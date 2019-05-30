一級嘴砲》老產品的新活路

老產品的銷售到了頂點，怎麼辦？競爭對比的東西售價比我低，我是不是該跟進？原物料、包裝運輸費用的成本越來越高，我如果在商品上「反映成本」，消費者會不會跑掉？面對這些疑難雜症，或許透過打破、移除、改變消費者們的比價基礎，藉由新的比較基礎，重新定位自家的商品，為老產品找到新的活路，這就是錨定效應的應用。

一級嘴砲技術士

有個名詞叫「錨定效應」，意指人們在面臨選擇的時候，會將某一個事物拿來與當前的做比較，藉此來決定下一步的行動。例如我們去菜攤買菜時，高麗菜一顆50元是便宜還是貴，這要取決於和其他攤位的比較，如果隔壁攤一顆大小品質都相差不多的高麗菜只要30元，50元的高麗菜就是貴；但如果隔壁攤的要價70元，50元的高麗菜就是便宜，也許你就會買下這顆50元的高麗菜。在銷售上，錨定效應經常被用來重新訂價或是重塑產品的定位。

錨定效應說白了就是貨比三家的概念。 （圖：作者提供）

在人們面對一件未知事物時，都想找到一件已知的事物來做為參考，這個參考點就是一個錨點，錨點一定，人們對於未知事物的評價便會底定。高低、遠近、優劣、便宜或是貴，這一切都是對比出來的感受，這個心理現象常被運用在商業活動上，除了比貨、比價，錨定效應也常常被運用在創新、新產品的開發上。

這年頭許多「創新」並不是橫空出世一項新的事物，而是使用新的條件把舊的事情重新做一次而已，例如蜜茶就是蜜茶，檸檬汁就是檸檬汁，有人就是混在一起出現了「蜂蜜檸檬」。例如手搖茶飲茶見的「冬瓜青茶」，把冬瓜茶和青茶這兩項原本就有的飲品混合，藉由新的風味來區隔舊有的茶飲，這就是近年大家常說的創新，也是管理學裡「產品差異化」的運用。

像是今天超商裡常見的烤番薯，以前必須要在傳統市場裡，或是老街區路邊的小發財車才有的烤番薯，近年透過農民的整合、分級選別的制度建立，以及熟食處理技術的突破，讓烤番薯從甕窯裡出現在超商的熟食區裡，爾後更從這裡衍伸出了「冰烤番薯」這支熱門商品。烤番薯還是烤番薯，但透過技術面的重置而開啟新的通路，或是以新的型態出現在消費者面前，有人說這就是創新，我說這是錨定效應的活用。

打破舊有的認知，或是在舊有的認知裡重新投入一個參照點，讓人們對舊有的事物重新評價，在現代的行銷手法上經常能見到錨定效應的影子。

老品牌的活化有時候不是更新改版，而是創造出新的選擇。（圖：作者提供）

又如中華民國農會以台灣四大酪農區之一的雲林崙背鄉為賣點，最近推出了新的品牌鮮乳「崙背鮮乳」並在超市上架。原本中華民國農會就有自己的鮮乳品牌「台農鮮乳」，如今卻以地區為分別而創建另一個品牌鮮乳，利用新的包裝、新的鮮乳加工線，重新調整自家鮮乳的價值與市場定位。原本容量1858ml的老產品還是在架上，現在又出現年輕風格包裝的936ml崙背鮮乳，許多人擔心兩支產品會不會對打，其實這是台農利用老產品來襯托新產品，用來爭搶不同的消費族群，擴大自家鮮乳銷售量的行銷策略。

在農漁牧產品的銷售上，我們經常會面臨一些問題：老產品的銷售到了頂點，怎麼辦？競爭對比的東西售價比我低，我是不是該跟進？原物料、包裝運輸費用的成本越來越高，我如果在商品上「反映成本」，消費者會不會跑掉？面對這些疑難雜症，或許透過打破、移除、改變消費者們的比價基礎，藉由新的比較基礎，重新定位自家的商品，為老產品找到新的活路，這就是錨定效應的應用。

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