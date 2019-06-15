神奇海獅先生》【波希戰爭二十二】：「主人，莫忘雅典人」

女婿直接在公民大會上訴諸雅典群眾。整套說詞唬爛不了一個斯巴達王，卻成功欺瞞了三萬名雅典人，公民大會上的雅典人被說的熱血沸騰，全都相信這是一件既正義又能發大財的事情，便立刻派兵拯救這個有錢的兄弟之邦。就這樣，波希戰爭的前哨戰便打響了...

神奇海獅先生

續上篇

對於亂開空頭支票的人，煽動一個城市比說服一個人還要簡單。

波希戰爭的開始就告訴了我們這樣的一個事實。上次我們說到一個名字很複雜的傢伙，希司提埃伊歐斯。這個人是波斯帝國下的一名希臘人，在關鍵時刻拯救了國王大流士（雖然也是基於保全自己權勢的原因啦）。大流士很感謝他，但是又不能放這個野心勃勃的傢伙回去愛奧尼亞當山大王，左思右想後，決定把他帶回首都蘇薩做為類似國策顧問的職位。

希司提埃伊歐斯在關鍵時刻拯救了國王大流士。（維基共享）

這種明升暗降的行為讓希司提埃伊歐斯非常不爽，所幸自己還保有最後一絲希望：大流士任命他的女婿（名字也很複雜叫阿里斯塔哥拉斯，以下用女婿代稱）做為他的繼承人，唯有煽動女婿叛變，他才有藉口回到自己的屬地去。然而，所有的對外管道都已經被堵死了，到底要怎樣通知對方呢？絞盡腦汁後，他終於想出一個前無古人的方法......

西元前499年，一名奴隸正準備進入愛奧尼亞領地，守衛搜身沒發現什麼異狀，就讓他通過了。沒想到這名奴隸一脫離波斯人的掌握，馬上就前往晉見女婿。並且立刻就對他說：「請把我的頭髮剃掉吧。」 女婿照辦了，並且在光滑的頭皮上看見了一個刺青記號，意思只有一個：叛變！

是的，這就是他們傳遞信號的方法：把一個活人當成一張紙在用啊啊啊）））

不過這個辦法的確收到了效果。女婿在接收到訊號之後，便立刻準備叛變。但是要對抗強大的波斯帝國，光靠自己的力量顯然是不夠的。左思右想後，女婿終於決定前往位於歐洲的希臘城邦，請這些希臘遠親們一起朝波斯進軍......

愛奧尼亞地區位置圖。（圖：網路）

女婿就這樣來到希臘城邦。第一個找的就是整個希臘城邦中最強盛的斯巴達，在見到斯巴達國王後，他立刻豎起一幅青銅製的世界地圖，接著開啟他的三吋不爛之舌模式：

「你看我們都是希臘人，但是現在卻在波斯人的統治之下，這是我們全體希臘人的悲哀啊！」 「所以藉著希臘諸神的名字，請你們來幫助我們自由吧！」

女婿知道，如果要說服強大的斯巴達人出兵，一定要想辦法強調波斯多有錢、還有那些人打仗有多麽爛。

「對面那群人很容易征服，他們只會使用弓箭和短槍，在希臘重步兵面前不堪一擊；但是那群不會打仗的人錢卻超多的。有黃金、白銀、馱畜和奴隸！」

女婿的表演有聲有色，他一邊說，一邊指著世界地圖。

「這些人的錢，世界上根本沒有任何民族比得上！而最後，這就是波斯王住的首都蘇薩。你們如果把這座城攻下來，你們就比宙斯還有錢啊！」

斯巴達王聽的有點心動。但就在他問了一個問題之後，所有的心動都冰消瓦解了。斯巴達王問女婿：

「那麼，從斯巴達一直到國王住的蘇薩，總共要走多久？」

在這之前，女婿都成功的引誘住國王。但是就在這一瞬間，他不小心把實話說出來了：

「一共是三個月的路程。」

國王一聽立刻就傻了：三個月！！這一路上有多少城池、多少敵人，而補給線又得拉的多長？？他立刻警覺：整場戰爭絕不會像女婿說的這麼簡單。他立刻起身離開自己的王座，並且跟女婿說：

「這位客人，請你在日落之前離開斯巴達。斯巴達人是不會跟從這個計畫的。」 「欸、欸，等等啊！」

女婿急了，他趕忙跟斯巴達王說：

「不然這樣，如果你們前來支援我們的話，我給你10塔蘭特的報酬！」

塔蘭特是一種古希臘貨幣單位。1塔蘭特約等於6千枚銀幣。（圖：網路）

塔蘭特是古希臘一種貨幣單位。1塔蘭特差不多等於一個熟練工匠9年的薪水，而這時女婿一次就誇口給斯巴達王一個工匠90年的年薪。但對一個信用破產的人來說，他誇口的酬勞根本就無法讓斯巴達王動心。女婿只好繼續追加：「20.....不，30！」 等到這個數字超過50塔蘭特後，斯巴達王最心愛的小女兒突然走了進來，打斷了兩人的對話：

「爸爸，你趕快走開吧！否則這個陌生人會把你毀了的！」

斯巴達王總算找到個台階下了。他起身牽起小女兒的手、便消失在另一間房間了。女婿只好離開了斯巴達，但他還是沒有放棄希望，還有另一個強大的城邦：雅典。

等到了雅典以後，女婿就把他的這套說詞完全照搬過來，先是訴諸愛奧尼亞和雅典同樣是希臘人的兄弟情感啦、接著又講到對面亞洲是怎樣有錢啦、又說波斯人在作戰時不帶盾牌又不帶長槍，所以很好打啦。

但唯一和斯巴達不同的就是，女婿不是前往覲見雅典的執政官，而是直接在公民大會上訴諸雅典群眾。整套說詞唬爛不了一個斯巴達王，卻成功欺瞞了三萬名雅典人，公民大會上的雅典人被說的熱血沸騰，全都相信這是一件既正義又能發大財的事情，便立刻派兵拯救這個有錢的兄弟之邦。就這樣，波希戰爭的前哨戰便打響了...

火燒薩爾迪斯，裡面的波斯居民紛紛逃到河口逃命。（圖：網路）

雅典進攻的成果十分可觀。雅典的援兵加上愛奧尼亞自己的軍隊，很快就向東殺到小亞細亞的首府薩爾迪斯。這是一個十分古老而有錢的城市，歷史上最早的琥珀金幣就是產自這裡。但是面對城中的波斯人死命反抗，不耐煩的希臘士兵便朝著房屋扔了一把火。

但沒想到這一扔、便扔出了大問題。當時城內大部分的房屋都是用茅草建成的，火勢從一間房子到另一間蔓延，很快整個城市就陷入一片火海之中。城內的波斯居民眼見大火朝他們四面八方襲來，驚恐的他們終於放棄了城市。 消息很快就傳遞到了首都蘇薩。波斯王大流士一聽到薩爾迪斯被焚的消息大吃一驚，急忙詢問入侵的「雅典人」到底是個什麽民族，而當臣下和他說明之後，氣憤的他朝天空射了一箭，接著以諸神的名義發誓：他一定會報此仇！

而同時他也下達了一個命令，要讓自己永遠不忘這被焚城的恥辱。從那時起，每天用餐之前都要有個僕人走到他的面前，提醒他：

「主人，莫忘雅典人！」

大流士。（圖：網路）

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