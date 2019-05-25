自由限時批》烏克蘭是台灣2020大選的鏡子！

辛文

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）上任才4天，爭議不斷，已遭到近5萬人請願要求下台！台灣網路亦瘋傳外電，認為烏克蘭民眾覺醒的好快！也有人認為，高雄超需要的，更有人認為是2020大選的活生生鏡子，值得國人省思借鏡。

事實上，澤倫斯基是名「政治素人」，為電視台的喜劇演員，擅長搞笑，相當受觀眾歡迎。他的電視台老闆又「獨具」政治市場慧眼，發現今年4月的烏克蘭總統大選（註：烏克蘭是歐洲面積第二大的國家，僅次於俄羅斯，人口約4285.41萬。此並不包括2015年9月8日被俄羅斯吞併的克里米亞和塞瓦斯托波爾），選民大多不滿前朝，渴求改變，又厭惡謊言連篇的老面孔政客候選人，投票意願很低，於是就大膽嘗試推出「無厘頭」的笑咖，詎料，一經推舉後，人氣暴漲，民調一路上升，又極富傳奇性，國際傳媒紛紛報導，澤倫斯基一時成為全球政壇熱門話題，在經第二輪投票勝出後，更成了國際矚目的政治明星！

可惜好景不常，澤倫斯基登上大位後，毫無政治經驗，僅在電視節目中扮演過總統。竟然只知「用人唯親」，把在電視台的好友，還有電視台創辦人、編劇等，都納入政府的團隊，猶未能遵守選舉承諾，胡搞瞎搞，被質疑是在打造「綜藝化政府」，益發引發民眾反彈，和輿論非議，進而要求下台聲浪不斷，目前能否成功，尚不得而知，但足為烏克蘭新任總統的一大警訊，全世界都在看！

烏克蘭總統澤倫斯基上任才4天，爭議不斷，已遭到近5萬人請願要求下台！（deadline.com）

據外電報導，截至24日晚上8點為止，要求澤倫斯基下台的請願書已獲得4.9多萬人連署。照理來說，請願書公布後，只要3個月內超過2.5萬人連署，政府團隊應向國家元首提交電子請願書，不過，目前請願網站上的狀態仍是「審核中」。此外，另一份請願書則提到，如總統在6個月內，未能履行當初的選舉承諾，包括制定合理工資及退休金、審查公用事業稅等項目，就必須辭職，而目前已有1萬多人連署云云。

簡言之，烏克蘭的大選情況，與台灣有許多地方相似。例如藍綠白的檯面上政治人物，相當「多元」，但都讓選民不滿；而「標新立異」的言行，亦多「見怪不怪」，未必會予支持。然比較看好者（除綠營外），鮮有對維護國家主權，或維護民主自由的核心價值堅持，然多對中共的態度曖昧（美川普政府已明確表明「中共是美國潛在敵人」，川普甚至在中美經貿、科技戰，就呼籲友邦選邊站，否則一樣課重關稅，一樣以違反禁令處理）。台灣的經貿那經得起類此的打擊！

又如郭台銘和韓國瑜都說是「中華民國派」，但對中共打壓中華民國台灣的國際空間，或是64天安門事件，乃至自由、人權等等，卻從不批評或抗議，都只會批評民進黨政府，卻忽視他們亦是「中華民國憲法」下產生，整天隨中共口號起舞，連「一國兩制」亦不敢堅持反對，像話嗎？！

而今不知時移勢轉，韓、郭卻只會強調「市場在中國」，或「協助中國轉型三贏」，兩人都想在美中之間，能「左右逢源」，有意忽視或隱瞞川普對中共「不兩立」的立場，讓渴望「發大財」、「民生經濟改善」者，產生錯覺或幻想，以為「貨出中國」能賺大錢，忘了川普的「關稅」及禁令的鐵錘在後！而郭長年在中國經商，把選總統當成一項「人生投資」（把「親民」看成「直銷」，舔盤子、吃草、睡地舖等，皆屬秀，不足為訓），易產生「在商言政」的錯謬，畢竟當企業家和政治家是兩碼事，不能混為一談，何況治理國更是方方面面，企業只是其中的一環，若連台灣的國家定位都不清楚，以為當上總統，還能像現在全球趴趴走？！況且「民主不能當飯吃」的說法，已顯露郭董只是個「生意人」罷了，遑言其他！

至於，韓國瑜有些地方頗像澤倫斯基，口才便給，有魅力，笑話也多。諸如「用人唯親」，「錢事」扯不清（前有蔡正元爆料選舉經費，還有版稅糾葛、現又有黃光芹的3200十500＝3700之謎），喜歡「酒言酒語」，對高雄「信誓旦旦」的「政見」，卻言行不一，利利落落，只會到處討好人，但並沒有辦法實際帶來社會國家城市的進步！讓人不齒！

再者，他還是「能撈就撈，能混就混」的始作俑者！時任國民黨主席參選人的韓國瑜（2017.2.16），就說過：「如果軍公教法案，這個立法院強渡關山，未來台灣社會軍公教也會有兩種現象，第一能撈則撈，反正政府都不管我了，我手上有公權力，我能撈就撈我也要養老婆孩子，第二能混則混，我何苦那麼認真。」

現卻又厚顏yes，I do，大做「總統夢」，未諳「志大才疏」、「德不配位」的寓意，連昔日戰友的楊秋興都說「噁心」！難道韓國瑜嫌做市長不過癮，還想「撈」大位「權力」，「鬼混」，恐才是真正的野心罷？！難怪連吳敦義的粉絲團，把韓過去選高雄市長，視為「一人救全黨」，如今卻批成了「一人害全黨」？！異哉！ 然則，光是半年多來的民調，便鮮見檯面上參選的任何一個，能超過3成的支持（原先飆升的韓國瑜已退潮，暫時領先），因為任何的一方，都得爭取「中間」或游離選民的兩成以上，始有過半可能。惜目前尚在混沌不明之中！令人可懼！

當然，能在藍綠「抽頭」的柯文哲，更是個「滑頭」的「大」政客，只要等天亮，或杜鵑蹄，他就能「好整以暇」，成為「澤倫斯基第二」！ 他的「親美日和中」態度，根本就是和稀泥，沒有中心思想，只想左右逢源，能從天下掉下大位最好！然亦因台灣如此的亂局，才會出這號人物，一旦成真，恐亦將是台灣另一種噩夢的開始？！ 柯文哲說得妙，民眾最討厭囂張的國民黨、得勢的民進黨，而白色力量會不會變成讓老百姓覺得既囂張、又得勢的共同討厭對象？！還說要如何避免呢？！相信他自己心中有數。 但不可諱言的，參加2020大選者，不能忘記一句名言：「就是自己永遠是自己最大的敵人！」

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