自由限時批》韓國瑜成了台灣的「撈王」？！

杭東

韓國瑜是「能撈就撈，能混則混」的奉行者！堪稱是台灣政壇的「撈王」！在高雄只用礦泉水、魯肉飯「混」了十個月，就「撈」到高雄市長！現在又拼命四處造勢，還要撈更大的總統大位！可說是「混」極無限！「撈」極無限！誠令人嘆為觀止！

韓國瑜光是選舉的補助金（一票30元），或是各方捐助的政治獻金，就已先在高雄「大撈了一票」！（實現他的「發財不是夢」）眼見6月1日的台北造勢成功，顯然又將可以「撈更大」！自然無心高雄！不用說依目前的動員能量，不論當選與否，補助金就已高達上億，而政治獻金就更是「難以計數」！一旦躍登大位，乖乖隆地咚！更是「撈最大！」根本不用「粉身碎骨」，就能大權在握，不用說封官晉爵，享盡榮華富貴，還有特赦權（無怪黑金派系趨之若騖，亦讓前總統陳水扁不安）！

如今韓國瑜在市長位子上「鬼混」了百多天，被監督市政的議員痛批，只知忙「總統大選」，到處趴趴走，根本無心市政（像今天又趕到花蓮造勢）。時代力量議員黃捷昨就列出韓國瑜市長上任以來請假一覽表，共請假23日22小時！未來若選戰進入白熱化階段，缺勤紀錄會不會超越自經區說帖的頁數（三頁）呢？！尤有甚者，韓上任以來，除了一直想選總統外，家事和私事也一直躍上媒體版面，頻遭社會非議。現連市政都「混」得讓人「不忍卒睹」！像今年上半年的街頭暴力犯罪，比去年下半年增加10％，而今年一至三月，火災死亡人數是去年同期的三倍，而高雄登革熱疫情又高居全國之冠，本土病例15例都在高雄；又如中央公園生態池崩壞、愛河清澈變汙濁，且缺席主持萬安演習，助長馬屁文化，諸如：舉辦光頭日、市長帶頭在美術館喊發大財、畢業獎狀印著摩鐵摩天輪等等，不勝枚舉，肇致高雄市政空轉，現又想「撈大位」，令人匪夷所思！

韓國瑜在市長位子上「鬼混」了百多天，被監督市政的議員痛批，只知忙「總統大選」，到處趴趴走，根本無心市政。（本報資料照）

再者，韓國瑜的「混市長」，也「混」得太離譜，變成「公私不分」！連「夫人干政」都登上媒體版面！而「用人唯親」，更是不像話！連最佳損友、老婆閨蜜、司機、祕書都能當董事長、總經理、主祕；連閨蜜的兒子、司機太太都能當市長的機要祕書！猶不以為「恥」！一旦「撈」到大位，豈非「一人得道，雞犬昇天」！

無怪最近媒體頻頻揭發、檢驗他的「5組」核心（包括雲林、台中、花蓮等地方黑金勢力，不滿年改分子、草根哥兒們，妙天系，還有親中媒體集團）等等，非但經常密集集會，及辦造勢活動，期在大選勝出之中「大撈一票」（包括內定要職及封官晉爵、輔選立委、資源重分配、特赦等等）。在在引人側目！

復次，韓國瑜「撈客們」，大多是「選舉精算師」（例如此次就充分運用「反年收」、不滿老人、草根怨等力量。據有關資料顯示，台灣在2017年3月的「性別年齡人口結構圖」中，20歲至29歲的人口分佈比50歲至59歲少很多，甚至60-64歲的人也比20-24歲多出十萬以上，年老選民數實不容忽視），並善用話術，大量利用資金和資源，極盡「收買」與「蠱惑」之能事，就是「齊心協力」以「撈最大的大位」！惜類此的「故技重施」，卻能達到「民粹」效果，足見韓「撈王」能言善道，耍盡心機，能以「直白」矇騙、蠱惑普羅，當非省油的燈！

其實，國際也很重視台灣的大選，亦有令人憂心的地方。像《紐約時報》在6月6日就以：「Candidate Seeks Closer China Ties, Shaking Up Taiwan’s Presidential Race」為題報導，指候選人尋求更緊密的中國關係，震撼台灣總統的選舉！

報導指出，他讓台灣人擔憂的地方，在於相對缺乏執政經驗和渴望進一步向中國投資開放經濟，可能會損害台灣的主權！並提到支持韓國瑜成功當選高雄市長的一些選民，已開始不滿他的無心市政，最近幾周，連以前挺韓著名的「網紅」「館長」亦已改變了他對韓的看法，因為韓選總統的企圖心變得明顯，許多做法也言行不一，令人失望，他為此深深地向粉絲道歉。

簡言之，韓「撈王」根本不必「粉身碎骨」，亦能「撈到個人最大利益」！但因缺乏認知民主台灣的核心價值，維護中華民國主權的決心，並以「和中不反共」，和認同習大大的「92一中」（中華人民共和國統一併台不變，而「民主協商一國兩制台灣方案」，亦正不計代價如火如荼地在兩岸進行中），甚至模糊「一國兩制」。諸此，都不是可以「混打一槍」的嚴肅國安課題！

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