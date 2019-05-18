政治的日常》長期執政的保守主義者吉田茂 （上）

1949年二月，第三次吉田內閣組成，但是吉田選舉時減稅、增加補助等政見，也遭到佔領軍的否定。麥克阿瑟將軍指出，戰後日本的重建，將從政治轉向經濟。在這樣的態度下，困擾日本多年的通貨膨脹問題，成為美國要求日本解決的首要之務。

李拓梓

戰後的世界局勢正快速的改變，蘇聯將佔領的東歐國家轉成衛星國，並且意圖以封鎖柏林染指德國。卸任的英國首相邱吉爾強烈的批評蘇聯的做法形成「鐵幕」，將世界分隔成東西兩方。

美國為了歐洲復興，決定啟動「馬歇爾計畫」，這不僅僅是一個人道計畫，美國更打算在振興歐洲的過程中，在政治和經濟上都確立好自己的勢力範圍，形成足以和蘇聯對抗的戰略格局。

在亞洲，戰勝的中國陷入內戰，朝鮮半島也被硬生生分隔南北。日本這邊，共產黨時而得到鼓勵，時而遭到壓制，民主的界線到底在哪裡，GHQ本身也都還猶疑不定。

蘆田均內閣因為「昭和電工疑雲」下台後，佔領軍的民主派一方希望由副閣揆山崎猛組閣，但保守派一方支持蘆田的政敵吉田茂。最後吉田茂獲勝，佔領軍民主派的GS領導人物惠特尼將軍等人，也因為各種事件，陸續辭職回到美國。

吉田茂。（sankei.com）

由於東西冷戰的格局逐漸形成，由美國領導的同盟國，決定速速解決已經延宕一陣子的東京審判。1948年11月，遠東軍事法庭裁決二十五名被告有罪，東条英機、廣田弘毅兩位前首相等七人被處以死刑。各地也針對乙丙級戰犯進行宣判，許多戰時的中低階軍官，也都遭到處刑。

不過審判結束之後其他關押在巢鴨監獄的被告，即使是甲級戰犯，像是岸信介等人，被宣告審判結束後都離開了監獄，回到社會。而天皇的罪責，也因為東条等人的承擔，以及麥克阿瑟將軍本人的支持，而不再被追究，甚至連退位都不需要。

東京審判的結束，代表了日本政治即將進入新時代，因應東西冷戰格局的形成，美國希望日本做反共的馬前卒。既然如此，戰爭的責任，也就應該趕快了事，哪怕有點草率的感覺。

吉田在兩屆「中道內閣」期間，到處招兵買馬，旗下有佐藤榮作、池田勇人等官僚出身的高手，現在授命組閣，他充滿把握，為了克服少數執政的問題，吉田茂上任的第一件事，就是解散國會。大選在隔年（1949）年一月舉行，民主自由黨提出了以提高生產力為優先的自由競爭政策，得到大多數人民的支持，民自黨達成了戰後首次單獨過半的成就，「中道內閣」的要角片山哲、西尾末廣等人，紛紛落選。

東京審判的結束，代表了日本政治即將進入新時代。（維基共享）

1949年二月，第三次吉田內閣組成，但是吉田選舉時減稅、增加補助等政見，也遭到佔領軍的否定。麥克阿瑟將軍指出，戰後日本的重建，將從政治轉向經濟。在這樣的態度下，困擾日本多年的通貨膨脹問題，成為美國要求日本解決的首要之務。

古典自由派的信仰者道奇（Joseph Durgers），就是這個時候來到日本準備要大顯身手。他認為日本經濟是踩在高蹺上，是靠著美援和補貼政策，才能夠支撐下去，遲早有一天會摔倒。為了解決問題，道奇訂定出一種超緊縮政策，以震盪療法之姿，強迫日本接受他的平衡預算、停止補貼和裁員等政策。

長期下來，道奇的政策當然有助於日本經濟回到正軌，但既然說是震盪，實施之時對日本內政所造成的衝擊，當然劇烈異常。八千八百四十一家企業遭到重整，四十三萬五千多人遭到解雇。政府部門方面，為了均衡預算，有將近二十七萬人遭到解雇，其中國鐵佔了大宗。

國鐵工會當然不能接受這樣的大裁員，決定要發起抗爭。當時的總裁下山定則是運輸省次官出身，他很能幹，但並不是一個能夠解決政治問題的人，要他處理裁員，當然是極大的困擾。就在下山還在思考怎麼處理問題之時，卻發生了他光天化日之下在百貨公司失蹤，第二天屍首被發現丟在鐵道附近的奇事。到底下山是被殺後才丟在鐵軌上，還是丟在鐵軌上被殺，至今仍然眾說紛紜。

國鐵三大懸案之一的三鷹事件現場。（圖：網路）

此外，國鐵還發生了無人電車爆衝的松川事件、三鷹事件，這些案子雖然當初都是賴給過激的共產黨，但真實情況至今都還仍有疑義，被稱為「國鐵三大懸案」，推理作家松本清張在《日本的黑霧》一書當中指出，這些案子多半和佔領軍有點關係，所以調查才會不了了之。

不過，道奇線下的日本，卻因為韓戰爆發而遇到一波好景氣。本來已經不被抱希望的國內生產，因為韓戰特許訂單的原因，而爆炸性的成長。把日本當做後勤基地的美軍不只是人員在這裡消費活動，軍需品也亟需日本製造，這一波又一波的訂單，開啟了日本擺脫貧窮的機會。戰後的首波成長開始，也奠定了吉田內閣的穩固地位。

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