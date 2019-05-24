胡，怎麼說》為什麼民進黨總統初選那麼難搞？

蔡、賴兩陣營的爭點，不過就是手機要不要納入民調？佔比多少？蔡、賴兩人除了跟國民黨人選對比，要不要納入柯文哲做三角督（蔡、國、柯，賴、國、柯）比較？

民進黨總統初選雙方壁壘分明、互不相讓，22日中執會非但議論未定、直播中斷，蔡、賴兩陣營在會中、會後都吵開了，黨主席卓榮泰（見圖）也被質疑「公親變事主」。（資料照，記者羅沛德攝）

從外面看，只是技術性問題，雙方卻壁壘分明、互不相讓，民進黨本週三中執會非但議論未定、直播中斷，蔡、賴兩陣營在會中、會後都吵開了，黨主席卓榮泰也被質疑「公親變事主」。目前戰雲密佈，雙方都磨刀霍霍，準備下週三中執會再戰。



爭議兩造，就不多談了，這裡試著從心理學及行為經濟學上的人性心理機制，從雙方各自的「心理帳戶」計算，找出爭議難解的源頭：



1，得失的不對稱性。人性心理機制的情緒反應，對失的痛苦感受，高於對得的喜悅。得，高興一下就好；失，則痛苦又大又久。

2，對己方及對方的失，心理機制反應呈現顯著的不對稱性。人性會對己方之失，高估發生機率並對效應做過度加權，把自己的失擴大很多倍；對於對方的失，則低估機率並打折腰斬效應，認為微不足道、可以忽略 。

3，當一個方案出來或修正折衷時，雙方都會認為，對方的讓步比較不痛苦、自己的讓步則是天大地大的痛苦。

4，實驗經濟學的研究顯示，對於失，高估發生機率及過度加權損失程度，平均乘數約是2（即把損失乘以2倍），有的例子高估及過度加權的乘數10倍甚至50倍，那就成了不堪忍受及絕不能接受的了。

賴清德（左）、蔡英文（右）兩陣營都認為目前民調數字很接近，一點損失都不行，得失心理機制反應，又把初選方案可能對「己方的失」效應都乘上很多倍。（資料照，記者叢昌瑾攝）

目前賴、蔡兩陣營的得失心理機制反應，就是把初選方案可能對「己方的失」效應都乘上很多倍，而雙方都認為目前民調數字很接近，一點損失都不行，何況，在雙方的「心理帳戶」上，效應還乘上10倍、百倍。



看了賴、蔡兩陣營攻防，大約不脫以上心理機制反應。心防不除、互信不立，真的神仙難解！



再看昨天民進黨中執會上，卓榮泰主席作為的爭議。中執會後，賴陣營挺卓、蔡陣營批卓，從卓作為指向來看，這不意外。不過，卓的聲明也可能犯了一個錯誤，即行為經濟學上的agency problem（代理問題），經理人（黨主席及秘書長）的目標函數與股東代表（所有中執委）的目標函數不相符，黨主席的聲明及作為，就可能偏離了民進黨中執會真正要達到的目標。



至於民進黨真正要達到的目標是什麼？這就是本週三中執會的爭點，下週三還有的爭，爭不下也可提到全代會上決戰。

民進黨真正要達到的目標是什麼？這就是本週三中執會的爭點，下週三還有的爭，爭不下也可提到全代會上決戰。（資料照，記者羅沛德攝）

在爭論未定時，卓榮泰當然可以發表意見，不過，他應該離開會議主席位子發言，而不是以黨主席身分發表聲明，還把帶有個人心理機制情緒反應的全文，貼在黨中央網站上。



至於本週三中執會是否已討論接近表決，卻被卓榮泰以黨主席權威「沒收」了中執會？蔡、賴兩陣營的理解天差別，恐怕又要重回前述的「不對稱性」、「代理問題」之爭，狗咬尾巴、尾巴咬狗，永遠沒個了結，直到全狗都被搞倒才止。



（以上是參考心理學大師康納曼的《快思慢想》、行為經濟學大師理查塞勒的《不當行為》兩本著作，兩位先後都拿到諾貝爾經濟學獎。若有誤讀誤解，歡迎指教）

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