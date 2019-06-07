自由開講》自由民主之路

◎穆卯沺

今年是南韓「光州事件」的39周年，日前南韓總統文在寅親自參與追悼儀式，並且首度以總統的身分──亦即代表南韓政府，向受害者、受害者家屬及整個社會大眾道歉。現今世界上所有的自由民主國家，都經歷過憲政與與法治的黑暗時期，無一例外，但自由民主國家與專制極權國家最大的不同之一，在於如何看待那段歷史：究竟是遮遮掩掩、埋葬真相、粉飾太平，還是勇於面對、承認錯誤、修復創傷。

今年是南韓「光州事件」的39周年，日前南韓總統文在寅親自參與追悼儀式，並且首度以總統的身分──亦即代表南韓政府，向受害者、受害者家屬及整個社會大眾道歉。現今（歐新社）

文在寅總統在儀式上致詞時明確表示，對於「光州事件」真相的認知，並不是「進步」或「保守」之爭，針對光州事件的真相起任何爭執、甚至否認光州事件的存在，都是「毫無意義的消費」。因為光州事件早已被定調為一場「民主化運動」，其所保護的價值在於「自由」與「民主」。文在寅總統更進一步表示：「如果你不是獨裁者的後代，你就不能以其他方式去看待這件事。」

其實早在2017年，文在寅甫就任南韓總統一職時，就曾經承諾要重啟調查光州事件，並將光州事件所揭示的民主精神載入南韓憲法，然而當時由於在野黨的強力杯葛而未能達成。回過頭來看看台灣的現狀，是不是有相當強烈的既視感？無論是二二八事件中的大屠殺，或是戒嚴時期國民黨政府對於黨外異議人士的迫害，都可說是台灣人權史上的黑暗時期。直到今日，加害者還時常言之鑿鑿，試圖去合理化其暴行，甚至否定迫害存在的事實。

圖為2016年二二八事件六十九週年，一群國、高中歷史教師、學者頭戴紙袋，象徵當年的政治犯裝扮，訴求「給我真相」，要求歷史教科書把台灣政治迫害事件的加害者列入。（資料照）

接著看看我們的另一個鄰國──中國，正巧今年是六四天安門事件的三十周年。1989年的初夏，或許是中國最接近自由民主的時刻，但隨著一陣陣槍響，坦克壓碎了中國年輕知識份子對民主浪潮的渴望，從那刻起直至今日，中國共產黨傾全國之力扭曲事實、竄改歷史、封鎖有關六四的所有真相，中國的自由、民主、人權、法治，又再一次陷入了黑暗時期，而且在這個深不見底的黑洞中，越陷越深。面對此類事件，南韓與中國政府的作法可說是落在光譜的兩端。



圖為六四事件前夕，1989年6月2日天安門廣場中國大學生聚集的畫面。（法新社）

再回到台灣的現況，今年的5月31日是「促進轉型正義委員會」掛牌屆滿一周年的日子，在政府與民間的共同努力下，至今已撤銷了近6000人的刑事有罪判決。轉型正義的落實，可說是一個國家走出權威遺毒、維護憲政秩序、邁向健全民主的最後一哩路，在還原歷史真相、平復歷史傷痕以及反省歷史記憶的道路上，縱使有萬般的阻礙與抹黑，都沒有退縮的理由。可以想見的是，在未來這幾年，將會是台灣前途的重要轉捩點，台灣究竟是要擁抱自由民主，或是迎接另一波黑暗的到來，就掌握在我們自己的手中了。

再回到台灣的現況，今年的5月31日是「促進轉型正義委員會」掛牌屆滿一周年的日子，在政府與民間的共同努力下，至今已撤銷了近6000人的刑事有罪判決。（資料照）

（國家考試補習班講師）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法