照護線上》研究證實，壓力真的會逼死人！

這裡我們必須認知到一點，如果自己或身旁親友曾遭逢巨大變故，千萬要有意識地注意自己的心理和身體健康狀態。這個研究同時也是提醒醫護人員要更有警覺性，面對已經承受患有巨大壓力的病人時，不僅治療他們的心理狀況，也要留意他們的身體健康。

白映俞 醫師

你覺得生活充滿重量嗎？當自己住的地方發生了地震、大颱風等天災，身邊親愛珍重的人離世，或在工作、生活上接連遭逢意外與打擊，都可能讓人一時之間承受不住。這時候身旁的人會幫忙加油打氣，並提醒著：「你得好好照顧自己，不要倒下了！」



這是真的。人不是鐵打的，神也不是。（以下爆雷）復仇者聯盟4終局之戰裡，雷神索爾因為失去阿斯嘉與眾多親友而心理受創嚴重，鎮日飲酒，無所事事，養出了肥肚，生活頓失目標，再也不是那威風八面的雷神。電影裡雖然逐步讓雷神恢復身手，但現實生活之中，最新的研究卻認為，因壓力而心理受創嚴重的人，後來很可能更容易罹患心血管疾病！

來看看今年四月刊在BMJ（英國醫學期刊）的一篇研究報告。這篇報告裡的研究對象是瑞典人，研究者先找到患有與壓力相關疾病的研究對象，包括有急性壓力反應的人、有創傷後症候群的人、有適應障礙的人，或因為壓力事件導致其他心智精神問題的人。總共收進了約13萬6千多位承受壓力疾患的人口，此為第一組研究族群。



接著研究再針對這些有壓力疾患的人口，找到他們的手足，要被收進研究之中的這些兄弟姊妹們都不曾因壓力過大而有精神問題，這部份後來收錄的手足數目共達17萬1千多人，這是第二個研究族群。



另外第三個研究族群，則是隨機取瑞典人口中的13萬6千人來比較。同時，這三個族群的人在進入實驗研究之前，都不曾患有心血管疾病。

研究者希望了解的是，在這不同族群之中，他們發生心血管疾病的機會是否不同？畢竟天有不測風雲，我們都有機會遇上極度讓人沮喪的巨大打擊，若這個事件真的已經造成精神、心智方面的影響，對身體會有什麼影響嗎？會不會其實是基因讓某些人比較容易心臟病發，有沒有遇到壓力事件都一樣？因此研究者才會不僅找來有壓力的疾患，還找來其手足、普羅大眾分別比較。



這裡說的心血管疾病包含了缺血性心肌疾病（像心肌梗塞、心絞痛），腦血管疾病（簡單講是腦中風），血栓（深部靜脈栓塞、肺栓塞），高血壓，心臟衰竭，心律不整，心臟傳導問題等。因此研究者會計算不同族群裡，每一年發生心血管疾病的機率。



經過27年的研究（1987年到2013年），結果大致上是這樣的：

針對第一組有壓力問題的族群，每年每一千人裡，平均有10.5位會被診斷動脈粥狀硬化、心律不整、血栓問題、高血家、中風、心臟病發、或其他的心血管問題。第一年發病的機會是每年每一千人中有8.1位。



相較之下，第二個族群（有壓力疾患者的兄弟姊妹，本身沒有壓力疾患）每年每一千人裡，罹患心血管疾病的人數是8.4人。第一年發病的機會是每年每一千人中有4.9位。



若看第三個族群（普羅大眾）則是每年每一千人裡有6.9人會得到心血管疾病。第一年發病的機會是每年每一千人中有4.3位。



也就是說，若以「有壓力疾患困擾」、「沒壓力疾患的手足」和「普羅大眾」三個族群來比較的話，「有壓力疾患困擾」後來得到心血管疾病的機會是最高的。



研究同樣也發現，在剛診斷壓力型疾病的前六個月，尤其容易讓人有心臟病發、心跳停止等急性、致命的心血管事故。在剛診斷壓力型疾病的前一年內，患者就有更高的機會出心臟衰竭等嚴重的問題。且這些急性心血管問題會可能在患者不到五十歲前就發生！過了一年後，承受壓力型疾病的患者仍有比較高的機會罹患心血管病變，但相對來講與其他族群的差距則慢慢變小。

雖然這個實驗沒有告訴我們，究竟壓力是如何影響身體運作，只是顯示了結果：壓力疾患真的與多種心血管疾病發作是有關連的！



或許你可以說，這是大家長久以來的猜測成真了！無論一個人的家庭背景或現在身體狀況，無論他過去是否有精神疾病，當處在壓力很大、無法應對的時候，真的會讓人心臟、血管等循環系統出問題，而且就在被診斷為壓力適應問題的幾個月後，就正是最危險的時候。



所以，我們必須認知到，如果自己或身旁親友曾遭逢巨大變故，千萬要有意識地注意自己的心理和身體健康狀態。這個研究同時也是提醒醫護人員要更有警覺性，面對已經承受患有巨大壓力的病人時，不僅治療他們的心理狀況，也要留意他們的身體健康。至於現在另一個研究還沒能回答的問題是，如果好好接受心理問題的治療，是否能降低這人罹患心血管疾病的機會呢？可能也是需要更多的研究來確立因果關係了。

本文經授權轉載自照護線上 研究證實，壓力真的會逼死人！

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