照護線上》出事別亂搖傷者 – 急性脊髓損傷（懶人包）

脊髓是輸送訊息的高速公路，如果遭受外力傷害，可能使得這條道路中斷，即癱瘓或半身不遂，為了要避免這樣的事情發生，我們有需要學習如何照護傷患，以及理解自己身體的訊號。

白映俞 醫師

我們的中樞神經系統包括了腦部與脊髓，脊髓由神經細胞組成，接在腦部的下方，脊髓內會分成不同的神經通道，連接身體的不同部位。摸摸背後，是不是有一節節的脊椎骨呢？脊椎骨內形成一個通道，保護著脊髓神經，讓脊髓一路往下，抵達大概腰部處結束，再更往下則是一些神經根。

你可以說脊髓是輸送訊息的高速公路，我們身體、四肢接收到的觸摸、冷熱、疼痛等各種感覺，會經由脊髓的不同路徑傳送到腦部。大腦決定要啟動某些動作，像要左手拿起碗，右手拿著筷，也得經由脊髓傳送訊息置各處肌肉。

雖然脊髓受到我們一節節的脊椎「龍骨」保護，但在猛力撞擊下，被包覆在脊柱裡的脊髓神經可能因震盪而水腫、瘀青、受傷，脊椎骨頭、椎間盤都可能破裂，其碎片會刺傷脊髓神經。脊髓神經一旦受傷，後果通常很嚴重，想想看，主要傳遞訊息的高速公路被打斷，很多地方都會停擺！

高達一半的脊髓損傷患者是發生在年輕人身上，多數是男性。

造成急性脊髓損傷的原因中，交通事故造成的傷害是最常見

的，不管是行人被車撞，還是騎機車摔車後撞到路上，都是急診室內最常見到的景象。

第二常見的原因是高處墜落，工程進行中在無防備的狀況下摔到地上，像漫威宇宙裡鋼鐵人的好友「戰爭機器」就是從高處墜落後而脊髓嚴重受損，導致半身不遂。

有些脊髓損傷則來自於運動傷害，像是想玩跳水但泳池的水不夠深，一跳就撞向泳池底部的地板，玩彈跳床也有危險，尤其是被他人彈跳時造成的二次震盪意外震倒時，常毫無防備而容易受傷。其他像足球、橄欖球、籃球等衝擊力很大的運動，若球員相撞後倒到地板，也可能帶來脊髓損傷的意外。事故鬥毆、棍棒亂打、刀傷槍傷同樣會造成脊髓損傷。

這以上講的都是意外事故，或許有些人覺得自己多小心就不會遇上，但其實有些患者因為退化性關節炎、椎間盤退化、癌症、感染等問題，同樣也可能遇上脊髓損傷的事件。

脊髓損傷後會發生什麼事情？則要看脊髓在「哪個位置」受傷，和脊髓受傷的「嚴重程度」。

脊髓受傷位置愈高位（愈靠近頸椎），症狀就會愈嚴重。想想看，受傷位置在頸部的神經，就像高速公路一出首都就壞掉那樣，代表大腦的命令只能往下傳到頸部，就沒法再控制更下面的了。手、腳、軀幹等周邊的感覺想要回傳，也只能到頸部就上不去大腦了。因此如果傷在頸椎，患者可能會喪失控制手和腳肌肉的能力，四肢癱瘓，不僅如此，胸部的肌肉也無法動，需要呼吸器。如果受傷位置在腰椎，則會影響雙腳的運動、感覺，並影響到腸胃道和膀胱的控制。

我們平常若講到「四肢癱瘓」（Tetraplegia），代表手臂、軀幹、腳均無法活動，頸椎受傷可能會導致四肢癱瘓。

至於腰椎受傷引起的「半身癱瘓」（Paraplegia），代表下半身，從軀幹下方、骨盆、和腿部無法活動。這樣的半身是指「下半身」，和腦中風後的引起的肢體無力不一樣，腦中風後的肢體無力指的是身體的「左半邊」或「右半邊」。

脊髓受傷的嚴重程度可以初步分成「完全損傷」和「不完全損傷」。完全損傷代表在這個位置以下的感覺及運動控制都失靈。不完全損傷可以分成很多不同型態，有的是左半邊或右半邊的脊髓受損，有的是前側兩邊都受損，有的是中心受損，當不是完全都受損時，患者可以有部分的感覺，或運動控制。

根據脊髓的受傷位置不同，受傷程度不同，患者會有不同程度的症狀。但整體來說，這條控制感覺、運動的路徑出錯之後，患者都可能會肌肉無力，無法自由控制手、腳、軀體的動作；感覺不到冷、熱、碰觸；總覺得像被針刺的痛感；無法控制大小便；出現肌肉痙攣和反射異常等諸多問題。

很遺憾的是，一旦脊髓受傷瘀青，其實沒有什麼好辦法能反轉這個傷害。以目前的醫學技術而言，還無法帶來全面的「神經再生」。到院後若確診為脊髓損傷，醫師會視情況替患者注射類固醇減少脊髓神經的發炎腫脹；考慮用手術穩定破裂、斷掉的骨頭，或移除部分椎間盤，減輕突出椎間盤對脊髓帶來的壓力。並決定是否用呼吸維生器材輔助呼吸，整體來說，患者很可能會經歷長時間的住院及復健過程。記得，脊髓損傷的意外可以發生在任何人身上，對任何人的生命都會帶來愁雲慘霧，揮之不去的陰霾。

行文至此，還是得老調重彈，提醒大家預防意外的重要性。

注意行車安全，尤其喝酒不開車，開車不喝酒，酒醉駕駛造成不少性命損傷，請不要做這種不愛惜自己也不愛惜他人性命的事情。坐汽車的時候，車上每位乘客務必要使用安全帶，而且務必要讓兒童與幼兒坐在安全座椅內。十二歲以下的孩子不要坐在前座，不然安全氣囊一爆開會受傷嚴重。

這些或許都是大家知道的事情，不是新聞，日常生活中你可能會覺得有很多「但是…」而無法做到。假使常常心存僥倖地想著：「車子開著開著小孩在哭，我抱著小孩一下！」或「只要十分鐘，我喝的也不多，就開回家好了。」意外很快就會跟著到來。

脊髓傷害也常來自運動，因此運動時各種防護措施要做好，該戴護具的要記得戴。想跳水的話，泳池深度要超過3米七，不確定水有多深的時候，都不要跳水。不要去玩彈跳床，尤其一個平面連結多個彈跳床的那種遊戲場，他人的彈跳會造成許多二次震盪傷害，十分危險。

萬一不幸發生意外，如果是受傷時若有以下症狀，就要有「脊髓損傷」的警覺，千萬不要再亂動。

● 突然之間背很痛

● 身體任何部分覺得無力、動彈不得

● 手、腳、指頭等處覺得麻木、有刺痛感

● 大小便失禁

● 呼吸不順

這裡要請大家注意的事是，如果你發現小孩或親友車禍、撞擊後受傷了，要先想到「脊髓損傷」，請不要把小孩抱起來搖來搖去，想試著搖醒他！這是很不好的，如果面前的這個人因為撞擊後因為傷勢過重而失去意識，可能起因於顱內出血或大量出血，這都不是搖一搖就會醒過來的，但晃動病人會造成更嚴重的脊髓傷勢，局部出血、腫脹、發炎愈厲害，後來患者就愈難復原。

在救護人員還沒抵達之前，可以在患者脖子、頭部的周圍墊上衣物或厚毛巾，盡量減少頭頸部的動作，讓患者平躺。固定很重要！固定很重要！固定很重要！然後記得對著有明顯出血的位置壓迫止血。

救護人員抵達現場時，會讓病人躺上長背板，並用組合式的固定塊、頸圈等固定患者的頭部、頸椎，目的就是要減少脊髓受傷惡化。所以記得！千萬不要亂搖患者！即使你覺得患者非車禍撞擊，而是暈倒、癲癇而失去意識，患者也可能在倒下去的那一剎那，因為撞擊身邊的物品、撞到地上，導致了頭部、頸部受傷，這時也不要亂搖患者。

務必記得，萬一受傷，都要有可能會脊髓損傷的警覺！減少晃動移動患者，才能減少傷害。

本文經授權轉載自照護線上 出事別亂搖傷者 – 急性脊髓損傷（懶人包）

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