Mygopen》【假LINE】市售七成牛奶含禁藥新聞？2013錯誤新聞商周道歉

這是過去的新聞報導影片 LINE 訊息，並沒有交代完整始末，事實上最後農委會針對原料生乳進行檢測，結果均符合法令規定，原始報導的商業周刊也發文道歉。

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最近 LINE 流傳「市售七成牛奶含禁藥，請避免食用」的新聞報導影片，舊新聞傳到現在已經變成謠言訊息。當時最早的報導是商業刊委託調查發現台灣市售七成牛奶含有危害人體的動物用藥，當時農委會認為檢測欠缺嚴謹，後來經過農委會就 13 家 CAS 乳廠的原料生乳進行追加檢測，結果都是符合法令規定，最後商業周刊也發表聲明道歉。

只是目前 LINE 流傳的新聞沒有完整交代始末，容易造成民眾誤解恐慌，在轉傳訊息前還是需要做多方查證囉！

市售七成牛奶含禁藥的謠言

原始謠傳版本：

主要流傳了「商周爆料:市售7成鮮奶含禁藥」這段新聞影片（影片以下架）：

（影片截圖）

內容主要描述商業刊委託國內檢測權威銘傳大學生物科技學系副教授陳良宇的調查，發現臺灣市佔七成的鮮奶，含有危害人體的動物用藥。

謠言破解說明：

這是過去的新聞報導影片 LINE 訊息，並沒有交代完整始末，事實上最後農委會針對原料生乳進行檢測，結果均符合法令規定，原始報導的商業周刊也發文道歉。

正確闢謠解釋：

這段新聞影片是 2013 年的報導，但 LINE 訊息沒有描述後續發展，還持續流傳。當時商業週刊引用銘傳大學老師陳良宇所做的實驗，點名國內大廠生產的鮮乳有抗生素殘留，當時造成民眾恐慌，商業週刊也拒絕提供引用的實驗報告。

收到消息後，農委會表示：由於乳牛為反芻動物，其瘤胃中微生物菌相在消化上扮演著非常重要的角色，有關物質的代謝途徑及其代謝產物相當複雜，與一般的單胃動物（包括人類）並不相同，且乳牛飼養所接觸之環境因子相當多元，例如草料可能夾帶雜草，就可能會攝入雜草所含之鹼基代謝物質，使乳牛體內存有微量但無害之代謝物。

農委會發聲明表示：商業週刊當時的報導以定性分析乳品中相關代謝物，不但難以確定其前身來源物為何，且單以定性代謝物陽性反應，即直接判定有動物用藥的殘留，亦欠缺嚴謹。該會仍請商業周刊及陳良宇副教授能夠依「食品衛生管理法」第 40 條規定，儘速公布檢驗方法及結果判讀依據，以消弭各界疑慮。

後續農委會就要求被披露的業者主動將產品送檢，而公部門同步也派員到各大廠進行檢驗，並了解廠商自主管理、證驗證及品管記錄等等，並針對其他國內乳製品及生奶進行全面大普查，送至合格實驗室檢查。

後來為確保生乳品質進行檢測，農委會後續公布國內 13 家優良農產品 （CAS） 驗證之乳品工廠收購酪農原料生乳之檢測結果，該原料生乳是由契約酪農繳交給乳品工廠，經乳廠檢驗符合收乳標準後收入生乳貯乳槽，再直接從貯乳槽進行採樣檢測，檢測項目包括塑化劑、止痛劑，以及 6 類 86 項動物用藥品殘留，全部「結果均符合法令規定」。

農委會發聲明表示：因商業周刊運用未臻嚴謹之報告，即直接認定有藥物代謝物殘留的報導，已引發國人消費恐慌，重創酪農產業的正常發展，該會再次強調，就市售鮮乳產品及乳廠之原料生乳，在衛生福利部及該會交由 國家認證實驗室進行之檢測結果均符合法令規定，請國人安心飲用，並持續支持國產鮮乳。

最後商業周刊在 2013/11/27 也發出聲明「我們的反省與使命」，內容也表示「對於造成社會的紛擾，這並非我們的初衷，對此，我們深感抱歉」。

資料來源：農委會 - 農委會就13家CAS乳廠之原料生乳進行追加檢測，結果均符合法令規定



資料來源：商業周刊 - 《商業周刊》聲明：我們的反省與使命

本文經授權轉載自Mygopen 【假LINE】市售七成牛奶含禁藥新聞？2013錯誤新聞商周道歉

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