韋恩的食農生活》韋恩食記－鋒味港式風味奶茶

正統的港式奶茶，茶與奶的平衡非常重要，以台灣人的觀點來看那個茶味是非常重的，與台式奶茶強調奶味完全是南轅北轍。

韋恩的食農生活

喝了這個在7-11買到這瓶鋒味奶茶，然後最近又一直看到香港反送中抗議新聞一再，讓我勾起十多年前的香港回憶。之前因爲工作的關係常跑香港，一個人用晚餐最喜歡到金鐘的幾家茶餐廳，點一個廣州炒麵配一杯絲襪奶茶，那可真是享受。不知道怎麼回事，台灣現在正統的廣式炒麵已經凋零，而台灣所謂的港式奶茶，其實也根本不是那一回事。

正統的港式奶茶，茶與奶的平衡非常重要，以台灣人的觀點來看那個茶味是非常重的，與台式奶茶強調奶味完全是南轅北轍，所以很多台灣的港式奶茶，茶味淡薄，只是在迎合台灣消費者的口味，叫做港味那根本不及格。

到香港茶餐廳用餐，一定要來一杯港式奶茶或鴛鴦奶茶！（圖/擷取自：bluebalu）

香港喝奶茶的口味，我認為受到香港的歷史背景非常大，一來有英國殖民喝紅茶的背景，所以對紅茶是非常講究的，重點是要用到印度或錫蘭這種阿薩姆系的重發酵大葉紅茶，所以有熟果香丶紅酒香，而且茶質一定要重，而且一定要有收斂感，也就是些許的澀味，這樣茶香才不會被奶香蓋過。台式奶茶比較像日系奶茶，強調順口，這個紅茶一定要講究的收斂感就完全沒有了，這就完全少了一味。

再來港式奶茶強調要撞，我覺得這是香港作為世界大港口，所以自然融合了很多外國的文化，這個撞我認為與印度拉茶的動作非常接近，講究的是茶與奶經過充分的均質丶乳化，有沒有經過這個均質，奶茶的味道也是完全不一樣。香港比較講究的店家，還會特別要求牛奶跟奶水的比例，作為該店的秘方，對於奶水的品牌也是非常的堅持，像用三花奶水丶黑白淡奶的就涇渭分明，幾十年不會換。

謝霆鋒這位明星，近來演藝界的代表作好像比較少，重心都轉到餐飲業了，也是跨界的一個奇葩，他在中國的節目「12道鋒味」很紅，也是結合了烹飪與美食。這款鋒味奶茶，好像也是他本人參與設計，韋恩喝了覺得確實有表達出港式奶茶的精神，茶味相當的香而重，所以不會像其他奶茶那樣的膩口，是個有男人味的奶茶。

韋恩希望香港一切平安，香港人民加油，港式正統的風味可以傳承長長久久。圖為《鋒味》港式鴛鴦、港式奶茶。（資料照）

PS：謝霆鋒在台灣比較少看到他的電影，不過他爸爸謝賢，反倒在台灣（FB上）知名度應該比他還高⋯⋯謝爸爸名言「球證，旁證，都是我的人，你怎麼跟我鬥」⋯⋯

總之，韋恩希望香港一切平安，香港人民加油，港式正統的風味可以傳承長長久久。

謝霆鋒（右下）這位明星，近來演藝界的代表作好像比較少，重心都轉到餐飲業了，也是跨界的一個奇葩，他在中國的節目「12道鋒味」很紅，也是結合了烹飪與美食。謝賢（右上）。（作者提供）

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本文經授權轉載自韋恩的食農生活 韋恩食記－鋒味港式風味奶茶

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