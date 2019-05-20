台灣回憶探險團》臺灣創下世界最長紀錄的戒嚴歷史

臺灣人被硬生生剝奪了自由與各種權利這麼多年，至今我們不但聽不到一句道歉，反而常聽到黨國信徒這樣說：「這種戒嚴令很輕微沒什麼啦」、「戒嚴超棒的社會一片祥和」，「蔣經國解嚴你們還不快感恩」。

1949年全省劃分戒嚴區分區執行戒嚴法令案公文。

台灣回憶探險團

1949年5月20日，中華民國政權在臺灣實施長達38年的戒嚴。

也許很多人不清楚什麼是戒嚴，簡單說就是政府為了因應國家特殊狀態所做的緊急軍事措施。在戒嚴下，人民的權利大幅限縮，包括言論、新聞、集會結社、遷徙、通訊…等等自由。在1949年5月20日，在國共內戰中兵敗如山倒的中華民國政權在預定逃亡地臺灣實施戒嚴令，名義上因應戰爭局勢，實為鞏固外來少數極權統治進行各種白色恐怖手段，竟不公不義的實施了38年。不知多少人犧牲性命、家庭、人生的爭取抗爭下，直到1987年7月15日才解除戒嚴。

戒嚴在臺灣各種層面造成的影響可以說極其深遠。除了政治上的影響外，文化、教育、創意、價值觀、多元思想幾乎都被嚴重扼殺了，更在徹底的外來政權控制下，臺灣的歷史記憶、語言、文化一一被抹去覆蓋。而期間受黨國教育清洗的數個世代，許多人更成為今日臺灣反民主反智的黨國遺毒，形成嚴重的社會問題難以解決。

臺灣戒嚴時期各種短命的黨外雜誌。（維基共享）

臺灣人被硬生生剝奪了自由與各種權利這麼多年，至今我們不但聽不到一句道歉，反而常聽到黨國信徒這樣說：「這種戒嚴令很輕微沒什麼啦」、「戒嚴超棒的社會一片祥和」，「蔣經國解嚴你們還不快感恩」。毫無反省的態度才是撕裂社會的元兇。

本文經授權轉載自台灣回憶探險團 臺灣創下世界最長紀錄的戒嚴歷史

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