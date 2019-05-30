照護線上》加工食品不健康？哪些不該吃？（懶人包）

天然、看得到食物原型的食物最好，但為了與現實妥協，我們不可能完全不碰加工食品，但聰明選擇才能在你獲得便利之際，不同時失去了健康。

白映俞 醫師



聽到加工食物，你是否也覺得「這好像很不健康」呢？可是，我們不會一天到晚在廚房忙進忙出，也不是都有個後院小菜圃或雞舍能吃到最新鮮最原始的食物，甚至不太能每天上街採買新鮮蔬菜或肉品。因此我們必需承認，我們能採買到的食品，或多或少都是經過加工處理的。

什麼是加工食品？

加工食物不只是超商的微波食品，也不是僅指香腸、肉乾這些香甜多汁的肉品。不管是經由冷凍、罐裝、乾燥、烘焙、殺菌哪一種加工手段後製成的食物，其實都算是加工食品。所以我們到大賣場買的冷凍肉品、殺菌後的牛奶、不加鹽調味的堅果，或在速食店或夜市買一包切片的蘋果，這些也都算是加工食品。

由此可知，並不是所有加工食物都不能吃，反而沒人敢喝不經殺菌的牛奶吧！



所以哪些算是加工食品呢？

●「輕」加工食物：切好、洗好的蔬菜，烘培的堅果。這類加工只是為了烹調或食用的方便。

●「對時」加工食物：在營養成分最高、品質好的時候處理食物，例如冷凍蔬菜、冷凍水果、罐裝番茄、罐裝魚類。

●「添味」加工食物：增加甜味劑、糖份、油脂、辣味等來增添食品風味，例如蛋糕粉、鬆餅粉、沾醬等。

●「即食」加工食物：餅乾、肉乾、香腸、滷味，與微波後就能享用的即時餐。

為什麼大家都說加工食品比較不健康呢？

這時我們就要想想，我們買加工食品時，會希望這種食品能放在冰箱、貯藏櫃裡久一點，隨時要吃都方便的，不用每日花時間採買食材。我們希望這些東西買來拜拜、買來送人也不會馬上壞掉，不用急著把這些食物都吞下肚。也就是說，我們常是為了獲取便利性而買加工食物，那換到的會是什麼呢？

常常就是脂肪高、鹽分高、糖份高。糖與鹽能幫助保存食物，加上脂肪更形美味，因此加工食物很難脫離高糖、高鹽、高脂肪的陷阱，卻極少保留食物纖維，再加上對健康不利的防腐劑，難怪常會被說加工食物不健康。

（必看！15種與死亡最相關的飲食陷阱）

所以如果你常常吃一些過度加工的食物，例如餅乾，早餐加糖的穀片，汽水，洋芋片，罐裝高湯，培根、香腸、火腿等加工肉品，或泡麵、微波食物等加工食物，研究已經顯示 不僅會比較容易會得到癌症，也比較容易早死。

（加工食品別吃太多？研究：與早死相關）

所以我們需要避免的，是這些加了太多糖份、鹽份、脂肪的加工食品。

需要避免的加工食物

◆ 泡麵

說到泡麵，大家一定會說，颱風天不能沒有它，熬夜準備考試、報告時一定要吃，出外旅行更不能少了它。泡麵真的是生活良伴嗎？其實仔細一看，泡麵裡幾乎都是碳水化合物的組合，沒能帶來其他營養成分，只會吃到更多的脂肪。而且鹽分含量高，一包泡麵裡含的鈉甚至可能超過1.5g，很容易讓人血壓飆高的。以後很想吃宵夜時，可以考慮一根香蕉加一杯牛奶這種不用費心準備的組合，比泡麵營養價值高很多喔。

台灣有很多好吃的泡麵，自從韓劇在台發燒，許多民眾也開始瘋韓國泡麵。據統計，南韓大概是全世界吃泡麵吃最多的國家，而南韓自己的研究也顯示，泡麵吃得愈多，肥胖與代謝症候群的人就愈多，尤其女性吃泡麵會帶來更多的健康問題，即使是大學生都可能因此有心血管、代謝問題。所以千萬不要太鐵齒，以為年輕人吃吃泡麵沒差，或學日劇《大和拜金女》的女主角，為了省錢買名牌衣而吃泡麵度日，這樣可是會帶來許多健康問題的。



◆ 加工肉品

有些人早餐會吃培根、香腸、熱狗，像培根的鹽分就很高，你吃一片的培根的時候，已經吃下約每日鹽分攝取量的8%了。早餐時吃下三片培根，已經超過一天五分之一的鹽分了。培根還添加不少飽和脂肪和防腐劑，因此培根、熱狗等的高鹽分不僅是心血管疾病的大敵，這些富含硝酸鹽的加工肉類其實已經到了是致癌物的程度了。而台式的肉乾、滷味也是暗藏危機，不僅加了許多鹽，還加了更多糖，都是造成身體負擔的元兇。



◆ 調味堅果和調味果乾

過年、放假時大家喜歡在家擺上一大桶的堅果，有的裹著楓糖糖衣，有的則是芥末嗆辣風味，基本款的鹽味也是一定要的。「來來來，吃堅果對身體好，電視都說應該天天吃。」然而你知道嗎？這些額外的糖和鹽會讓人血壓上升，體重飆高。所以當我們要吃堅果時，請吃沒調味的原始烘培版本吧。

也有人在嘴饞想吃零食時，會想：「水果乾應該很健康吧！」沒錯，果乾裡仍含有纖維、維生素、礦物質，營養成分佳，但常常在加工處理的過程中，被店家添加了不少糖來增添風味！更別提水果風味的零食了，不管是果凍、餅乾、飲料，其中水果的成分都可說是少之又少，大家只會吃到一堆糖。

（七招減糖大作戰）

面對加工食品

面對選擇加工食品，請大家在購買時讀一下食品成分標示。如果你看到這食品每100克裡，含有超過17.5克的總脂肪、超過5克的飽和脂肪、超過22.5克的糖、或超過0.6克的鈉，那真的對身體並不好，脂肪、糖份、鹽類過高。多吃多有事。

可以的話，盡量選擇每100克裡，總脂肪小於3克、飽和脂肪小於1.5克、糖小於5克、及鈉小於0.1克的加工食品。

如果需要吃零食的話，可以考慮冷凍水果。在水果盛產時，把水果切塊成一口的大小，冰在冷凍庫裡，想到時拿出來吃，也可以把冷凍水果加進早餐的麥片裡。

天然、看得到食物原型的食物最好，但為了與現實妥協，我們不可能完全不碰加工食品，但聰明選擇才能在你獲得便利之際，不同時失去了健康。

本文經授權轉載自照護線上 加工食品不健康？哪些不該吃？（懶人包）

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