自由限時批》「黑郭」、「紅韓」的新聞背後，太恐怖了？！

辛文

郭台銘向以「霸氣」著稱，對「旺中」媒體不斷「黑」他，終於「忍無可忍」！氣到凍未條！並在臉書怒批《中時》的編故事能力令人嘆為觀止，「這家媒體集團的報紙，電視台，雜誌透過各種方式指涉國民黨內鬥，鼓吹階級鬥爭！殊不知同樣的「旺中」卻對韓國瑜呵護備至，天天造勢，還「全天候」的播報，猶能形成一股「韓流」，威勢驚人！

不論「黑郭」或「紅韓」，說穿了，這家媒體老闆就是要做台灣的KINGMAKER！藉以創造在兩岸的地位和聲勢！而郭董和蔡董同樣是「首富」，最大的不同是，前者擁有200個優秀律師團，後者則擁有媒體集團，更顯威力四射！

據流亡美國的中國政治經濟學者何清漣在新書《紅色滲透》中分析，中共滲入台灣媒體業，在2008年以前採用的是迂迴繞道的方式，借道海外中資入股台灣媒體。2008年以後，北京勢力滲透台灣媒體走的完全是陽光大道，無須隱身。

據《紅色滲透》指出，旺中的蔡衍明在中國投資巨億，早就以中國為其事業版圖的核心，在其入主媒體後，對媒體有許多自己的規訓。比如要加重中國的新聞比例；對台灣歷史上的「二二八事件」要改寫成突顯中國在這道台灣歷史傷痕中的「英雄」角色等；當時曾力挺馬英九，凡批馬、以及稍微挺扁的新聞幾乎都會被要求檢討云云。（近年亦曾捧過柯文哲，現已風光不再） 書中猶舉例言之，電視主播因為在某日晨間播報當日報紙頭條時，依照某平面媒體所下的標題，直接稱呼馬英九為「宅男總統」，蔡董因此勃然大怒，堅持要處分這位電視主播。從此以後，旺中形成一種非常滑稽的報導風格：對台灣本土的政治雖然有時批評，但其更重要的功能卻是成為中共「大外宣鏈條」中的一環，「全力哄抬中國」！

兩岸媒體交流尚有許多制度與法制上的漏洞，為了獲取更大利益，台灣媒體也開始頻繁出現尋租行為，這種「以商逼政」的策略，付出的成本就是台灣媒體「第四權監督權責與國家利益」，任其發展下去，後果堪虞。（本報資料照）

《紅色滲透》並強調，兩岸媒體交流尚有許多制度與法制上的漏洞，為了獲取更大利益，台灣媒體也開始頻繁出現『尋租行為』（Rent-seeking），這種「以商逼政」的策略，付出的成本就是台灣媒體「第四權監督權責與國家利益」，任其發展下去，後果堪虞。

如果暱稱「中天台」為「韓天台」，並不為過。近日國家通訊傳播委員會（NCC）公布，去年九合一大選投票日前兩周（2018年11月10日到23日），對台視、中視、華視、公視、壹電視、年代、東森、中天、民視、三立、TVBS共11個頻道的每天7時到8時，12時電視新聞觀察統計結果，其中被報導最多、居首的候選人是韓國瑜！而中視、中天對韓國瑜的報導則數和秒數都超過5成，確有偏高現象。研究並發現，各台報導時間前5名候選人依序為韓國瑜、陳其邁、柯文哲、侯友宜和姚文智。中視、中天播放韓國瑜的時間比率都超過5成；中視播報韓國瑜時間52.94%，播報陳其邁時間只有2.87%；中天播報韓國瑜57.43%，陳其邁僅5.7%。而華視播報韓國瑜和陳其邁的比率約10%上下。東森播報韓國瑜比率33.05%，陳其邁17.66%。民視播報陳其邁占20.77%，韓國瑜僅8.67%。三立播報韓國瑜25.24%，陳其邁20.42%。箇中的眉角，亦不難了然。

不論是美國的自由之家（Freedom House），或總部設法國的「無國界記者」（RSF）都對台灣的媒體遭到「紅色滲透」，感到憂心忡忡！像「自由之家」全球出版高級主任李普奇（Sarah Repucci）就提到北京試圖利用媒體干預台灣選舉，例如來自中國的假新聞與圖像竄改在社群網站廣為流傳，試圖損害台灣政府聲譽，部分還登上媒體版面。同時，向民主國家政策制定者提出建議，以因應北京對外國媒體影響帶來的負面作用。包括採取政策要求中國媒體公開訊息；當中國外交或安全人員超越界限試圖干涉其他國家媒體報導時，應嚴正抗議，屢犯嚴重者，應考慮列為不受歡迎。更建議各國應舉辦聽證會，更深入了解「微信」平台的政治審查與監督範圍、性質與影響，並討論施壓途徑，以維護民主國家使用者的言論自由與隱私。在在值得借鏡。而無國界記者」（RSF）亦指陳，台灣媒體也因為中國的新聞置入帶來的金錢收益而開始「自律」，中共的負面新聞幾乎都不見，這種形同被北京「收買」的現象，其實已經是台灣國家安全層級的問題。更是值得警惕！

有學者就警告說，「當這種有效率的不實宣傳全面塑造中國美好的形象時，台灣人民就會覺得中國政府、中國都是好的，卻不知道這個國家是中國共產黨一黨專政，有很嚴重的人權、環保等等問題。警覺性亦會越來越低，甚至很多人對中共產生幻想，最後就是有利中共「兵不血刃」地統一「併吞」，無疑讓台灣的民主政治和國家安全面臨雙重危機！（其實，中共今年更利用兩岸媒體，或召集論壇座談，大肆宣傳將在台推行「一國兩制」，就是例證）

畢竟，媒體的傳播力，並不等於公信力，信息發布也不等於信息的真實、信息的到達，也不等於受眾按照發布者的意圖解讀。所幸，台灣已加強媒體識讀教育，政府亦加強宣導「辨正新聞」，而相關國安法令已有所增修，國安單位自須落實執行，以維護台灣民主安全！

事實上，民主社會雖重「新聞和言論自由」，但在憲法之下，仍不能恣意妄為，除了危害國家安全依法嚴辦外，亦有自律、他律（相關法令規範、市場抵制等等），以及司法的「制裁」。簡言之，以郭董的聰明才智，又有財力，還有律師團等等工具，理應知道只有訴諸司法，才有助澄清平反！除非有「隱憂」或顧忌，才會刻意容忍？而此法律行動，當使相關媒體「知所分際」，不能逾越「法治」範疇！若不能及早遏阻「胡黑亂黑」現象，那麼直到明年元月的投票日前，「郭董」恐早就已成「黑鍋」，遑言選總統？！

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