Lin bay好油》《農產品生產及驗證管理法》：快速學習，東缺西漏，口號政策與貌合神離

日本的做法是慢慢的形成政策完善的整體配套，從提出、討論、執行共花了快20年的時間，或許是慢了點，但我們是快速學習，東缺西漏，口號政策與貌合神離。這次讓農地上加工合法化的修正，日本可以這樣做，但不代表台灣適合，畢竟日本沒有嚴重的農舍、農地工廠的問題，但台灣有。這次的修法內容不夠嚴謹，也沒有良好的退場機制，反而會讓業者有漏洞可鑽。

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農委會最近提出《農產品生產及驗證管理法》修正草案，最快將在七月底前讓農產品的初級加工歸農委會管理，而這些使用農地的初級加工場的合格證件等同經濟部的「工廠登記證」，此舉讓農地上農產品加工合法化。

筆者曾經在四年前提到六次產業化法是一個簡稱，六次產業化法包含新的法令與修正部分法令相關的內容：有農業改良資金融通法、蔬菜生產安定法、農地法、酪農振興法、都市計畫法、食品流通構造改善促進法等相關法令。這些法令協助農民處理最頭痛的金流問題（資金取得、寬限期與償還期延長）、農地轉加工使用、加工技術輔導、銷售強化。

日本的做法是慢慢的形成政策完善的整體配套，從提出、討論、執行共花了快20年的時間，或許是慢了點，但我們是快速學習，東缺西漏，口號政策與貌合神離。

筆者認同這次讓農地上加工合法化的修正，但日本可以這樣做，但不代表台灣適合，畢竟日本沒有嚴重的農舍、農地工廠的問題，但台灣有。這次的修法內容不夠嚴謹，也沒有良好的退場機制，反而會讓業者有漏洞可鑽。

《農產品生產及驗證管理法》修正草案，最快將在七月底前讓農產品的初級加工歸農委會管理，而這些使用農地的初級加工場的合格證件等同經濟部的「工廠登記證」，此舉讓農地上農產品加工合法化。（本報資料照）

電沒有問題，那麼水呢？

農委會的新聞稿說：

由農方納管農產品初級加工場，可串連一級生產、二級加工與三級行銷，加速農產業六級化，帶動約500家農產初級加工場健全發展，年產值增加約20億元，提高農產品加工量每年達7萬5,000公噸，助益穩定產銷、提升整體農業產值。

有時我對農委會的低產業了解度相當驚訝－年產值20億元，帶動約500家農產初級加工場健全發展。若將20億產值除以500家，一家年產值也就是400萬，經營農產品初級加工場年營業額只有400萬的產值，這聽起來相當辛苦。

而發展出500家農產初級加工場，形同台灣各個農地上又多了500棟建築物（農糧產品加工室），但誰要負責管理這些加工廠？地方政府？還是農委會？用想的就知道這將是一場災難。

農糧產品加工室在電力上沒問題，但水就很有問題，多數的農地上根本沒有自來水，能用的只有井水、河水、地下水等等，這些水源都有生菌數過高及水質過硬的問題，要把這些水處理到供食品用，額外的殺菌、過濾系統和耗材，就不是一筆小錢，這也將造成先天成本過高，競爭上的不利。

另外，法令只允許200平方米，大約60坪大小的空間，如果認真想做農產加工，60坪是一個非常狹小的空間，蓋一個60坪的農糧產品加工室要錢、食品加工設備要錢、包裝設備要錢、產品倉儲也要錢，請問這些錢哪裡來？靠農委會補助嗎？花了一兩百萬搞設備，如果一年還只有400萬的營業額，那還真是慘。

500家農產初級加工場，形同台灣各個農地上又多了500棟建築物，但誰要負責管理這些加工廠？地方政府？還是農委會？（本報資料照）

韓國的農食加工產業

台灣的法令對於食品加工業不利的規定是一定要到工業區，但食品加工業產生的污染又遠比一般工業來得低，食品業集中在一塊固定區域還是有廢棄物處理上的優勢，如果要推農地加工廠合法化，更不應該用遍地開花的管理模式，應該更集中，如果能集中一個區域，推動農業利用型的食品業進駐，規劃時區分大、中、小型的場地，形成一個專門的產業園區，也可解決土地成本過高的問題，同時降低營運成本，這不是才應該是農業經濟該思考的方向嗎？怎麼一個農經博士的主委，推動的法案漏洞百出，鼓勵低階農產加工自產自銷，而這在日本已經證明是失敗的策略。

通路說沒有廠登所以無法販售，這根本是假議題，台灣食品相關業者有40多萬家，真的有廠登的只有6000多家，請問這40幾萬家都怎麼過活？真正的核心的問題是賣這些產品沒有利潤，所以通路不願意配合，去傳統市場賣農產加工品需要廠登嗎？去希望廣場、農民市集賣農產加工品要廠登嗎？要出口外銷就是產品要有競爭力，貨的供應量能不能穩定，品質好不好。

加工品種就是加工品種，鮮食品種就是鮮食品種，只有不懂食品的人才會老想在鮮食品種賣不好的時候拿來轉加工。

以韓國為例，這幾年韓國食品輸出大幅成長，不是他們推小農加工，而是整套式的規劃，從原料供應、食品加工、銷售通路等，在食品加工上，韓國協助加工廠專業化及推動專業園區，甚至吸引外商投資食品廠，而不是台灣這種小農加工廠遍地開花的模式。20年前台灣的食品類輸出產值遠大於韓國，經過了20年，我們的食品相關產業輸出已經遠遠不如韓國，7-11、全家架上的韓國食品專區，就說明了一切。

法令漏洞百出

台灣這幾年相關於農地使用的農業政策都不太成功，農村再生變成農舍亂象，農電共生變成光電大棚，農地上農地加工合法化的政策會不會又變成另一種惡搞？先買個兩分半的農地，然後蓋70坪的農舎，先申請拿到QRcode，接著申請蓋加工室，農舍旁邊蓋一個200平方米的農糧食品加工室，拿到執照後，經營不善，沒辦法繼續經營加工，請問這個加工室要回復成農地還是可以繼續保持？還是未來又變成豪華車庫或文青別墅呢？

將來台灣的農地上會不會除了一座座農舍以外，又多了一座座農糧產品加工室呢？

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