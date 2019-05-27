自由限時批》川普哪天過境台灣 將不會令人意外？！

辛文

按照近來美台關係密集的大躍進，加上川普的行事風格獨特（像連續對中採懲罰性重關稅及華為禁令），那天過境或訪問台灣，都不會令人意外？！

現在的美台關係，很像48年前的美中建交過程重演，亦是先由國安高層的祕密來往（1971年7月和10月白宮國安顧問的季辛吉Henry Alfred Kissinger，就先兩度秘密訪問北京。而國安會秘書長李大維則是2019年5月13日至21日在華府會晤美國家安全顧問波頓John Bolton與其他政府官員、智庫學者），到後來建立華府、北京的辦事處（此亦雷同將「北美事務協調委員會改制為「台灣美國事務委員會」Taiwan Council for U.S. Affairs，TCUSA），及經貿、科技、軍事交流等等過程，直至兩國元首會談後，才正式建立外交關係！顯然，48年後的台美之間的步調、節奏推進，若合符節；「水到渠成」將是預期可見！（儘管美國務院仍表示，基於「三公報」和「台灣關係法」為基礎的「一中政策」沒有改變。如今已為老調的「外交辭令」，已「名存實亡」矣）

美國總統川普最近除全方位的戰略部署，以建立全球「圍堵」中共的「民主防衛聯盟」。（圖：美聯社）

由於台美關係原就有深厚基礎（未斷交前即已存在），只是當年美方全球性戰略考量的改變下（「聯中共抗蘇聯」），才轉為一種「藕斷絲連」的「台灣關係法」實質關係，因屬「第一島鏈」仍符合美方國家利益，故而並未讓北京併吞的意圖得逞！（當時美方仍圖轉化中國共產黨的本質民主化，給予各種協助，詎料，建交40年後才證實遭到欺瞞、偷竊國防科技機密壯大，成了反噬美國的「心腹之患」，才認清真面目，此由川普鷹派團隊的許多著述，不難了然箇中來龍去脈）

然而數十年來的台美關係，卻不論在經貿、外交、軍事、科技、教育文化等合作交流，均進展神速，關係更是不同以往，令人驚艷！（AIT證實從2005年起，就已有美軍現役軍官常設在館內辦公）如今更已邁向「政府」屬性關係的新里程！

再者，監督川普政府美國的國會，不分民主、共和兩黨，更一連串通過「類外交」的「台灣旅行法」、「台灣再保證法」等等法案，猶不遺餘力支持台灣參加國際性組織等等，像近日美參議院外委會亞太小組委員會主席賈德納（Cory Gardner），協同多名參議員就共同提出「2019年台灣盟邦國際保障與強化倡議」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act of 2019，簡稱「台北法案」），以鞏固台灣全球邦交。案中還闡明了美國明確的政策，那就是支持台灣參與適當的國際組織與活動！

同時，美國參議院外交委員會23日猶一致通過由參議員殷荷菲（James Inhofe）與梅南德茲（Robert Menendez）提出的支持台灣參與世界衛生組織法案，要求國務卿研擬策略，協助台灣重獲世衛組織（WHO）觀察員身分。而世界衛生大會（WHA）在日內瓦召開之時，包括美、日、德在內的15個友邦與另外8國在會上為台灣仗義執言，美國衛生部長艾薩（Alex Azar）更表示，健康人權不分地區，台灣2300萬人民應得到保障及發聲的機會！

只要看川普總統最近採關稅制裁中共之時，CNN還專題報導說「北京在華府已沒有朋友了」，因為民主黨也全力支持。而彭博還用「MIT（MADE IN TAIWAN）作封面報導，MIT將是「奇貨可居」了！因為不受美關稅影響，無怪台商亦掀起「鮭魚返鄉」熱潮，連中共及同路人都想利用機會，以「魚目混珠」避重稅（像華為禁令涉及的生產及供應鏈，與兩岸都有關連，就有投機政商勾結，欲借「自經區」以「MIT」轉出口牟利；但依川普嚴厲「不兩立」的「監管、查核」作為，作為友邦的台灣，不可不慎，自須支持配合美方的做法）！

至於，中共近年來除已針對台灣部署3千枚飛彈，更是不斷「文攻武嚇」，不斷繞台海，海、空軍演，不斷模擬進行「攻台」演習。凡此種種，美方反比以往採取更實際協助防衛台灣的措施！例如美軍艦就平均每月巡繞台海一次，而美國海軍陸戰隊大學（Marine Corps University）海軍陸戰隊戰爭學院（Marine Corps War College），還在4月下旬舉辦第三次世界大戰模擬兵推，主要戰場在歐洲、朝鮮半島與台灣，敵人為中國、俄羅斯、北韓聯軍。台灣軍隊則有美國空軍、海軍與日本自衛隊支援；而台灣海軍陸戰隊，於2017年前開始，即以連級為單位至夏威夷的美國陸戰隊基地訓練。而美軍各特種部隊，包括綠扁帽（Green Berets）、海豹部隊（Navy SEALs）、遊騎兵部隊（Army Ranger），都與台灣各甲級特種部隊有訓練關係，地點遍布台灣各離島機密區與美軍基地。

特別是，第三海軍陸戰隊遠征軍轄下的第31海軍陸戰隊遠征隊駐紮在沖繩，距離台灣非常近，從沖繩航行到台灣，不到一天即可抵達，若再加上裝備上船的時間，也不到三天就能支援台灣。

簡言之，一旦台海突然爆發戰事，第一階段就是由美方空軍發動第一波打擊，美軍的大型空軍基地就位於台灣附近的沖繩與關島上。同時，經常在西太平洋海域巡弋的第七艦隊軍艦，亦會航向台灣，並發動長程巡弋飛彈攻擊，隨後第七艦隊的航空母艦便會趕到，另一項秘密武器，也就是「戰略預置艦」，而其中的一個中隊離台灣也很近，亦部署於近在咫尺的關島。由此不難看出，類此的防衛準備是長期累積出來的軍力，並非憑空而降！

復次，去年美國參議院就以絕大多數的票數通過「2019財年國防授權法案」，其中要求美派軍參加台灣漢光演習（美軍觀摩團已於今年5月17日抵台，由前美國太平洋司令部司令薩繆爾·瓊斯·「山姆」·洛克利爾三世Samuel Jones "Sam" Locklear III上將擔任團長。國軍漢光35號演習則在22日至26日舉行，而美國核動力航母「雷根號」USS Ronald Reagan CVN-76，則已於22日駛離日本，在印太地區重新展開戰備巡航，時間點相當接近我國的漢光演習），並大力支持台灣透過外國軍售、直接商售與工業合作獲得防禦性武器，並把焦點放在不對稱戰力與水面下作戰能力。對於台灣的防衛需求，美方則將改善對台軍售的可預測性，確保做出及時審查與回應。

而在日前美國參議院軍事委員會通過的美國「2020財年國防授權法案」，更對強化台美防務關係表達支持，要求協助軍購、建構雙方軍事交流網絡等事宜，持續深化雙方軍事合作關係，可說是巨細靡遺，台美力求實質精進發展，以積極落實「固若金湯」的需求！

美國總統川普最近除全方位的戰略部署，以建立全球「圍堵」中共的「民主防衛聯盟」（含經貿、科技、軍事等等），更是身體力行，步步到位，令對手俄羅斯總統普廷都表驚嘆！如今為鞏固「第一島鏈」的台灣，更是不遺餘力，面面俱到。例如，不久前，在白宮會見台灣的友邦元首，包括帛琉、馬紹爾群島、密克羅尼西亞聯邦等3個「自由聯繫邦」（Freely Associated States，FAS）領導人，並到國務院與國務卿龐皮歐進行工作午餐，且與美國代理國防部長夏納翰與舉行電話會議（其中帛琉和馬紹爾群島為台灣的邦交）。國務院官員還要求南太國家重視對台邦交，視台灣為印太戰略重要盟邦，已是不言而喻矣！

基於台美「類政府」的實質關係飛躍精進，所以，川普總統哪天過境或訪問台灣，都不會令人感到意外？！

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