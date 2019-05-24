法操》同婚通過後，外國人可以來台灣締結同性婚姻嗎？

除了我國籍的同志想結婚以外，也有許多外國籍同志想要來台結婚、或者台灣人想要與外國籍同志伴侶在台結婚，這樣究竟可不可以呢？

日前行政院通過同婚專法，外交部著色世界地圖：我台灣我驕傲！。（擷取自臉書）

◎法操司想傳媒

2019年05月17日，立法院經過了數小時的逐條表決，終於在當日三讀通過了《司法院釋字第748號解釋施行法（下稱「748施行法」）》，同年05月24日開始，我國籍的同志情侶就可以依748施行法的規定，到戶政機關辦理結婚登記，是亞洲地區第一個同婚合法化的國家。

然而，除了我國籍的同志想結婚以外，也有許多外國籍同志想要來台結婚、或者台灣人想要與外國籍同志伴侶在台結婚，這樣究竟可不可以呢？這就牽涉到了《涉外民事法律適用法》及《台灣地區與大陸地區人民關係條例》的規定，而這必須要先從誰該適用什麼法規開始說起。

哪些人應該適用哪些法規？

首先，有關適用法規的問題，由於748施行法並沒有特殊規定，因此外國人結婚的相關問題，就要回到其他規範跨國婚姻的法規來處理。

目前，我國處理跨國婚姻成立、效力等法規適用問題，主要是透過《涉外民事法律適用法》（下稱「涉民法」）加以規範；但由於我國與中國間的關係特殊，我國人與中國人結婚的話必須要適用《台灣地區與大陸地區人民關係條例》（下稱「兩岸人民關係條例」）的規定；至於澳門、香港人的話，則又要依據《香港澳門關係條例》（下稱「港澳條例」）第38條的規定，應該類推適用涉民法規定處理。我們簡單做成以下的表格：

此外，為了要避免出現重婚的問題，在辦理結婚登記的時候，戶政機關會要求當事人出具「單身證明」作為在其本國沒有結婚的證據，在此先做統一說明。

了解誰應該適用什麼法律以後，我們下面就站在雙方符合性別以外的其他婚姻成立要件的基礎上，分別幫大家排列組合一一剖析！

如果是台灣人和港澳地區同性伴侶、或非中國之外國籍同性伴侶締結同性婚姻

在這個狀況下，從上面的表格來看，應該要根據涉民法的規定來決定婚姻的成立要件。

根據涉民法第46條本文的規定：婚姻的成立，依各該當事人的本國法判斷。這邊採取的是「併行適用」主義，也就是說，必須要當事人雙方分別依照自己的本國法可以結婚，才會成立有效的婚姻。

以同性婚姻為例，假設台灣人民Ａ在2019年05月24日以後要與汶萊籍同性伴侶Ｂ結婚，他們兩人的婚姻是否成立，依照上述的涉民法規定，必須要Ａ適用台灣法可以結婚、且Ｂ適用汶萊法也可以結婚，兩人的婚姻才會成立。因此在本件的狀況下，由於在2019年汶萊法下同性不得結婚，所以Ａ、Ｂ兩個人的婚姻就不符合成立要件。但如果今天Ｂ是世界最早同婚合法化的荷蘭人，那他們兩人的婚姻就符合成立要件。

至於港澳居民，由於香港澳門在2019年並未承認同性婚姻，因此港澳居民與台灣人間的同性婚姻並不符合成立要件。

如果是2個港澳地區人民、或非中國之外國籍同性伴侶在台締結同性婚姻

如果是兩個中國人以外的外國人或港澳地區居民，基本上適用涉民法規定，因此除符合台灣本地的登記結婚要件以外，還需要各自符合自己國家的婚姻成立要件，才會成立有效婚姻。因此只要任一方家不承認同性婚姻，就不會成立有效的婚姻關係。

此外，除了需要符合上述的要件外，由於台灣採「登記婚」制度，因此即便是兩個外國人要在台灣登記結婚，也必須要持單身證明到任一戶政機關辦理結婚登記，才會成立有效的婚姻關係喔！（內政部《戶政事務所辦理結婚登記作業規定》參照）

如果是台灣人與中國籍同性伴侶

如果當事人一方是中國籍，根據兩岸人民關係條例第52條的規定：結婚或兩願離婚之方式及其他要件，依行為地之規定。也就是說，在本法的規定來看，如果台灣人要和中國籍同性伴侶結婚，似乎只要在台灣辦理結婚登記就可以成立有效婚姻了。

但是在實務面上，根據報導，由於辦理登記結婚必須要有由中國政府機關開具、海基會驗證的「單身證明」，但由於目前並沒有開放以「結婚」為由申請簽證，海基會在驗證時會特別加註「不能作為結婚用途」。因此在目前實務面上來看，台灣人與中國籍同性伴侶並沒有辦法在台灣辦理結婚登記。惟陸委會似乎將修法處理此問題。

如果是2個中國籍同性伴侶在台締結同性婚姻

根據兩岸人民關係條例第41條第2項規定：大陸地區人民相互間及其與外國人間之民事事件，除本條例另有規定外，適用大陸地區之規定；而在同條例第52條中，有針對婚姻的成立要件設有規範。因此，2個中國同志伴侶理論上可以依照上開條例第52條的規定，在台灣成立有效的婚姻。但是由於上面說到的實務面上問題，目前仍無法實現。

如果是中國人和港澳地區同性伴侶、或中國人非中國之外國籍同性伴侶在台締結同性婚姻

如果是這樣的狀況的話，中國人會適用兩岸人民關係條例規定，適用我國法可以締結同性婚姻；而另一方應該依照涉民法的規定適用自己的本國法規定，如果有開放同婚、且符合台灣的婚姻成立要件，理論上就可以在台登記結婚。但是基於前面提到的實務面上問題，目前無法實現。

以下我們以雙方都有符合性別以外的所有婚姻成立要件為基礎，幫大家整理了一個表格：

本文經授權轉載自法操 【婚姻平權系列文章】同婚通過後，外國人可以來台灣締結同性婚姻嗎？

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