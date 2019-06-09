文青別鬼扯》10元麵包根本就沒這麼可怕好嗎？？？！！！

這類新聞到頭來都一樣，只會講「一分錢一分貨」這種陳腔濫調的結論，彷彿一定都要花到大錢才能買到食安、才能買到信任。至於只有一般收入的消費者與死老百姓，看完之後就覺得自己很可憐，似乎一輩子都吃不到好東西好食物一樣。喔，對了，你聽過胖達人嗎？

文青別鬼扯

前陣子華視不知道是新聞部的記者還是主管腦袋有洞，突然隨著屏東「綠農的家」的鬼扯蛋起舞，做了一則關於芒果使用益收生長素好可怕的新聞。然後遭受一大批芒果農的抗議後，才發現自己理虧，隨即將該新聞撤架。

才沒過多久，今天又做了一則「10元麵包來源成謎? 揭開"低價"祕密」的奇怪新聞。

（華視youtube截圖）

鬼王為何說這則新聞很莫名奇妙？原因很簡單，整個新聞看下來，從頭到尾只是不斷暗示這些便宜的10元麵包可能有問題，大家要小心，麵包存放衛生恐怕有疑慮，成為食安漏洞。然後又找了某家高價麵包店受訪，說明人家都用真材實料，一分錢一分貨。

請問這樣的新聞看下來，對台灣的食安有幫助嗎？NO！

請問，即使這些麵包用的肉鬆不是真正的肉鬆，用的奶油不是純天然奶油，而是人造奶油，這樣對造成食安疑慮嗎？NO！

這些東西明明沒有食安風險，但華視新聞卻不斷暗示、影射說很危險。除了製造恐懼以外，實在看不出來這則新聞的真正目的到底是啥。

新聞內容不知所云就算了，鬼王甚至覺得華視新聞連尋找新聞議題的能力，都讓人很搖頭。

先說芒果益收的部分好了，從四、五年前屏東綠農的家就開始刻意製造消費者對益收生長素的恐懼與厭惡，當時他們也曾成功地吸引媒體注意與新聞報導。換句話說，若就新聞議題來說，這真的是一個TM老的爛梗了。

但華視新聞真的很神妙啊，不知道是記者搞不清楚狀況，還是新聞部主管犯了憂鬱症，居然把一個大家早就知道是在鬼扯的爛話題，重新拿出來炒作。結果哩？結果馬上就被一堆芒果農抗議打臉，只好儘速不動聲色將新聞下架。

至於夜市麵包呢？兩年前【文青別鬼扯】早就針對夜市廉價麵包問題討論過了，當時還引起許多媒體跟進。



不過，我們並沒有從一個製造社會恐慌焦慮的角度出發，相反的，是從營運成本結構與食品科技的角度來解釋，為何夜市麵包可以壓低到5元的價位。當時鬼王就說了：

重點一：貴的不一定好，便宜的不一定糟



重點二：別吃驚，成本真的可以壓到1.5元



重點三：不同價位產品本來就對應不同的市場需求，請勿以偏概全

由於食品科技使得這類麵包的存放期可以延長，無形中降低了耗損成本。其次，夜市攤商的店租成本遠比店面低很多，所以即便只賣5元，都還有獲利空間。

新竹某夜市。（圖片來源：文青別鬼扯臉書）



這說明了啥？這說明了華視新聞部連基本的Google能力都喪失了。明明早已經討論完畢的東西，他們都不願花點時間弄清楚。看到10元麵包，就見獵心喜，以為又可以透過製造恐懼的方式，增加收視率。

而這類新聞到頭來都一樣，只會講「一分錢一分貨」這種陳腔濫調的結論，彷彿一定都要花到大錢才能買到食安、才能買到信任。至於只有一般收入的消費者與死老百姓，看完之後就覺得自己很可憐，似乎一輩子都吃不到好東西好食物一樣。

喔，對了，你聽過胖達人嗎？

本文經授權轉載自文青別鬼扯 10元麵包根本就沒這麼可怕好嗎？？？！！！

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