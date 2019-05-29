歷史說書人》孫中山之死：當初屬意的接班人不是蔣介石？

列寧曾說：「判斷一個人，不是依據他的表白或自己的看法，而是根據他的行動。」根據汪精衛這個時期的行動史料，說他是孫中山的暗定繼承者，並不算言過其實。

◎仲編製造

隨著歷史的撥雲見日，最近有些人會把孫中山稱之為「 孫文」，一方面是為了還原歷史，一方面是為了節省字數。 也許是心理作祟罷，仲編我不大願意將他稱之為「 孫文」， 總覺得這麼講好像有點輕蔑，而口口聲聲以「國父」、「孫 先生」稱之，又好像顯得有些肉麻，所以以下就將其稱之為 孫中山吧。



比較早追蹤我們粉絲團的人可能都會知道，仲編我頗喜歡汪 精衛歷史，今天（3月12日）剛好是孫中山的逝世週年，我們就以汪精衛 的回憶錄與角度為主，帶入孫中山最後幾個月的病院生活。

國父屬意的接班人不是蔣介石？（維基共享）

抱病入京



人稱「倒戈將軍」的直系軍閥馮玉祥一生變權無數，一九二四年十月，正當直奉戰爭打得如火如荼之際，他再次於北京發動了政變，華北平原的局勢頓時風雲變色，出現了段祺瑞、馮玉祥、張作霖的臨時聯合政府。臨時聯合政府邀請孫中山到北京共商國事，孫中山在汪精衛等人的隨行下前往北京。



就在一九二五年一月一日抵京後，孫中山腹部絞痛，嘔吐大作，緊急送入協和醫院治療，初步診斷結果為惡性腫瘤。一月二十日以後，孫病勢加劇，已不能進飲食，醫生眼看不是辦法，只好動手術摘除腫瘤。將孫中山的腹璧切開後，眼前的情況讓所有在場的人吃了一驚，只見整個肝臟表面、大網膜和大小腸面上長滿了大小不等的黃白色結節，結節發硬，整個腹腔內臟器黏連在一起，已經無法進行手術。



醫生從肝上取出小塊組織做活檢標本後，就將傷口縫合了。術後，醫生隨即對孫中山的肝組織活檢標本進行了化驗，得出的結論是：肝癌末期。



協和醫院為了搶救孫中山，引進了當時最先進的放射性鐳錠照射治療，對孫中山進行治療，可惜不論如何，孫中山的病情還是持續成長，肋骨下方的腫瘤也隨著時間持續擴大，此時孫中山已經下不了床了。

協和醫院為了搶救孫中山，引進了當時最先進的放射性鐳錠照射治療，對孫中山進行治療，可惜不論如何，孫中山的病情還是持續成長。（網路）



孫中山終其一生視西醫為正（他就是從香港的西醫大學畢業的），始終討厭中藥，認為這東西簡直跟偏方一樣，不僅禍害百姓，還延誤就醫時間，不過諷刺的是，醫生後來有試著用中藥藥材來做醫治，初期還頗見成效。沒想到孫中山得知自己服用的是中藥後，竟然拒絕再服用！凡事不宜癡，如果見得成效，大可以改變觀點，不必堅持己見呀！



一九二五年二月，孫中山病情加劇，吐出大量鮮血，染紅了整片床單。眼見自己的身體已經撐不住了，孫速請汪精衛通電孫科、宋子文、孔祥熙等人北上赴京，商討後事。



宋子文等人在北上探望時以為孫中山會提出立一個遺囑，並且指定將來的接班人，可是北上前後，孫中山都沒有立遺囑的消息，於是汪精衛召集中央人物商定，先在探望孫中山前起草一個遺囑，再根據孫中山的意思修改。汪精衛是眾多北上官員當中文筆最佳的，被推舉為撰寫者。在寫好後便穿著一套黑西裝前往醫院。

汪精衛是眾多北上官員當中文筆最佳的，被推舉為遺囑撰寫者。（維基共享）



《國父遺囑》的首次發布



汪精衛走到了病房的門口前，儘量小聲地稍稍開門，推至半處，看見了孫中山，此時他在病榻上閉著眼睛歇息，相比起昨日的探訪，今日的孫中山臉型又顯得更加凹陷不堪，體型也因癌細胞的擴散而顯得更為臃腫。



病榻旁有著五、六位國民黨高層在一旁坐著，其中宋子文和孔祥熙無精打采地望向一旁的牆璧發愣。愛妻宋慶齡坐在病床的邊緣，低頭撫摸著孫中山的左手，安撫孫中山的情緒。整間病房的的氣氛悲愁的只剩下安靜，只有孫中山略顯急促的呼吸聲在房間四處遊蕩。



汪精衛進門後為了不影響孫的睡眠，踮著腳尖進入病房內，隨後靠在一旁的牆邊，一語不發。孫中山似乎察覺有人來了，稍微睜開眼睛看向一旁的汪，有氣無力的說：「我看你們是危險的阿，我如果死了，敵人是一定要來軟化你們的。你們如果不被敵人軟化，敵人一定要加害於你們。如果你們要避去敵人的危險，就是一定要被人軟化，那麼我又有什麼話可講呢？」孫中山喘了幾下氣，又將眼睛閉上。



汪精衛望著孫沉默了許久，開口道：「我們跟了總理奮鬥了幾十年，向來從來沒有怕過危險，以後還怕什麼危險？向來沒有敵人軟化過，以後還有什麼敵人能夠軟化我們呢？不過希望總理能留下一些話，好讓我們有所遵守，方知怎麼樣向前去奮鬥。」



宋子文和孔祥熙在此時也開口了：「汪先生是代表在京的政治委員會提出這個意見的。」



孫中山稍睜眼睛望向各位，問道：「你們要我說什麼話呢？」



汪精衛說：「我們事先寫了幾段話，想讀給總理聽。總理如果贊成，便簽個字，當作總理的話。如果總理不贊成，便請總理另外說幾句話，我可以代筆寫上，也是一樣。」



「你們準備了什麼話呢？請說吧。」



汪精衛將宋慶齡請出門外，從西裝口袋掏出一張稿紙，面孔頓時悲傷地扭曲起來，不過他收起表情，欲作精神地朗讀起來：



「余致力國民革命，凡四十年，其目的在求中國之自由平等。積四十年之經驗，深知欲達到此目的，必須喚起民眾及聯合世界上以平等待我之民族，共同奮鬥。



現在革命尚未成功，凡我同志，務須依照余所著《建國方略》、《建國大綱》、《三民主義》及《第一次全國代表大會宣言》，繼續努力，以求貫徹。最近主張開國民會議及廢除不平等條約，尤須於最短期間，促其實現。是所至囑！」



汪精衛朗讀完後又從口袋拿出兩張稿紙繼續朗讀，分別是《家事遺囑》以及《致蘇俄遺書》，孫中山聽完後並沒有修正書稿，也沒有予以建議，只是表示：「好呀，我很贊成呀。」遺囑定稿後，汪精衛等人本來是要孫中山簽字的，不過孫中山聽到宋慶齡在門外哭得很傷心，於是決定延後。



遺囑定稿後，汪精衛等人本來是要孫中山簽字的，不過孫中山聽到宋慶齡在門外哭得很傷心，於是決定延後。圖為宋慶齡。（維基共享）

病情惡化



到了三月十一日，即孫中山逝世的前一天，醫生發現孫中山的眼睛已開始散光，便請汪精衛盡速帶來遺囑簽字，並囑咐宋慶齡不要哭泣。汪精衛和孫中山的家屬及在北平的國民黨人宋子文、孔祥熙、戴季陶等一起來到孫中山病床前。



兩份遺囑呈給孫中山時，孫科將他的鋼筆遞給父親，但此時孫中山握筆寫字已有困難，宋慶齡便強忍住眼淚，傾著腰，用手輕輕托住他的手腕讓他寫，在兩份遺囑上簽上「孫文，三月十一日補簽」字樣。孫中山簽字後，汪精衛在「筆記者」下簽名，其他人則在「證明者」下簽了名。在孫中山死後，由汪精衛所撰的三份遺囑一字未改地發表於各處地方。



有些論者認為從孫中山的遺囑簽署過程中，孫已看出汪精衛對於政治上太過於文人，不適合在軍閥亂世中佔有一席之地，遲早會被敵人軟化，因此對於汪精衛處理政治是極為不信任的，這也算是一派論點罷。



孫中山雖然擔心廣州政府將來可能會遭到軍閥的魁儡化，卻非常信任汪精衛，孫在北上前赴談判時，並未邀請廖仲愷、胡漢民、蔣介石等人，而是讓汪精衛一路陪同照料；在醫院治療時，居然願意一字未改地讓遺囑公開於世，還讓汪代擬家事遺囑，也沒有更動一字。列寧曾說：「判斷一個人，不是依據他的表白或自己的看法，而是根據他的行動。」根據汪精衛這個時期的行動史料，說他是孫中山的暗定繼承者，並不算言過其實。

在兩份遺囑上簽上「孫文，三月十一日補簽」字樣。孫中山簽字後，汪精衛在「筆記者」下簽名，其他人則在「證明者」下簽了名。國父遺囑的國事部分。（維基共享）



撒手人寰



一九二五年三月十二日，孫中山的心跳突然加快，瞳孔睜大。醫生見情況不妙，趕緊召集家人和國民黨同志圍繞在孫中山病榻前，汪精衛也從旅館奔到了醫院。此時的孫中山已處於彌留之際，不能連續講話，據汪精衛回憶：



孫先生於三月十一日下午，還能和醫院裡的人談話，入夜以後，體氣越弱了，聲息越微了。一間靜悄悄的病室裡，一個垂死的病人，躺在床上，面色漸漸的淡了，眼光漸漸的涸了，一種微弱的聲息，斷斷續續的從唇吻間，勉強的，發出來，不知是呻吟，還是呼叫。「和平」「奮鬥」「救中國」一聲復一聲的，約莫至少也有四十餘聲，漸漸地，連聲息也發不出來了，所能看見的，只是唇吻間的微動了。噫，充滿了這病室裡的空氣，還是極悲涼啊！還是極熱烈啊！

孫中山逝世遺容。（網路）



三月十二日九點三十分，中華民國國父孫中山停止了呼吸。

本文經授權轉載自歷史說書人 歷史上的今天：孫中山之死

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