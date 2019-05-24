自由限時批》美國吹響了「反中共」的號角！

辛文

從川普擔任美國總統三年來，他的鷹派團隊終於吹響了「反中共」號角！不論在文、武場的扭轉乾坤表現，均十分亮麗！最近一連串的關稅和華為禁令，又把一黨專政的中共政權扳倒受傷，只能唱卡拉OK自慰，確讓世人刮目相看！ 由於近30年來中共的種切作為，只會讓世人越來越討厭，無論是經貿的張牙舞爪侵蝕，或自由人權的倒行逆施，乃至拼命擴張軍武經費（世界第一），窮兵黷武的霸道行徑，讓許多民主或開發中國家敢怒不敢言，而時時刻刻欲統併台灣的陽謀，更是不在話下！

最近「反中共」大將、前白宮首席策士兼顧問的班農（Steve Bannon），接受電視媒體專訪時，就特別將「中國非中共」重新定義（此已成美朝野政黨的共識，並視「中共」為潛在敵人），就是指中國共產黨是「一黨專政」的專制政權，雖然叫「中華人民共和國」，但不能作為「全中國善良人民」的代表，因為少數的「共產黨黨員統治14億入口」，完全違逆世界民主潮流！猶如當年的「納粹黨統治德國」一樣，只會給「中國人民」帶來匱乏自由、民主的不幸！卻讓少數「中國共產黨」宰制中國人民的命運，這種獨裁政權絕不會存在久遠的，因為歷史已給了答案！

川普擔任美國總統三年來，他的鷹派團隊終於吹響了「反中共」號角！（REUTERS）

班農過去亦曾表示，中共的制度是極權主義混合重商主義制度，試圖通過「一帶一路」戰略，成為歐亞大陸領先的海軍和陸軍力量，繼而，通過對海陸的霸權控制歐洲與東亞之間的貿易，同時又成為全球最大的製造國和銷售市場。這樣一來，中共就一箭三雕，躍身成為世界領先強國，何其可怕！

事實上，華府在去年就發表過「反共檄文」，那就是美國副總統彭斯（Mike Pence），於去年10月4日在華盛頓智庫哈德遜研究所，發表演講，全面闡述川普政府對華政策，內容涵蓋中國（中共）的貿易、軍事、人權以及干預美國政治等多個領域。巨細靡遺，剖析精闢，一針見血！當亦為今天一連串「反中共」經貿、科技、國防等措施和行動的依憑！

彭斯指出，自中共政權和美國在1972年恢復外交關係，並開始經貿往來，美國大學也開始培訓新一代的中國工程師、商業領袖、學者和官員。蘇聯垮台之後，原以為中華人民共和國將不可避免地成為自由國家。故而在21世紀前夕，將中國納入世界貿易組織。希望中國能邁向一個尊重傳統的自由主義原則、尊重私人財產、個人自由和宗教自由，尊重人權，但卻落空了。中國人民的自由希望並沒有實現。北京口頭上的「改革開放」，已經變得空洞了。

而在過去的17年，中國的GDP增長九倍，變成了世界第二大經濟體。很大的程度上得利於美國對中國的投資。中國共產黨也使用了與自由公平貿易不符的一系列政策，包括關稅、配額、貨幣操縱、強制技術轉移、知識產權盜竊以及工業補貼。這些政策建立了中國製造業的基本，而以競爭對手特別是美國的利益為代價，亦給美國帶來了巨大貿易赤字，2017年這個數字是3750億，幾乎占美國全球貿易赤字的一半。

然則，中國共產黨又試圖通過「中國製造2025」，控制全世界90%的最先進的工業，包括機器人、生物科技和人工智能。為了贏得21世紀經濟的領導權，北京指導其工業官員和商界以任何方式獲取美國的知識產權。更要求很多在中國做生意的美國公司，交出他們的商業祕密，還要求並支持對美國公司的併購，以獲取箇中的創意。最可怕的是，中其的國安機構掌握了大量竊取美國科技的能力，包括最先進的軍事技術；且將這些偷竊的技術，大規模地「化犁為劍」，稱霸世界！

尤其是，中共的軍費為亞洲其他國家的總和，北京將在陸海空，乃至外太空抗衡美國軍力作為首要任務，欲將美國擠出西太平洋，並試圖阻止我們援助盟友。像中共船隻經常在有爭議的釣魚臺列嶼附近巡邏。還將南海軍事化，在人工建造的島嶼上興建軍事基地，部署先進的反艦和防空導彈等等，針對誰已是不言而喻矣。

如今，中共更建立了無與倫比的監控國家（數位帝國），範圍越來越廣，「中國防火長城」也築得越來越高，嚴重限制著中國人民的信息自由流通。到2020年，中國的統治者試圖落實歐威爾式的「動物農莊」體系，在宗教自由的問題上，中國的基督徒、佛教徒和穆斯林（慘無人道的新疆數百萬「改造營」）等等，都正在經受新一波迫害浪潮的衝擊。諸此種切，可謂罄竹難書！

彭斯同時強調，美國決以實力來捍衛我們的國家利益！在2018年已撥增7160億美元，以加強美軍在各個領域的實力。並將核武庫現代化，積極部署和開發新的先進戰鬥機和轟炸機。以及正在建造新一代航空母艦和戰艦。包括啟動建立美國太空軍的進程，以確保持續在太空的主宰地位，並加強在網絡世界的能力，打造針對我們對手的威懾力量等等。（根據今天外電報導，美國參議院軍事委員會今天以25票對2票通過「2020財年國防授權法案」草案，比原先編列的國防預算7183億美元多，增為7500億美元，以應對中共威脅，遏制中共在全球的影響力，並支持強化台美防務關係。）

簡言之，川普的「反中共」團隊不是說說而已，正已全面展開行動，一一落實。若從目前的各項快速打擊行動，刀刀見骨！不難看出，中共政權若不能「改弦易轍」轉向民主、自由、人權之路，則必將遭到「圍剿」，甚至步前蘇聯後塵，瞬間變天垮台！殆可預言。 例如近日就有國際媒體專訪俄羅斯總統普廷，提問中美一旦軍事開戰誰會贏？！普廷肯定地說，不到一小時，美國就贏了。無怪川普在採重關稅時，俄羅斯已悄然地將出口中國的石油漲價，小賺一筆中共「落難財」！

今天的外電進一步報導，川普在白宮表示，從國家安全、軍事的角度來看，華為的所做所為相當危險！（美商務部將把協助中國鎮壓新疆維吾爾人、涉嫌侵犯人權，及具臉部識別功能的攝影鏡頭用於間諜活動的海康威視Hikvision、浙江大華技術等5家中國監控設備大廠列入貿易黑名單，實質切斷美國關鍵技術的供應），不止如此，國務卿龐皮歐亦批評，華為創辦人任正非謊稱公司與政府沒有關係，但該公司卻與中國共產黨緊密相連；商務部刻正研擬一項新規定，對那些操縱貨幣使其對美元匯率貶值的國家，徵收反補貼稅。此舉可能是美國對中國商品祭出更高關稅的行動。

同時，美國、歐盟和日本正致力敲定若干最新提案，旨在改革針對產業補貼的全球性規範，而此舉的用意在於限制中國扭曲市場的補貼行為。 今天《彭博》的報導又指出，川普現在亮出了比關稅更強大的武器，不是集中火力針對進口，而是出口管制！由於美國國會去年通過法條，要求商務部更新出口管制，重點納入創新技術，如鷹派官員在推動的AI、機器人、3D列印等技術出口。而新的規定可能連帶延伸到人才聘用，因為「知識」同樣可被視為出口。

華為更是禍不單行，在深陷美國制裁風暴之際，今天又傳出華為要求員工假扮潛在客戶，竊取矽谷晶片新創公司CNEX Labs的商業機密；遭到法院起訴，參與共謀的正是華為副董事長徐直軍。該案將於下月三日在美國德州開庭云云。。

就在此時，「中國人工智能學會」學者李長亮亦在《環球網》撰文表示，美中兩國都是人工智慧大國，但中國與美國仍有巨大差距，像是美國政府對中興等企業晶片制裁、Google和華為暫停合作，可以看出中國在人工智慧領域還有很多「卡脖子」技術要克服。所以，跟美國相比，中國基礎學科薄弱，雖然中國人工智慧人才擁有量僅次於美國，但傑出人才比例卻遠低於美國。無異是居間「緩頰」。

此外，白宮宣布，川普將在明（25）日出訪日本，會晤新即位的德仁天皇及首相安倍晉三，並將進行兩國首腦會談，預計將會討論朝鮮無核化以及美日貿易等相關問題。而在訪日的最後一天，川普將與安倍晉三前往神奈川縣橫須賀市的海上自衛隊橫須賀基地，登上即將改裝成航空母艦的護衛艦加賀號，隨後離開日本。

無獨有偶地，美國海軍艦艇近日正與盟國日本、澳洲和韓國的軍艦在西太平洋進行首次聯合演習。軍演時間，恰巧在川普訪問日本25日前舉行。華府表示，希望亞洲盟友幫助對抗中共在該地區的軍事力量云云。

綜前簡述，美國已吹響了「反中共」的號角！顯然，新的民主聯盟對抗「邪惡軸心」的中共，已逐漸集結成形，印太區域勢將成為新而強的「反中共」陣營，對中共政權目前「四面楚歌」的境況，起「摧枯拉朽」的作用！＃

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