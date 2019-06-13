瞭望之窗》台灣如何強化在印太地區與美國的安全合作？

現階段台美建設良好默契、以及華府公開支持台灣參與「印太戰略」的氛圍之下，台灣應思考如何進一步爭取美國在安全事務上合作的優先戰略順序。短期可以操作的就是透過美國影響力，尋求與其他印太地區成員在安全與軍事事務上的合作。其次，台灣亦可思考運用「國防外交」來增進和其他印太地區成員的外交關係，可先經由一軌半或二軌管道建立互信。復其次，台灣也可以輸出自製軍備或面臨汰換的武器給有需要的印太地區成員，又或者提供維修與訓練的協助。

托克維爾

美國川普政府積極推動的「印度太平洋戰略」（Indo-Pacific Strategy）更為具體成型，台灣也愈發被視為重要夥伴。6月1日，美國國防部公布「印度太平洋戰略報告」（Indo-Pacific Strategy Report），內容特別強調，美國尋求與台灣建立強有力的夥伴關係，並將忠實履行「台灣關係法」。

這份報告獨特之處，在於文字提及將台灣、新加坡、紐西蘭與蒙古並列為「國家」，並指出這4國是美國在「印太地區」可靠的夥伴，同時強調，在中國對台持續施壓之際，美台夥伴關係至關重要，美方將持續確保台灣維持足夠自我防衛能力。

這已經不是川普政府首次提及台灣在「印太戰略」中的重要角色，自從2017年年底川普政府公佈首份「國家安全戰略報告」以來，就已揭櫫「印太戰略」為其亞太地區新的安全政策綱領。只不過當時外界多持觀望態度，對於實質內涵有所保留。事實上，川普政府揚棄歐巴馬時代的「轉向亞洲」（Pivot to Asia）或是「亞太再平衡」（Rebalance to Asia）戰略，但就算名稱不同，範圍與作法也略有差異，但整體方向實屬一致。最大的特色，就是刻意並公開彰顯台灣的角色。這和川普政府全面改變對中國的大戰略息息相關，也與台灣在亞太與印太地區的戰略地位提升有著密不可分的關聯。

特別是在軍事安全層面，美國國防部這份最新的「印度太平洋戰略報告」等同是總結過去一年多來，華府與包括台灣在內相關「利害關係者」（stakeholders）溝通與凝聚共識的成果。尤其是過去一整年，華府透過和種管道，與印太地區以內和以外的相關成員進行戰略意見交換，在以下議題取得共識，包括：在尊重各成員主權的前提下，共同維持一個「以規範為基礎」（rule-based）、免於脅迫威嚇的印太秩序；促進基本權利保障、法治主義與良好治理；尊重東南亞國協成員中立原則（principle of centrality）；航行自由與三月為準則；強化區域整合與連結性；追求自由公平互惠貿易；尋求安全與軍事合作；防範天災與恐怖主義；防止大規模毀滅性武器擴散等。

美國國防部公布「印度太平洋戰略報告」，內容特別強調，美國尋求與台灣建立強有力的夥伴關係，並將忠實履行「台灣關係法」。圖為美國代理國防部長夏納翰。（http://asiantribune.com）

儘管美國否認「印太戰略」就是針對中國崛起而來，無意讓各國面臨「選邊站」的難題，但從最近一些跡象顯示，美國在檯面下「拉幫結派」的操作已經發揮明顯效果，包括最近美國、日本、菲律賓、印度在南中國海首度進行聯合軍事演習，以及過去半年以來數次公開美國海軍軍艦穿越台灣海峽的新聞。甚而包括法國和英國也都呼應「印太戰略」的構想，派遣海軍軍艦進入南海與台海。最新的發展是，就連德國都有意派出軍艦在台海進行「自由航行」。

報告在談及台灣的部分表示，堅持以「規則為基礎」的國際秩序對美國利益至關重要，其中包括一個強大、繁榮與民主的台灣。此一政策脈略依循去年10月美國副總統彭斯在華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）所言，「美國深信台灣擁抱民主的成功經驗，可以提供中國未來民主的道路」。之後舉凡「美國在台協會」（AIT）台北辦事處處長酈英傑，乃至美國國務院系統官員也都口徑一致，多次公開讚許台灣是美國「印太戰略」的重要夥伴。華府不僅口頭肯定台灣，更透過實際合作計劃將台灣納入「印太戰略」的執行，包括增強台美軍事交流與訓練、協助台灣在太平洋邦交關係上對抗中國的利誘，以及思考如何將台灣推動兩年有成的「新南向政策」與「印太戰略」結合。

美國對台灣如此重視，固然與川普政府勇於改變行之多年、卻成效不彰的「對中交往政策」（engagement policy with China）有關，另一主因也在於川普政府在國安會、國防部與國務院系統皆大膽啟用中生代且勇於挑戰中國霸權的「知台派」有關。就以美國國防部剛出爐的「印太戰略」報告來說，背後的影武者即是負責印太事務的助理部長薛瑞福。此君在小布希政府時代就曾出任國務院負責亞太事務的副助理國務卿，嫻熟兩岸關係與軍力失衡情況。因此他進入川普政府不久，即推動幾項對台軍售，也強化台美軍事合作。尤有甚者，在華府的努力下，其他印太地區的主要員也逐步開始加強與台灣的合作。

日本就是最明顯的例子。在台美之間簽訂「全球合作訓練架構」（Global cooperation training framework，簡稱GCTF）的合作項目之下，日本也正式參與，在反貪腐與共同打擊「假訊息」等議題上進行合作。在美國的力挺與協助下，未來若可納入澳洲、甚至印度等其他國家，將更有助台灣對外關係的拓展。

美國國防部剛出爐的「印太戰略」，背後的影武者是負責印太事務的助理部長薛瑞福。此君在小布希政府時代就曾出任國務院負責亞太事務的副助理國務卿，嫻熟兩岸關係與軍力失衡情況。（中央社資料照）

在現階段台美建設良好默契、以及華府公開支持台灣參與「印太戰略」的氛圍之下，台灣應思考如何進一步爭取美國在安全事務上合作的優先戰略順序。短期可以操作的就是透過美國影響力，尋求與其他印太地區成員在安全與軍事事務上的合作。若顧及成員對中國的忌諱，不妨可以先從較不敏感的海岸巡邏與急難救助交流開始，進而擴及聯合救難演習與人道援助合作等事項。其次，台灣亦可思考運用「國防外交」來增進和其他印太地區成員的外交關係，可先經由一軌半或二軌管道建立互信。復其次，台灣也可以輸出自製軍備或面臨汰換的武器給有需要的印太地區成員，又或者提供維修與訓練的協助。

另一個可以向美方爭取的事項就是由台灣的海軍參與美國主導的環印太地區聯合軍事演習，或者初期以觀察員身份參加。最理想的境界當然就是更為積極與主動參與印太地區的海軍駐守與防衛任務。

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