胡，怎麼說》「北京唯一支持」的林鄭嘴臉！

「北京唯一支持」而當選香港特首的林鄭月娥，現在只要「北京唯一反對」，她就可不下台。

管他200萬港人上街頭遊行反送中？林鄭昨天記者會，只有虛假道歉，對於200萬港人提出的撤回「送中條例」、林鄭下台等5項訴求，全部0回應，連一點懊悔表情都沒有。「北京唯一支持」嘴臉，就是林鄭嘴臉！

「北京唯一支持」嘴臉，就是林鄭嘴臉！（彭博）

林鄭是「北京唯一支持」當上特首，對北京「唯命是從」就是她的任務，這回奉北京意旨強推「送中條例」，不惜派暴警暴力鎮壓遊行群眾、給習皇捅出200萬人上街頭反對的天大簍子，北京當局為何仍在「撐」林鄭？

我的觀察分析是：

1，林鄭下台，特首要重新選出，在100萬人、200萬人波瀾壯闊的反送中遊行之後，「北京唯一支持」成了過街老鼠，未來特首如重選，無論舉過程及結果，都可能讓北京死的很難看！

中共當局為了牢牢控制香港，此時不可能冒林鄭下台、重選特首卻失控的任何風險，「撐」林鄭成了唯一選擇。

2，若重選特首，香港特首選舉那套關在3、4重鐵籠的方式，因國際社會大力「撐」香港將備受高度關注，把中共吹噓的一國兩制香港特首選舉，向世界示眾現醜！

目前香港特首由1200人（本屆有6人被取消資格，實際只有1194人投票，林鄭獲777票）的選委會選出，這1200人的產生，分4個「界别」，每界别300人，而每界别又分6到17個「界」，每個界的選舉人資格、選舉方式不一，在香港選舉沒有一人一票、票票等值那回事，說白了，絕大多數香港公民不能或未參與特首選舉投票。所以才說那是「三重鐵籠」中共控制再控制下的選舉。

林鄭下台，特首要重新選出，在100萬人、200萬人波瀾壯闊的反送中遊行之後，「北京唯一支持」成了過街老鼠，未來特首如重選，無論舉過程及結果，都可能讓北京死的很難看！（資料照／美聯社）

3，若重選特首，泛民主派將仗著廣大民意，重新提出曾被中共扼殺的政改方案，直接普選特首將是最有力訴求，不但重擊「北京唯一支持」，更將衝擊中共一黨專政之黑色鐵牆！中共就是利用林鄭不下台當做阻擋民意洪流的攔河壩、消波塊！

4，中共政權專制就是死要面子，而且非要不可、不擇手段也要，因為它們的權威不能挑戰，即使它們不能不屈服於民意不可逆，也要說成那是它們的正確決定、主動賞給你們的！林鄭如在大遊行後即被下台，中共政權就倒了「威」風，這是北京當局最怕而且不會接受的。

5，G20峰會將28、29兩日於日本大阪舉行，在美中經貿戰正殷之時，川普、習近平峰會的結果將會如何？受到萬方矚目。屆時習近平也將遭遇各國對香港情勢的關切以及媒體質問。

G20峰會將28、29兩日於日本大阪舉行，在美中經貿戰正殷之時，川普、習近平峰會的結果將會如何？受到萬方矚目。（資料照／美聯社）

6，香港人民挺反送中的續航力，遊行規模是否持續維持大規模以施加壓力？都將影響中共對香港反送中遊行的因應態度。

林鄭的嘴臉，就是「北京唯一支持」的嘴臉！仗著中共政權靠山，靠山不倒，她就不會倒。在台灣，「台版林鄭」的嘴臉，在藍軍陣營的幾個總統參選人的嘴臉上，輪廓已愈來愈清楚，他們爭的也是「北京唯一支持」！

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