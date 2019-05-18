神奇海獅先生》【波希戰爭二十】民主國家裡能不能允許人反對民主？這就是2500年前雅典人的答案

沒有永遠完美的體制，陶片流放制在最後也變成政黨惡鬥的工具，在施行一個世紀後遭到廢除的命運。但無論如何，陶片流放制體現了一個早在民主初生時就存在的問題：民主制度勢必要容忍不同的聲音，而一個弄不好，這種聲音到最後就可能吞噬民主自己。

神奇海獅先生

續上篇

在一個民主自由的國家裡，能不能允許反對民主、甚至廢除民主的聲音呢？

當然啦，海獅在這裏也沒辦法給出一個完美的答案。但可以確定的是，早在民主制度剛誕生時，這個問題就已經存在了（而且看起來可能還會一直存在下去）。

我們先回到故事上吧。上次我們說到出身「骯髒血脈」的克里斯提尼，為了對抗排擠他的天龍人貴族集團，很自然的就選擇向下扎根、站在平民這邊；而地位受到威脅的貴族們，當然也是很自然的跑去國外請求援助，而對象就是一直在各城邦輸出僭主專制制度的－斯巴達。

斯巴達王當然毫不猶豫答應了（原因請見上篇）。在斯巴達的支持下，克里斯提尼一族因為這個「受神詛咒的家族」之名再度被驅離雅典，而支持他們的七百多個家族也遭受了相同的命運。但是雅典人民並沒有因此默不吭聲，不斷的有看不下去的雅典人發言抨擊這新的僭主制度，到最後，這些意見領袖甚至成為雅典人民新的敬酒詞：

「滿斟此杯，孩子們！切莫忘卻， 應當舉杯敬祝善良的雄傑。1」

斯巴達王克利歐美涅（Clemenes I），也就是之後斯巴達300壯士主角李奧尼達的親哥。最後以非常淒慘的方式自殺身亡。

不過，人民的反對並沒辦法阻止貴族派領袖伊薩戈拉，他在有了斯巴達這個強力外援後，民意對他來說就越來越不重要了。他在國內大量任用自己的親信，在國外則加入了以斯巴達為首的伯羅奔尼撒同盟。終於有一天，被流放中的克里斯提尼突然接到了一個天大的消息：「伊薩戈拉被雅典人趕走了，驅逐令即刻失效，我們現在已經可以回到雅典了！！」

原來伊薩戈拉不斷進逼，終於越過了雅典人內心的紅線： 他廢除了議會，並且準備用自己最親信的300人取代！ 這太誇張了！即使是庇希特拉圖的僭主時代都沒人敢動議會，這一次不僅僅是雅典平民起身反對，連貴族都有意見。伊薩戈拉眼見無法平息民怨，但是在寡頭政治的斯巴達王眼裡，這種小民怨哪有什麼困難的？因此他派遣士兵，強行解散了雅典議會。

民怨整個炸開了鍋，長時間累積的所有不滿一次全部爆炸了出來。斯巴達士兵雖然勇猛，但是仍然抵擋不了憤怒的雅典人，最後竟把斯巴達王與伊薩戈拉黨羽全部困在雅典衛城裡。

所幸，雅典人在憤怒中還保有最後一絲理性。所以在協議之後，斯巴達王和他的士兵可以離開，但剩下的伊薩哥拉黨羽則全部一個不留，通通都被判了死刑。

克里斯提尼就這樣回到了雅典。但是他一回去後還來不及慶祝，第一件事情就是立刻下令：雅典戒嚴，全軍備戰！ 「斯巴達人要來了。」克里斯提尼說。

借用電動《全軍破敵》（Total War）的地圖來表示一下科林斯、斯巴達和雅典的相對位置（左下有地中海全圖）。

克里斯提尼知道，在灰頭土臉被趕出雅典之後，斯巴達王是絕對不會善罷甘休的。果然沒多久，斯巴達王就召集了伯羅奔尼撒同盟各國聯軍，目標只有一個：踏平雅典！

這是克里斯提尼最接近權力頂端的時刻，但也是雅典最危險的時刻。對斯巴達王來說，這次出兵不僅僅只是一雪被趕出雅典之恥，而是有著現實上的考量的。而這一切，都起源於當初被圍困在雅典衛城裡面的日子...... 當他和伊薩戈拉一黨被困在衛城裡之後，一次偶然之中，斯巴達人找出了被藏在神廟裡的神諭。國王一看，內心的警鐘便立刻大響了起來：上面說，雅典終將與斯巴達一刀兩斷。

在之前漫長的時代裡，雅典根本不是斯巴達的對手；但自從擺脫僭主制度後，斯巴達眼睜睜看著雅典一天天的壯大起來。就是在這一瞬間他意識到：在僭主時代，人民不會想要為了國家政府而奮鬥，但在民主時代，雅典人民全都會為此拚搏！

享有自由民主的雅典將會是斯巴達的大敵。

斯巴達王因此認知到：削弱雅典最好的方法，就是把他們的僭主再送回雅典去！

斯巴達王開始發表了講話，伯羅奔尼撒同盟各代表頓時變得鴉雀無聲。它控訴雅典怎樣在鄰國開疆擴土，而其他城邦也很快就會遭到她的毒手。

「讓我們重新把友好的僭主：庇希特拉圖的子嗣送回雅典，扶植他繼續統治雅典吧！」

本來斯巴達王以為，大家應該會全部起立鼓掌通過才對，但是這次周圍竟然只有一陣難堪的沈默。

「怎麼了，大家說句話啊？」

斯巴達國王問。 最後，除了斯巴達和雅典以外的第三大城邦，科林斯的代表終於打破了僵局。而他一開口，就是指著斯巴達王的鼻子大罵：

「......斯巴達人！！你剛剛是說，把僭主帶給雅典嗎？你們打算扼殺平等自由的原則，在希臘各城邦建立僭主政治？」

所有人全都嚇傻了。但科林斯代表氣憤難當，繼續說道：「這世界上沒有比僭主制度更不公正、更殘酷的制度了！」 接著，他開始訴說科林斯僭主制度的真相...

克里斯提尼：「民主之父」。（圖：網路）

原來，科林斯和雅典差不多時間開始僭主制度，但不是每個僭主都像雅典的庇希特拉圖一樣，將自己的城市建得富麗堂皇。在奪得權力後，科林斯的獨裁者就像強盜一樣剝奪人們的財產、濫殺無辜。這種朝不保夕的日子就這樣持續了30年後，他的兒子繼位了。本來科林斯期待兒子能夠有所作為，但想不到比起父親，兒子竟然是有過之而無不及。

有一天，這位繼承者派出使者，前去詢問另外一名有名的獨裁者：僭主要怎麼統治城邦？那名獨裁者沒有直接告訴使者答案，反而是拿起刀，帶著使者到一大片麥田裡去。

獨裁者把刀一揮，其中最高的幾株麥子立刻就落了地，但這樣一來就又有一些麥子高出來了，他便再拿起刀揮下去，一直把整片麥田砍得體無完膚。等到結束後，他就打發使者離開：「回科林斯吧。」

使者滿臉黑人問號的回到科林斯，向僭主稟報了這個情形。科林斯僭主一聽到使者的描述，馬上就意會了這個動作真正的含義：想要維持獨裁統治…… 就要不斷的消滅城邦裡最優秀的人！

「此後，科林斯最優秀的人不是被流放、就是被誅殺。年輕的僭主比他父親更加瘋狂，有一次他甚至把科林斯所有婦女的衣服全都剝光，就因為他做了一個夢……他夢見他死去的妻子對他說，她沒衣服穿……..」

隔天僭主醒來以後，就命科林斯所有婦女盛裝前來天后希拉的神殿。但是到了神殿之後，全副武裝的軍隊立刻一湧而上，把每一位婦女身上的華服全都剝去，然後放一把火，把衣服都燒給自己死去的妻子。

科林斯代表轉身，對面如土色的斯巴達王說：「如果斯巴達真的覺得僭主制度是個好東西的話，那你們就在你們自己國內施行僭主制度吧。但是要強迫他國實行僭主，這樣的戰爭既不正義而且愚蠢。科林斯絕不同意、也不會派兵參與戰爭。」

聽到科林斯代表這樣說之後，其他城邦也紛紛開始附和。最後，甚至連另一名斯巴達王（斯巴達有兩名國王）也因為實在太不光榮而退兵了。因為科林斯代表的一席話，原本克里斯提尼提心吊膽的斯巴達軍隊，最終就這樣不光彩的解散了。

克里斯提尼終於鬆了一口氣。終於開始了自己的民主改革...

陶片流放制（Ostracism）原文是「貝殼流放制」，但因為沒有足夠的貝殼，所以就用陶片代替，主要用來防禦威脅民主制度的人。（圖：網路）

一個在流放中出生的小孩、一個出身骯髒血脈的小孩，終於一步一步，成為雅典歷史上的「民主之父」。

他的改革比梭倫更具有民主特色（一方面也是因為他實在很不爽貴族啦）。在他的改革下，雅典現在有了代表全體公民的「五百人議事會」、最高民意機構的「公民大會」。而隨著越來越多人參予政治，當然也有危害民主體制、渴望再次僭主制度的人存在。作為這個難題的回應，克里斯提尼制定了一條全新法令，以防範可能出現危害民主制度的人，這個平民最後殺手鐧，就是後世有名的：「陶片流放制」。

陶片流放制的實施過程是這樣的：每年大概在年末，五百人議事會就會開始討論是否應該實施「陶片放逐制」，以驅逐可能損害雅典民主的人。如果投票的結果顯示有此必要，那麼到了二到三月的投票日，公民廣場就會用木板架起巨大的圓形圍棚。

圓棚總共十個入口，每個部族使用一個入口。每人在進入之前，都用旁邊打碎的陶片刻下應該被放逐的人的名字。如果其中一人票數超過六千票，那流放便得以成立，這個人必須離開雅典十年的時間。

但是當然沒有永遠完美的體制，陶片流放制在最後也變成政黨惡鬥的工具，在施行一個世紀後遭到廢除的命運。但無論如何，陶片流放制體現了一個早在民主初生時就存在的問題：民主制度勢必要容忍不同的聲音，而一個弄不好，這種聲音到最後就可能吞噬民主自己。

不過這也是一個世紀後的事了，總之在克里斯提尼改革之後，雅典國勢、經濟與影響力都蒸蒸日上，終於成為能與斯巴達一爭雌雄的強大城邦，也為即將到來的波希戰爭做好了準備... （待續）

註：

1. 雅典政制，頁324

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