鬼王來鬼扯》木瓜牛乳：躍入議事殿堂的國飲

台灣處在木瓜生長的北緯最北邊，酪農業的北緯最南邊，只有台灣才有最好喝的木瓜牛乳。但不得不提的是，木瓜牛乳當時能一炮而紅，除了獨特的甜蜜好滋味外，還真得歸功於它玻璃杯的超大容量。

鬼王／文青別鬼扯

台灣社會中，很多神秘、不可思議的事情都可能會在國會殿堂或網路上瞎吵一通，我們老百姓早就習以為常。但連飲料問題都能吵，大家可就沒見識過了吧！

話說1983年時台灣省政府官員就曾為了「木瓜牛乳」的問題被叫去議會。當時台灣省議員抨擊，市面上冰果室販賣的「500 c.c.木瓜牛乳」，雖然玻璃杯上都印有刻度，但此種玻璃杯的實際容量沒有統一，只有380 c.c.。換算下來，等於少了24%，可能有欺騙民眾之嫌。吵到最後，政府規定，未經檢定的器具不得做為度量衡之用，以遏阻類似的詐欺行為。

議員為了政治、經濟、教育或治安問題在議會上問政，理所當然。但為了木瓜牛乳的容量問題特意把官員叫進議事大廳內質詢，可說是台灣政治史上頭一遭。不過，為了容量問題而動肝火，看起來有點小題大作，但議員的憤怒不難理解－木瓜牛乳能在台灣民間竄起爆紅，靠的就是史無前例的玻璃杯之爭。

木瓜牛乳當時能一炮而紅，除了獨特的甜蜜好滋味外，還真得歸功於它玻璃杯的超大容量。（圖：作者提供）

其實從古早阿公阿嬤的時代開始，台灣各地的冰果室就在賣木瓜汁了。雖說現在大家很愛強調要「吃在地」，但木瓜卻還真是不折不扣的舶來品水果。

木瓜原生於中南美洲，它之所以能傳播到世界各地，則要歸功於哥倫布。據說哥倫布發現美洲新大陸時，土著為了歡迎來自歐洲的客人，曾特地開趴慶祝。當然啦，開趴總不免要大吃大喝一頓。但暴飲暴食後，許多水手的腸胃紛紛感到不適。此時土著們便帶著水手們走進樹林內尋找木瓜，沒想到木瓜一吃下去後，腸胃馬上就順暢了。

哥倫布覺得木瓜是神奇的水果。此外，哥倫布對木瓜香甜的味道與細緻的口感，更讚嘆不絕，因此將木瓜稱作「天使的果實（the fruit of the angels）」。其後因歐洲殖民勢力的拓展，木瓜於17世紀時傳至亞洲，並傳入台灣。木瓜就在台灣默默潛水了2、3百年，漸漸成為台灣人熟悉的水果。隨著日治時期冰果室開始風行全台，木瓜更躍升為各家冰果室必備的貨源之一。情侶約會或朋友相聚時，大家在冰果室可能會點盤挫冰，也可能是叫木瓜汁。如果點的是綜合水果盤，通常也會看見木瓜的身影。

但木瓜的好，不光是民眾看見，連高瞻遠矚的政府也都看見了。在物力維艱、勤儉持家的年代，政府官員總得想出各種怪招以提高國民營養補給。因此「中國農村復興聯合委員會」（即現在農委會的前身）於1956年曾與台灣省政府農林廳合作，大力推動在南部地區國中、國小校園內種植木瓜樹，期盼結實纍纍的木瓜能幫助學童補充維他命與礦物質。現今流行在校園內種有G蔬菜的食農教育，看來農復會老長官的idea算是走在時代的尖端。當時選定的中、小學就多達803所，發放下去的木瓜苗高達123,000株，這也是日後我們在許多國中小校園都能發現木瓜樹的原因。

政府除推廣木瓜栽植以增進國民營養外，同時還大力發展木瓜加工產業。外銷木瓜蜜餞、木瓜汁罐頭到美國，同時還做成木瓜冰出口日本。與此同時，相關農政單位還主動印製「木瓜栽培手冊」，提供技術指導，免費發放給農友與民眾，希望大家一起響應全民種木瓜的活動。

過去政府為推廣木瓜栽種，曾出版許多指導手冊，供民眾索取。（圖：作者提供）

由於政府的大力推廣，台灣木瓜因此越種越多。日治時期最高產量為4,557公噸（1943年），但戰後自農復會於1956年發起校園種木瓜活動後，隔年度全台木瓜產量就超越日治時期的紀錄，達到4,829公噸。其後木瓜產量更呈等比級數增長，1961年突破一萬公噸，而到1981年時，台灣木瓜產量已達到75,273公噸。

木瓜產量雖然暴增了，但光靠加工外銷還是沒辦法一下就完全消化掉突增的木瓜，最終仍舊得回到國內市場處理。但木瓜除了鮮食或打木瓜汁，就這兩種吃法顯然是不夠也不炫。因此，坊間雜誌的家政專欄開始介紹多樣化的木瓜料理手法，包括木瓜酒、蜜餞木瓜、木瓜糖、木瓜乾、木瓜炒肉絲和木瓜紅燒肉。甚至還有畜牧專家撰文，提出可用木瓜充作養豬飼料的構想。

除了鮮食與木瓜汁外，過去為了促進木瓜消費，還曾開發許多木瓜加工食品。（圖：作者提供）

不過，雖然木瓜可做成的食品還不少，食譜上作法也寫得清清楚楚，但願意實際行動的人，用青春痘想也知道－很少，很少，很少。為解決木瓜的盛產，善於找出商機的台灣人就產出一個完全不需勞心勞力的廚藝、只需花個幾塊錢就能買到的木瓜牛乳，木瓜牛乳從此便登上台灣的美食舞台上了。

木瓜牛乳最早到底出現於台中還是高雄，各家說法不一，但其實這已經不重要了，我們只要確認它不是韓國人發明的即可。至於木瓜牛乳為何從1970年代竄起，原因無他：木瓜味美價廉是一回事，台灣人早已熟悉木瓜汁的味道又是另一回事。但更重要的是，當時台灣已開始發展酪農業，過去不熟悉乳製品的台灣人開始學著喝鮮奶了，原來這一切都不是偶然，台灣處在木瓜生長的北緯最北邊，酪農業的北緯最南邊，只有台灣才有最好喝的木瓜牛乳。但不得不提的是，木瓜牛乳當時能一炮而紅，除了獨特的甜蜜好滋味外，還真得歸功於它玻璃杯的超大容量。

徐志摩說，數大便是美。徐志摩的浪漫，我們搆不著。但對市井小民而言，喝飲料時，容量大就是一個爽。相較於冰果室常出現的西瓜汁、芭樂汁，加了牛乳的木瓜牛乳必定要貴上許多。然而，賣過吃的人都知道，你要讓消費者覺得花這個錢值得，除了美味與品質外，容量和份量還要夠大，大到讓人家覺得有撈夠本的感覺。因此木瓜牛乳最早在夜市、飲料攤、冰果室爆紅起時，用的就是超大容量的玻璃杯盛裝。當然，這也正是當省議員發現她喝的木瓜牛乳可能比實際少時，會如此震怒的原因了。

從此之後，木瓜牛乳就成為台灣的「國飲」。當然啦，光是嘴巴說說是沒用的，我們還是得拿些真槍實彈的數據來證明。根據某人力銀行2015年於的調查，台灣的上班族平均每年會逛16次夜市，而大家逛夜市時，最喜歡的前三名飲品就分別是「木瓜牛乳」（34.07%）、「珍珠奶茶」（28.75%）、「豆花」（28.21%）。另一方面，木瓜牛乳的好，連國際美食評鑑權威都看見了。2011年《米其林綠色指南：台灣篇》（The Michelin Green Guide: Taiwan），就將木瓜牛乳列為來台旅遊必吃的美食之一。

相信正在辦公室打混趁機上網偷看鬼王文章的你，此時此刻必定也想來杯木瓜牛乳了吧。嗚嗚嗚，公司附近沒有冰果室，騎摩托車才能到的夜市，還得要晚上才會營業。但也別因為如此，搞的這麼沮喪，全公司都開始懷疑人生的模樣。其實，喝木瓜牛乳很容易。出了公司街角處，就有家小七。你只需雄赳赳氣昂昂地走進去，再從冷藏櫃上拿下「統一木瓜牛乳」。結帳時請務必謙遜，不要因為買到好喝木瓜牛乳而得意忘形。再次叮嚀，一定要謙遜。面對尊榮級國飲，唯有謙遜，才有格調。

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