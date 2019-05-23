照護線上》細心、關心 呵護女人心！

疾病不分性別都有可能找上門，女性進入更年期之後，荷爾蒙逐漸降低，提供心臟的保護力亦隨之下降，因此現代社會因為壽命的延長，女性得到心臟疾病的機會也增加，如何護心，需要大家的學習。

照護線上編輯部

提到心血管疾病，大家容易聯想到男性病患心臟病發的畫面，不過，隨著年紀增長，女性出現心血管疾病的機會亦愈來愈高。

高雄醫學大學附設醫院心臟內科主治醫師盧怡旭表示，男性跟女性最大不同在於女性荷爾蒙有保護心血管的作用，但是保護作用在進入更年期之後漸漸消失， 平均6-10年之後，大約60 歲後，心血管問題會慢慢浮現，因此心血管問題發生的速度很快，往往讓婦女在更年期後立即面臨心臟的問題。

「雌激素消失後最大的改變就是體重，根據美國統計，平均10年之間會胖超過10公斤左右，由於體重每增加1公斤收縮壓可能增加2 mmHg，所以體重上升可以讓更年期的婦女進入高血壓的狀態。」盧怡旭醫師道，「肥胖還會產生『代謝症候群』，肥胖跟血糖的耐受性有很大的關係。另一個較嚴重的狀況是雌激素下降讓部分婦女膽固醇上升，膽固醇上升導致血管硬化。心血管問題與三高的關聯性很大，因此務必注意體重跟血壓的控制。」

女性心臟衰竭的型態和男性有什麼差別？為何會有這樣的差別？

女性跟男性心臟衰竭成因有些不同，男性較早暴露在三高風險當中，心血管較早開始惡化，導致男性很多都是心血管問題造成心臟的冠狀動脈阻塞、導致心肌梗塞、最後演變成心臟衰竭。

盧怡旭醫師指出，女性患者較高的比例是因為長期高血壓、造成心臟不堪負荷，因而進入心臟衰竭，冠狀動脈疾病較少。所以和男性相比，女性心臟衰竭的原因以高血壓的較高。

「進入更年期後，女性心臟衰竭的比例有後來居上的趨勢，很多患者平時沒有注意，突然間發生就已經很嚴重。此外，女性的體型比男性嬌小，接受治療的困難度較高，併發症較多，導致治療效果比較差。」盧怡旭醫師道，「女性進入更年期雌激素保護傘收起後，10年間突然就出現問題，患者往往在心理上很難接受。」

盧怡旭醫師提醒道，老人、女性、糖尿病患這三種人的疾病表現可能不那麼典型，老人與糖尿病患的問題是他們的感覺變得比較遲鈍，所以不會覺得那麼痛，至於女性患者心臟病發時呈現出來的症狀跟男性不太一樣，可能以肚子痛、背痛來表現，缺乏標準胸痛症狀容易讓醫師延誤治療時機，甚至有時候患者被周遭的人誤解，這也是面對女性病患要特別注意的。

女性心臟衰竭患者，保養心臟這樣做

盧怡旭醫師表示，男性和女性導致心臟衰竭的原因不太一樣，衛教的重點也不同。女性患者要注意血壓和體重，雖然這部分跟雌激素消失有關，但是有些危險因子仍然可以靠注意飲食、減少攝取鹽分、嚴格控制體重來改善。

很多人會很好奇，更年期女性缺少雌激素，如果補充女性荷爾蒙能不能預防心血管疾病？

因為補充合成的女性荷爾蒙可能產生副作用，例如血栓、癌症，目前來說醫師不會建議因為心臟問題追加女性荷爾蒙。重點還是放在改善新陳代謝的部分。同樣的道理，使用口服避孕藥，因為成分也是荷爾蒙，也會有類似的問題，一樣要小心。

盧怡旭醫師道，「還有一點要留意，部分女性的是甲狀腺功能異常，甲狀腺功能可能與心律不整有關，長期下來也會造成心臟衰竭。因此女性病患還得注意是否有甲狀腺功能異常的徵兆。」



心臟衰竭患者有辦法懷孕生產嗎？哪些患者不建議懷孕？懷孕生產要注意哪些事項？

台灣目前除了少子化之外，結婚生育的年齡也晚了5年左右，心臟科常常收到婦產科轉介高齡產婦。

懷孕的最後三個月，胎兒體重增加很快，母體為了供應胎兒養分，水分跟血量會增加，使心臟負擔加重，原來心臟功能較差的孕婦容易出現心衰竭症狀。

懷孕過程中，容易誘發血壓上升，蛋白尿或是下肢水腫，導致心臟衰竭惡化，而且往往下一胎症狀會更加明顯。

醫師當然會尊重孕婦的決定，不過務必與婦產科、心臟科醫師一起做好事先的沙盤推演。盧怡旭醫師道，「不是都不能生，但是在最後生產的階段心臟負擔相對比較大，有時為了減輕心臟負擔，可能會建議剖腹生產，但另外會面臨開刀、麻醉的風險，因此這些都需要在事前完整討論。

」

假如未懷孕時就有相當程度的心臟衰竭症狀，特別是已經出現肺動脈高壓現象，這類患者本身已經很難供應自己身體所需，若要額外負擔一個生命的成長茁壯會更加辛苦，醫師就不建議懷孕。

此外藥物方面，在懷孕哺乳期間還必須同時考慮到是否會影響到小寶貝的成長。某些治療心臟衰竭的藥物有這些顧慮，導致沒辦法在孕期服用，或需要密切監測，不論是病人或醫師，懷孕過程會相對辛苦。

隨著產婦高齡化，這類問題勢必愈來愈多，心臟科與婦產科醫師會一同密切配合給予母親最好的照顧。

本文經授權轉載自照護線上 細心、關心 呵護女人心！

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法