胡，怎麼說》粉身碎骨？在劉結一面前，韓國瑜一個字都不敢說...

今年三月，韓國瑜訪問中國時，在中國國台辦主任劉結一（右）等中國官員面前，對中華民國連一個字都不敢說！。（中央社）

韓國瑜說，為中華民國不惜粉身碎骨...。可是，就在今年三月，你訪問中國時，在劉結一等中國官員面前，你對中華民國連一個字都不敢說！

在會見中國國台辦主任劉結一、中共駐港中聯辦主任王志民等等之時，你只要自我介紹「我是中華民國高雄市長韓國瑜」，堂堂正正的把「中華民國」講出來，這樣絕對不會「粉身碎骨」，應該不會被抓起來送「再教育營」，頂多是劉結一、王志民等的臉色難看氣噗噗，中斷邀你去演出「一國兩制好棒棒」大戲的行程而已。

高雄市長韓國瑜出席凱道「決戰2020，贏回台灣」全國團結造勢大會 ，韓國瑜表示，願意承擔重任，為中華民國不惜粉身碎骨。 （資料照，記者王藝菘攝）

你連在中國官員前面，自我介紹「中華民國高雄市長韓國瑜」都不敢，現在卻講什麼為中華民國不惜粉身碎骨？這真的是天下一大騙！

放眼當今海內外，真正企圖滅亡中華民國、更無所不用其極滅亡中華民國、有實力威脅中華民國生存的敵對勢力，就是中華人民共和國，你如真要為中華民國粉身碎骨，你就應該挺身對抗中共政權，但你卻反其道而行，對中共極盡附從、討好、諂媚、屈從之能事。

你講為中華民國不惜粉身碎骨，其實，你做的就是在把中華民國粉身碎骨！

「決戰2020，贏回台灣」全國團結造勢大會，上萬民參加民眾在雨中力挺韓國瑜選總統。（資料照，記者王藝菘攝）

韓國瑜凱道大造勢還主張，廢掉年金改革、恢復退休軍公教18%及原領年金數額。這項主張韓國瑜在上月29日就提出，並在退休軍公教團體、社群大量傳播，他們認為支持韓國瑜才能恢復18%、爽領優渥年金，這正是6月1日凱道韓粉大會師熱潮的主因之一。

年金不改革，國家財政會破產，今天不做、明天後悔，這是馬英九當年在任時說法，蔡英文總統把改革責任承擔起來，韓國瑜卻要廢掉改革，不惜讓國家破產。國家破產了，退休軍公教哪還能爽領優渥年金？看看希臘的情況就知道，屆時就是腰斬再腰斬...。

郭台銘雖也主張修正年改條款，但他提兩個問號反問、直接打臉韓國瑜:1，開空頭支票誰不會？2，錢從哪來？（資料照，記者簡榮豐攝）

郭台銘雖也主張修正年改條款，但他提兩個問號反問、直接打臉韓國瑜:1，開空頭支票誰不會？2，錢從哪來？韓國瑜也許又回以靠念力發大財，但這是更空空的空頭支票，解析韓國瑜的主張，就是預算挪移補貼以獨厚退休軍公教、又可爽爽領18%，現任軍公教及一般勞工農民都得更苦哈哈！

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