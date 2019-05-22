歷史學柑仔店》貨出去，錢進來，莒國發大財？——新「毋忘在莒」

「毋忘在莒」在台灣有特殊的意義，與原始意義完全不同。

◎黃銘崇（中央研究院歷史語言研究所研究員）

「毋忘在莒」在台灣

「毋忘在莒」在台灣曾是一個出現頻率超高的成語，最主要是因為國民黨的軍隊退守到台灣以後，蔣介石為了要鼓舞民心，致力于反攻大陸，遂將原本出現在《管子・小稱》與《呂氏春秋・直諫》中鮑叔牙諫齊桓公「毋忘在莒」的記載，與《史記・田單列傳》記載「田單復國」的故事兜在一起，因為在田單復國的事件當中，齊國被燕軍擊潰，僅剩下的兩座城池——莒與即墨。齊君在莒而田單在即墨。靠著這兩座城池，齊國得以收復失土。意在期勉在台軍民能夠「反攻大陸，解救苦難同胞。」「毋忘在莒」在台灣有特殊的意義，與原始意義完全不同。

圖1 金門大武山上的1952年1月蔣介石題字的「勿忘在莒」碑，以及1959年9月3日發行的郵票以勿忘在莒碑為主題，還有當時發行量最多的金門莒光樓郵票。

「毋忘在莒」的宣傳在1950~1970年代，如火如荼展開，當時金門的兩個主要的「景點」，一個是大武山上蔣中正題字的「毋忘在莒」碑以及莒光樓，都是在複頌這個故事。郵局還以金門莒光樓為主題發行了大量的「莒光樓」郵票，強化毋忘在莒的印象。而田單復國的故事，也收錄在小學教科書中，所以莒與即墨深刻於我輩的腦海中。而軍隊裡一直有所謂「莒光日」，進行軍人洗腦教育。火車則有「莒光號」，一直到現在都還在跑。「毋忘在莒」無處不在，讓人無所遁逃。

本文作者想要了解，莒到底在哪裡？莒人是什麼人？毋忘在莒的原始意義和引申的意義各是什麼？莒的歷史有沒有什麼是我們不該忘掉的？

「毋忘在莒」原意

「毋忘在莒」的故事出自《呂氏春秋・直諫》與《管子・小稱》。事情發生在齊桓公執政（685-643 BCE）一段時間以後，國勢蒸蒸日上，有一天與鮑叔牙、管仲、寗戚等他的內閣小朝廷諸公們一起喝酒，喝到酒酣耳熱之際。齊桓公看鮑叔牙喝得不暢快，就問他何不起來好好的喝一輪？鮑叔牙就起身敬酒說：「希望公沒有忘記當年出奔在莒的事；希望管仲沒有忘記當年在魯國被綁回齊國的事；也希望寗戚沒有忘記當年在車下餵牛的困境。」鮑叔牙提這些往事，很煞風景，桓公和其他兩人臉上都有三條線。但是如水晶猴子一般的齊桓公立即轉臉，順水推舟走下席子對著鮑叔牙稽首說：「寡人和大夫若能不忘夫子的話，則齊國的社稷就不會有危險了。」當時桓公聽得進直言疾諫，所以得以稱霸。

桓公小白年輕時為何在莒國？在桓公與管仲面前提到這段往事究竟為何如此地煞風景？

根據《左傳》齊桓公的哥哥齊襄公為國君卻喜怒無常，國中有一股遄遄不安的氛圍。鮑叔牙看勢頭不對，就帶著公子小白逃到莒國。後來果然出事了，公孫無知行為詭異，被襄公「留職停薪」，無知勃然大怒，竟然殺了襄公，搞得齊國大亂。管仲與召忽則帶著另一位齊公候選人公子糾逃往魯國。等到公孫無知被殺，齊國無君，各個齊公候選人都磨刀霍霍。魯國國君莊公親自出馬想要立公子糾為齊君，以後有操控齊國國政的機會。公子糾的團隊還耍小動作，先派管仲在莒國入齊國的途中暗殺公子小白，管仲射中小白的帶鉤，驚而未傷，鮑叔牙急中生智，要小白裝死。管仲以為暗殺成功，回去復命。鮑叔牙則駕車帶著裝死的小白快馬加鞭，反而捷足先登（《列子・力命》《呂氏春秋・貴卒》），小白先抵達臨淄，得國人的支持而成為齊國國君。等到以為勝券在握的魯國軍隊擁著公子糾浩浩蕩蕩的開拔進齊國，齊國已經由鮑叔牙領軍迎戰，結果魯國敗北，鮑叔牙逼魯國殺子糾，並且交出管仲與召忽。魯國逼不得已，殺了公子糾，召忽自殺，管仲不願從公子糾死，被押解回臨淄（《左傳・莊公九年》）。見到管仲的桓公咬牙切齒，極想報一箭之仇，但是鮑叔牙了解管仲治國的能力，力勸桓公放下仇恨，並且任用管仲，讓他放手去做。桓公被鮑叔牙說服，任用管仲為相，也成就了他的霸業。

這個原始的「毋忘在莒」究竟有何後世可以學習之處？根據《荀子・宥坐》，小白流亡莒國，莒國提供了安全的保障，但並太未禮遇這位齊國公子，因此激發了他的「霸心」。如同晉公子重耳在曹國未受期待的禮遇，激發晉文公的霸心一樣。所以，原本鮑叔牙要齊桓公毋忘在莒的意思，是不忘當年的屈辱，以維持他的「霸心」，方能成就大事。這篇文字本身的微言大意則在點醒大權在握者，要如桓公可以聽入好意的疾諫。

莒國的面貌

莒國是由嬴姓的夷人所建立的國家，夷人是中國東海岸的原住民，有著與商、周不同的飲食方式與物質文化，可能也使用不同的語言，並且在思想上以及禮制上與商周不同。在新石器時代，曾經是東亞大陸地區經濟與文化最發達的地區（分別是大汶口文化與典型龍山文化），但在2000 BCE以後，因為黃河改道與環境變遷，或許還有其他未知的因素，使得它的文化，反而不如早期那麼燦爛輝煌。從商王朝建立之後（大約1600 BCE），以鄭州為中心的商王朝就不斷地有系統地往東推進，一寸一寸地佔據夷人的固有領土。從晚商（1300-1046 BCE）開始，更為了渤海灣沿岸的鹵鹽，大規模地移民渤海岸煮鹽，並將鹽送往首都大邑商（安陽），再進行資源分配。為了護鹽，沿路設置軍事據點以保護。在泰山山脈北麓，變成夷（岳石文化與珍珠門文化）與商兩族群混居的狀態，因此不時發生衝突。夷人的大規模反抗，可能是商王朝滅亡的主因之一。因應商人的巨大軍事力量的威脅，夷人在與商接觸的過程之中，也逐漸改變原有相對平均主義的社會組織，邁向階層社會與國家。有學者認為莒國就是在此一時期出現的。

圖2 莒國早期的都城計斤（介根），文獻分析指向距離山東膠縣西南兩公里半附近，今日仍稱「東計斤庵」與「西計斤庵」。這是民國時期的五萬分之一陸地測量圖（中央研究院地理資訊科學研究專題中心提供）。

傳世文獻則指出至遲在周初，莒國就被周王朝所「分封」，其實只是承認它原有的統治權。這位被封的莒國國君叫茲輿期，他的名字明顯地與漢人不同，其實是其他語言以漢字表音。首都稱為計斤，也有文獻寫為介根，也是音譯。計根的地理位置，在山東膠州西南2.5公里處，在民國時期的地圖上還可以看到東計斤庵與西計斤庵的地名，就在膠縣縣城西南不遠處（圖二），此乃傳世文獻記載與地理歷史學分析的結果，這附近應該是進行系統區域調查的理想地點。

圖3 春秋時代的莒國故城，有外郭城與內城兩重城牆，第三重則是後來才建造的（《莒縣文物志》）。

到了西周晚期莒國的都城已經遷移到莒，莒城就在現在山東莒縣，春秋時期的莒城有外郭城與內城兩重城牆。外郭城東西4.5公里，南北5.5公里，總面積達24.75平方公里，內城東西1.5公里，南北2公里（圖三）。此一城牆包圍的規模相當驚人，比齊國國都臨淄的15.5平方公里要大。莒國最盛時的國土範圍包括昌邑、膠縣、高密、安丘、膠南、日照、諸城、五蓮、沂源、莒縣、沂水、臨沂、沂南、莒南、贛榆等縣（圖四）。實力上是一個可與齊國、魯國平起平坐的大國。

圖4 莒國的領域以及重要城市（《莒文化研究文集》「古莒地示意圖」）。

但是在傳世文獻中莒國的重要性卻被刻意的貶低，有著「華夷之辨」的古代史家其實是帶著有色眼鏡在對待他者，此種偏見也影響到現在歷史學者與考古學者的判斷。比方莒國是以貿易聞名的，晏子（578-500 BCE）認為莒國很快會滅亡，因為它的土地被齊國侵吞，而國內的財貨（有可能是指貨品，也有可能指貨幣）大量流通到晉國（《晏子春秋・內篇問下》）。這可以說是具有「控制經濟」思想的齊國宰相在衡量採取「自由經濟」的莒國，他認為莒國理應很快就會滅亡。相對地，在考古學上有一種東周貨幣被稱為「博山刀」，最早發現於齊國的博山（就在臨淄附近），一直被視為戰國時代齊國貨幣的一種。近年發現它的出土地點跨越河北、遼寧、山東、河南、山西等地。最意外地是在莒國故城的內城南門外，發現規模很大的春秋時代刀幣的作坊，製造這種博山刀，或更正確地說它其實是莒刀——莒國的貨幣。它的背面往往有「莒冶（某，人名，如莒冶丙）」（圖五），是鑄造工匠的名字，意思是莒國的冶鑄工匠某。即使如此證據確鑿，研究貨幣的學者仍存疑，原因是他們寧願相信史書上的記載，莒是一個小國，應該不會自己發行貨幣。也不相信莒國發行貨幣會早於齊國。製刀幣作坊的東側出土帶有「莒市」銘文的陶片，此地應該是莒國的中央市場，附近也有鑄造青銅器與製陶的作坊。當時莒國所在的山東東南部，雨水豐沛，大河川可以行舟，莒國生意人很可能就是利用水運，四處經商，所以莒刀流通到各地。莒國船運重要，有一個重要的旁證，是在台北故宮博物院的〈庚壺〉銘文，庚是一個商遺貴族，家族世代在齊國從軍。在齊國以弒君名留青史的崔杼（-546 BCE）執政之時代參與了滅萊國與其後攻打莒國的戰役。攻打莒國時，他帶領的是一百艘船的部隊挺進。所以，未來春秋時代莒國聚落與莒城的考古時，也許考古學家應該注意碼頭、港口、水門等與水運有關的遺跡。

圖5 莒城出土鑄造莒刀幣陶範，春秋時代（《莒縣博物館》，頁155）。

莒國雖為夷人建立的國家，但它也頻繁地參與中原國家很多活動，所以在禮制上受到中原很大影響。近年在春秋莒國領土內，出土了很多墓葬，一方面說明莒國是個具有相當規模的國家，同時讓我們可以看到莒國禮制的面貌。首先是莒國的大型墓葬都有殉人，這並非山東地區更早以前的傳統，而是商文化引進的。中原的周文化，已經不用殉葬，孔子甚至認為以人偶殉葬都不應該。但是，不僅山東與淮河流域的夷國貴族以人殉葬，被周王朝發配到極西的秦國貴族（嬴姓），也保持此一傳統。

圖6 山東沂水紀王崮M1出土的樂器中的錞于與鉦鋮，本來是夷人的獨門樂器，後來越人也使用（《沂水紀王崮春秋墓出土文物集萃》）。

莒國較大的墓葬中絕大多數的器物屬於中原傳統，但是有一些東夷的特有器物。比方樂器中除了有鐘、鎛以外，還有錞于以及鉦鋮（圖六）。而且，在古代的記載中，一直對於萊、莒等國的夷禮、夷樂有很異域式的（exotic）想像。傳在莒縣附近出土的一件方盒，有四個裸體人抬著方盒，上面的蓋鈕做成一男、一女，坦誠相見，男生還露出勃起的性器官。現代學者認為這就是夷人對於性的觀念與華夏不同的寫照。不過，此種器物還有一件藏於日本京都藤井有鄰館，所出未詳。究竟是夷人特有習俗，還是現代學者對於夷禮、夷俗的玄想，有待更多出土材料驗證。

圖7 左：莒縣出土的男女裸俑方盒（《山東省博物館藏精品》），右：日本京都藤井有鄰館典藏男女裸俑方盒。（《有鄰館精華》）

總之，莒國是一個夷人因為因應與對抗商周國家而形成的政體，被迫參與華夏國家的競逐。莒國從西周初年「分封」（約1040 BCE），與齊魯周旋數百年。到473 BCE以後莒國的局勢又起了變化，擊敗吳國的越國在徐州會見諸侯以後，決定將都城移往山東琅邪，以與中原諸侯一爭短長。琅邪從地理位置上看，本來應當是莒國的地盤。越國強大，莒國的土地被佔也無可奈何。此時莒國形成西北有齊，東有越國的新形勢。在墨子的時代（ca. 479-390）就說莒國在兩強國之間，東有越國蠶食它的土地，西有齊國隨時想將它併吞（《墨子・非攻中》），近於實況。

莒國的滅亡有兩說，一根據《史記・楚世家》在431 BCE，也就是楚簡王之元年（周考王十年），楚國北伐滅莒。楚國核心區距離莒甚遠，要實質地控制，有一定的困難。另一種說法認為莒國亡於齊國（《戰國策・西周策》），原因是過於依賴越國（《戰國策・齊策五》），但在周安王23年（379 BCE），越王又從琅邪遷回吳（蘇州，《竹書紀年》），失去越國卵翼的莒國，不久就被併吞。蒙文通贊成此說，並且推測發生在齊威王的9~14年間（348-343 BCE）。變成鄰近的齊國的領土。

田單復國

田單復國的事蹟在台灣也是耳熟能詳，列在教科書中。 相關內容出自《史記・田單列傳》，以下簡單描述。

田單是齊國田氏王族的遠房親戚。在齊湣王時擔任臨淄市場管理員，原本沒啥名氣。284 BCE，燕國昭王以樂毅為上將軍，帥燕師，聯合秦、楚與三晉之師伐齊國，齊國大敗，齊湣王出奔到莒城以自保。燕師長驅直入，田單率族人先逃到安平（在臨淄附近），他命令族人把車軸砍斷，包覆鐵籠。後來燕國軍隊攻打安平，城被攻破，齊人爭道逃亡，很多人因為車軸互卡、折斷而被燕軍俘虜，只有田單的族人因為有鐵籠的保護而順利脫逃，走保即墨。燕國軍隊長驅直入，齊國七十幾座城池都破的破，降的降，只有莒與即墨攻不下。

齊國淖齒痛恨齊湣王的一系列決策，在莒殺死齊湣王，但仍堅守城池。即使後來城中發生變化，淖齒被殺，國人擁立襄王，莒城依然堅定不移，數年不下。燕軍乃引兵東圍即墨，即墨大夫出戰陣亡。困在城裡的眾人認為田單以鐵籠護車，懂得軍事，就推他為將，繼續抗拒燕軍。接著他以反間計讓燕惠王換掉樂毅，改用騎劫而引起燕的軍心不穩。接著他裝神弄鬼，讓燕與齊人皆以為齊國有神師指引。又以耳語傳入燕軍營內，讓他們做出割掉俘虜的鼻子，挖掘齊國先人的墳墓等令人髮指的行為，讓城裏的齊國軍民憤怒欲出城與燕軍一戰。最後詐降，約好投降之日，讓燕軍鬆懈其戒備。然後以火牛陣為先導，攻擊燕軍。一舉擊敗騎劫的燕軍，然後一口氣收復齊國原有的七十幾座城池。並且，從莒城迎接齊襄王，回到齊國的首都臨淄。

如果不了解莒城與即墨的歷史背景，研究相關考古資料，實在很難理解為何區區兩座城池，可以抵擋燕軍達五年之久，而且在最後，還可能在即墨城內收集到一千多隻的牛，披上五彩衣，尾掛薪柴，點火以成火牛陣。莒城巨大，深溝高壘，易守難攻，而即墨呢？其實即墨也是有點來頭，它原本是東夷的另一個大國－萊國的一個重要都邑——棠，棠邑的尺度同樣巨大，面積約為莒城的一半，也是齊國的五都之一（臨淄、平陸、阿、莒、即墨）。 在制度上，五都有大夫主政，並且配置有相當的兵力，本來就是齊國防禦體系的重要一環。不過剩下五都僅存的兩都，原本都是東夷之地，除了偏遠外，此一地區也有著不一樣的民氣與經濟模式，可能也是燕軍久攻不下的關鍵因素。

貨出去，錢進來，莒國發大財？

《管子・輕重戊》記載了一件古代的故事，齊國對於它的兩個強鄰萊國和莒國，一直用盡心機想要併吞。齊桓公對於萊國與莒國兩個東夷的大國既有柴又有田，經濟實力堅強，難以馴服，感到憂心，問管仲該如何對付？管仲就請桓公派士卒採礦，以莊山的銅鑄造錢幣，提高萊、莒的柴價。萊、莒國君得知，告訴左右之臣：「金幣人人愛，柴又是我國的特產。用我國的特產，耗盡齊國的重金，那麼齊國會被我們兼併。」於是萊、莒國君讓他們的老百姓放棄農耕，而治柴業。一時之間，可以想見，莒國市面上到處流傳著「貨出去，錢進來，莒國發大財！」的鏗鏘之聲。但是在同時管子反而令隰朋讓老百姓回歸農業。過了兩年，齊國突然停止向萊、莒買柴，萊、莒荒廢農事，穀物不足，它們的穀物價格竟然高達每斗370錢，而相對的齊國穀物每斗僅有10錢。萊、莒的百姓來降齊國的多達十分之七。經過28個月。萊、莒的國君請求降服於齊國。民粹喜滋滋的「發大財」的後果是把國家的主權奉送給敵人。

《管子》一書不乏張飛戰岳飛式的歷史記載，常把不同時代的人、事湊在一起，其目的不是在寫歷史，而只是提供事例，鑒戒成敗。此則的時代與國家、人物似乎是沒有問題。桓公時代，萊、莒俱存。不過，其中的細節，比方「金幣」，按照貨幣史，當為青銅刀幣，在桓公的時代尚未出現於齊國。由於戰國之際沒有莒國的相關記載，難以得知莒國失敗的原因，文獻上的解釋之一是它過度依賴越國的保護，疏於軍備。但是，採取控制經濟的齊國，應該是不斷地以《管子・輕重戊》所述「經濟戰」的手法，打擊具有自由經濟思想的莒國。所以，「貨出去，錢進來。」固然一時發財，但是過了不久，就失去主權。

新「毋忘在莒」

莒的歷史有沒有什麼是我們不該忘掉的？

原始的「毋忘在莒」告訴我們國家領導人，應該聽得下善意的疾諫。

莒國的興亡告訴我們，依賴大國而輕忽國防，會失去主權。

《管子》的「寓言」也告訴我們，侵略者往往不只使用武力，更常使用「經濟戰」。

所以，從一個國家從領導人到尋常百姓，莒國有許多值得我們學習的，只要放下心中既有的成見，莒國的歷史教訓都是清楚不過的事。

參考書目

李勉，《管子今註今譯》（台北：台灣商務印書館，1990）。

陳奇猶，《呂氏春秋校釋》（上海：學林出版社，1984）。

楊伯峻，《春秋左傳注》（北京：中華書局，1990）。

楊伯峻，《列子集釋》（北京：中華書局，1979）。

楊寬，《戰國史料編年集證》（台北：商務印書館，2002）。

蘇兆慶、夏兆禮、劉雲濤，《莒縣文物志》（濟南：齊魯書社，1993）。

劉雲濤編著，《莒縣博物館》（北京：文物出版社，2015）。

蘇兆慶，《考古發現與莒史新證》（北京：中國文史出版社，2015）。

魯文生編，《山東省博物館藏精品》（濟南：山東友誼出版社，2008）。

山東省文物考古研究所，《沂水紀王崮春秋墓出土文物集萃》（北京：文物出版社，2016）。

陳槃，《春秋大事表列國爵姓及存滅表譔異》（台北：中央研究院歷史語言研究所，1969）。

蘇兆慶，〈莒刀探源〉，《考古發現與莒史新徵》（北京：中國文史出版社，2015），頁284-290。

黃錫全，《先秦貨幣通論》（北京：紫禁城出版社，2001）。

李家浩，〈庚壺銘文及其年代〉，《古文字研究》19（1992）: 89-101。

蒙文通，《越史叢考》（北京：人民出版社，1983）。

本文經授權轉載自歷史學柑仔店 貨出去，錢進來，莒國發大財？——新「毋忘在莒」

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