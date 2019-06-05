台灣回憶探險團》1989.6.4 中國武力鎮壓學運時，臺灣在做什麼？

逃亡來臺已數十年的中華民國，於學運爆發後五月中旬，即開始於臺灣島內進行各式政治宣傳與動員。宣傳歌曲「歷史的傷口」竟派員強迫各級學校教唱，五月底更發起「百萬人手牽手心連心」的學校聲援活動...

台灣回憶探險團

1989年4月15日，中國前中央總書記胡耀邦因心臟病猝逝，北京部分學生、市民聚集天安門廣場悼念，之後演變為學運並愈演愈烈。中國官方終於於6月3日晚間展開武力鎮壓，6月4日凌晨起以坦克、裝甲運兵車、機槍在內的武裝於天安門廣場進行大屠殺，史稱「六四事件」。

臉書粉絲專頁「台灣媽媽護民主」（2日）用1張圖表說明六四事件原委，並告誡台灣民眾中國不可相信。（圖擷取自台灣媽媽護民主）

逃亡來臺已數十年的中華民國，於學運爆發後五月中旬，即開始於臺灣島內進行各式政治宣傳與動員。宣傳歌曲「歷史的傷口」竟派員強迫各級學校教唱，五月底更發起「百萬人手牽手心連心」的學校聲援活動，許多人被迫動員結果被雨淋成落湯雞的往事，成為一整個世代的共同記憶。結果「手牽手心連心」聲援完沒幾天，中國旋即進行大屠殺，一時在媒體渲染下全島如喪考妣，藝人帶頭發言一個比一個更悲憤，紛紛挺身聲援。

（台灣回憶探險團提供）

轉眼30年過去，當年慷慨激昂的藝人們，紛紛噤聲不語再也不敢提六四，甚至改口中國好棒棒，被網友戲稱「歷史的傷口可以用人民幣撫平」、原來「蒙上眼睛，就以為看不見，捂上耳朵，就以為聽不到」講的是真的、「而真理在心中，創痛在胸口、鈔票在口袋中」。而當年被黨國動員的學生們，現在大多已邁入中年，不管政治立場為何，都親身經歷了一段中國政權睜眼說瞎話、殺人不眨眼的真實歷史演示。

本文經授權轉載自台灣回憶探險團 1989.6.4 中國武力鎮壓學運時，臺灣在做什麼？

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