照護線上》脖子痛是中風前兆？

會讓你脖子緊繃的這些事情通常很繁重，生活方式緊繃，所以這群人常常本來就血壓高，因此當脖子覺得不適時量個血壓就容易發現高血壓了。但很可能是平時就是高血壓的人，而不是因為高血壓才表現脖子痛。

白映俞 醫師

「唉呀！我的脖子怎麼這麼痛，動都動不了，該不會是要中風了吧？！」王先生忙著趕出專案，坐在辦公桌前猛盯著螢幕已經三個小時後，突然感到肩頸一陣疼痛，冷不防地擔心自己的脖子痛，是不是代表著中風前兆。



這樣的案例並不少見，因為脖子痛就診的患者之中，很大一部分是擔心自己血壓高和即將中風呢！但其實脖子痛常常並不代表什麼嚴重的疾病，我們脖子活動的幅度很大，也就很容易肌肉緊繃和軟組織受傷，從睡覺姿勢不對而落枕，或滑手機或太久都可能讓人哀嚎：「哇！我的脖子動彈不得啦！」



（高血壓的症狀與併發症）



所以接下來，就先來看看我們的脖子構造吧！

俗稱龍骨的脊椎骨共有24塊，一塊塊堆疊，而脊椎骨和脊椎骨中間又有椎間盤作為緩衝，這些相連的脊椎骨會形成一個通道，保護我們的脊髓神經通過，脊髓神經就像是身體最重要的傳輸線般，將來自大腦的訊息帶往各處，亦將身體各處訊息帶回大腦。而脊椎骨最上面的七塊，就是頸椎。



（冷知識：長頸鹿脖子很長，頸椎和我們一樣是七節喔！）



頸部連接著頭與軀幹，除了頸椎骨頭之外，還有不少的重要組織會經過這個區塊，像輸送血液到腦部的頸動脈、頸靜脈，傳達訊息的神經，輸送空氣進出的氣管，輸送食物的食道，還有具重要內分泌功能的甲狀腺。外面則有層層肌肉、筋膜包覆。頸部的活動度很高，讓我們可以點頭、搖頭、轉頭、偏頭……做各種動作（泥砍砍，圖上畫的肌肉很多呢！）。因為頸部要支撐頭部的重量，活動度又大，與其他脊椎比較起來，其實更容易受傷呢！

幸好，多數的脖子痛其實是暫時性的！最常見的頸部疼痛原因就是肌肉緊繃。想想看，其實脖子很辛苦的，要維持一個很奇妙的平衡，撐住我們頭部大約五公斤的重量，因此舉凡看書看電視看電腦看手機姿勢不良，長時間開車，平時需要反覆動作，肩上揹著很重的背包而長期施力不當，不自覺習慣牙關緊閉等各種原因，都可能讓脖子肌肉變得緊繃而不舒服。而睡姿差，睡覺時脖子的姿勢不對，讓脖子保持怪異姿勢太久，讓肌肉收縮、痙攣，軟組織拉扯太久，造成「落枕」，也是非常常見的脖子痛形式啊！



會讓你脖子緊繃的這些事情通常很繁重，生活方式緊繃，所以這群人常常本來就血壓高，因此當脖子覺得不適時量個血壓就容易發現高血壓了。但很可能是平時就是高血壓的人，而不是因為高血壓才表現脖子痛。

另外，頸椎退化也是常見的脖子痛原因，我們全身上下的關節都可能因為關節炎而磨損，年紀導致的退化性關節炎同樣會發生在頸部。大約從40歲以上的人的頸部就多多少少有些退化，到了六十歲以上，八成的人都有頸椎退化。這時頸椎骨頭之間的椎間盤變扁，水分變少，導致緩衝變乾、變脆弱。這樣就像經過多年的房屋支架，愈來愈難承重，當然更容易倒塌。椎間盤垮掉後，關節之間的摩擦頻繁，患者就容易覺得脖子疼痛、僵硬。幸好雖然大部分人頸椎都會退化，只是不一定會造成症狀。如果椎間盤突出和長出骨刺，並讓脊髓神經通過時的通道縮小，患者可能不只有脖子感到疼痛，還會牽連到其他地方。

萬一有車禍外傷，也很容易讓脖子受傷。當車禍造成大幅晃動，讓頭甩向後面又往前跌，從肌肉、神經、頸椎都可能一併受傷，尤其沒有使用安全帶習慣的乘客或駕駛，脖子常常會在車禍中受傷。車禍後若沒及時固定頸椎，反而為了叫醒傷者而不斷晃動傷者，（像是小孩飛出車外，家長急著去抱起小孩一直搖晃，想要小孩醒過來）還會讓脖子二度受傷，引發癱瘓危機。所以請記住，千萬不要搖晃車禍外傷的患者！



還有一些比較嚴重的疾病會引發脖子痛。像是腦膜炎這類的感染，會讓頸部僵硬又疼痛，脖子動彈不得，合併著發燒、頭痛、嘔吐、和意識改變的可能。會厭炎和咽後膿腫都是比較嚴重的感染，也會表現脖子痛，萬一影響到呼吸後會危及生命安全。心肌梗塞時如果開始胸痛，痛可能會延伸到脖子、手臂、肩膀等處，所以脖子痛時如果連胸腔都覺得緊緊的，就要很小心。胸痛的一個可能原因是主動脈剝離，而脖子痛也可能是頸動脈剝離引發的。頭頸部的癌症則是另外可能的脖子痛原因。

看到最後這段，大家應該又緊張起來了，「看吧！脖子痛很嚴重啊」！是，脖子痛可能是由一些危險的疾病引發的，但絕多數日常的脖子痛還是來自於軟組織與肌肉受傷，或來自於頸椎退化。若您的脖子痛符合下列狀況，最好就早點檢查吧！



● 明顯受到外傷，像是跌倒、車禍、墜落後引發的脖子痛



● 脖子痛已經困擾超過六個星期



● 覺得脖子很痛，或脖子痛愈來愈嚴重。



● 脖子痛對止痛藥沒反應，吃止痛藥後一樣還很痛。



● 脖子痛會延伸到身體他處，並讓其他地方感到麻木或肢體無力。



● 脖子輕碰就痛，脖子僵硬動彈不得，還合併發燒。

至於要如何預防脖子痛呢？如果你很忙很緊張壓力很大，過度操勞、睡不好都會更容易脖子痛！所以可以的話，還是要先降低生活壓力，否則脖子痛很難好。以下還有一些建議：



◆ 睡覺時不要睡太軟的床，可以的話平躺休息睡覺，不要趴著睡而需轉動脖子到一個奇怪的姿勢，還持續很久，這就很容易脖子痛的。另外，要選對枕頭，不要太厚的，相對來說平一點的、小一點的，但能支撐住脖子的。如果睡覺時放個枕頭或棉被在大腿下，有助於讓脊椎於床上好好休息。



◆ 平常要注意自己的姿勢。坐著、站著時不要讓脖子突往前，最好肩膀與髖部要落在同一個垂直面，別駝背，頭擺正，縮下巴，讓耳朵與肩線也在同一個垂直面。平常如果常常需要看電腦螢幕，要注意辦公桌的設計，螢幕不要襬太高，最好就落在眼睛高度的水平。



◆ 「手機」是現代人不可或缺的元件，但亦是脖子痛的另一個元凶。請不要用肩膀和耳朵夾著手機或話筒，整個人脖子歪一邊講電話，這樣也容易脖子痛。另外使用手機時不要太常低頭。可以看「低頭族注意！這樣滑手機才不傷頸椎！」這篇了解更多保健重點。

本文經授權轉載自照護線上 脖子痛是中風前兆？

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