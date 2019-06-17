自由限時批》韓國瑜心慌意亂了！

董森霖

韓國瑜心慌意亂了！還到了語無倫次的程度！日前跑到慈湖謁陵，還亂說一通，鬧笑話！把蔣經國形容是「包青天」和「胡雪巖」很奇怪的「複合體」！根本忘掉蔣經國的遺訓：「務望我政府與民衆堅守反共復國決策，並望始終一貫積極推行民主憲政建設！」結果自己跑到港澳「中聯辦」（管制「一國兩制」的「太上特首」單位），從不敢提維護國家「主權」問題，還遙向北京表態說「台灣要拆掉圍牆，市場靠中國」（政治零分，經濟100！蔣經國生前則百分百「反共」，老蔣更是「漢賊不兩立）！像話嗎？！（還記得「頭可斷，血可流，誓死爭自由；反共產，反極權，敵愾復同仇」的軍歌嗎？！）

韓國瑜一旦騙到位子，就貪婪、嗜權的原形畢露。（取自澳門中聯辦）

現連全球矚目的香港「反送中」攸關自由人權的重大事件，居然一問三不知，直到事態嚴重，眼見連番三次造勢民調都下滑，突然在雲林現場大聲疾呼「誓死反對一國兩制」，還效王世堅用英文講：「OVER MY DEAD BODY！」聲嘶力竭地演出，讓人啼笑皆非！就算要騙選票，也犯不著這樣賣命演出！況且高雄市長選舉的補助金（納稅人一票貼新台幣30元」）2700萬早已入袋了！

韓國瑜既然如此孺慕蔣經國，怎麼不知效法他的「贛南新政」經驗？！（1939年至1945年擔任贛南行政督察專員期間，禁賭、禁菸、禁娼，言出必行，並針對政府管理、經濟增長和社會變化研究，成功促使「贛南新政」的推行，由於政績卓著，有「蔣青天」稱號，被譽為「中國戰時政治的一項奇蹟」）進而認真落實在高雄的市政！豈非更具意義！現卻整天打混，連處理全國之冠的登革熱病例都做不好，市政更是做得零零落落；像市議會質詢期間的烏龍瞎扯，社會有目共睹！而週週的國民黨內總統初選造勢，則是有聲有色！還整天抱怨摃政院，批監督市政的議員，難得到行政院，反怨開會「兩台攝影機緊盯」（會議紀錄如立法院直播），疑神疑鬼，缺乏光明磊落胸襟！而所謂人家「黑」他也者，泰半是他自己言行不一的寫照，「紅」帽子亦是自己涉入「親中共」媒體集團太深，無異是自「黑」、自「紅」罷了！又欲以訟止謗，適得其反，徒增負面聲量，於事無補。

簡言之，蔣經國幹的事，韓國瑜全沒幹，連堅決「反共」到底都沒有，遑言其他！只會在台灣抱中華民國國旗炫耀，進了「匪區」卻噤聲。不像台灣的各行各業，人才輩出，常在國際發明展、世界各種比賽等等場合中獲勝，使中華民國國旗飛揚，足見自己爭氣最重要，坐而言不如起而行，光是口號是沒有用的！

韓國瑜猶提蔣經國執政的風氣是清廉、有效，有點像包青天，而十大建設如火如荼，有點像胡雪巖！簡直是比擬不倫。例如包拯是封建時代的賢能公正之士、為民伸張正義之表徵，而蔣經國則是近代堅持清廉，推動改革，建立廉能政府制度的威權領袖（台灣民主化是他晚年順應時勢的一項進步作為，儘管毀譽參半，仍另有公評），並非只靠「人治」乃以「團隊」表現為主！與蔣經國有深厚交誼的故新加坡總理李光耀，生前對他的評價是「沉默冷靜、想法務實」！絕不信口開河，肯察納忠言，謀定後動，像推動十項行政革新、十大建設，加速農村建設等等，均經精心擘劃，更組成一流科技經濟團隊包括吳大猷、孫運璿、李國鼎、徐賢修、費驊、王章清、方賢齊等等，加上數以萬計的菁英全面落實推展，始創下全球肯定的「經濟奇蹟」！豈是「紅頂紅人」的胡雪巖能比，簡直是小巫見大巫！由此可見，韓國瑜無論識見、胸襟、格局、氣度等，莫不小矣哉！志大才疏是也。

其實，韓國瑜無包青天義薄雲天之大材，卻有撈混刁鑽之能，以為「掌握好嘴和耳，就掌握了整個世界」，「拿別人的利害，當自己的禍福」。類此這些倒是頗像胡雪巖，能花天酒地，也能「前半夜想想別人，後半夜想想自己」。也像名作家高陽《紅頂商人》評胡雪巖所說︰「其實胡雪巖的手腕也很簡單，胡雪巖會說話，更會聽話，不管那人是如何言語無味，他能一本正經，兩眼注視，彷彿聽得極感興味似的。同時，他也真的是在聽，緊要關頭補充一、兩語，引申一、兩義，使得滔滔不絕者，有莫逆於心之快，自然覺得投機而成至交」。

例如王金平當初是為幫國民黨而幫韓，在「三山造勢」成功，而當王公開說要在黨內初選到底，韓卻假裝不知，照樣演「被動」到「主動」的戲碼，如今王退出，發現不利選情，又急忙在今天訪王，王是何等人物，他受訪時說不談個人，只說「受施慎勿忘！」意在言外也。

如果韓真要效法蔣經國，就應退出黨內初選，專心創造「高雄奇蹟」，才是「真誠」之正道！否則像現在的打混做法，造勢背後黑金閃閃，這豈是蔣經國能接受的？！再者，錢事一直交代不消，連維多利亞貴族學校都未列入監察院財產申報內，引人非議。而縱使要選總統，也要交還高雄市長選舉補助金，才是光明正大的做法，否則這筆錢必將是「如影隨形」一直到2020大選結束！得不償失。

蔣經國的關心民瘼，接地氣，可說是台灣政治人物的創始者！下鄉走訪與親民活動常被後來政治人物摹仿，以拉近與民眾距離。「民眾吃的，他都吃」「跟老百姓吃一樣的東西，穿夾克，不結領帶」，笑容平易近人，有利塑造親和形象。到各地視察，發現餐宴過於奢華、過度浪費；為了改革傳統上鋪張餐飲習慣，以政令宣導時告知大眾：台灣人每年可以吃掉一條高速公路（意指餐飲開銷費用可以建設一條高速公路）。同時，要求公務人員養成簡約習慣，如結婚宴不逾十桌、平日宴客五菜一湯（梅花餐）等（指每餐五菜一湯，五菜指梅花的五片花瓣，湯則位在花蕊位置，使餐飲闊奢的消費得以減少，「以提倡儉約、簡單、樸素」），蔚為時尚。而今的韓國瑜「東施效顰」，卻是「貌」似「神」離，全然是一種選舉走秀模式。

一旦騙到位子，就貪婪、嗜權的原形畢露也。就像韓國瑜現已是高雄市長，卻不效法蔣經國治理「贛南」成功的案例，造福高雄，卻欲一步登天！如此消費蔣經國會沒有報應嗎？亦恐只是時辰未到！

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