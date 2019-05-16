自由限時批》川普揮重拳擊中要害！老共快掛了？！

辛文

美國總統川普15日簽署的「國際緊急經濟命令」，就是劍指中國5G、AI核心產業的「華為」集團！（中共十大「軍企之首，皆有「特務編號」。都歸習大大新成立的「國家安全委員會」，還有負責海外軍事基地、情報、技術「竊取」的國情局等），這比美中貿易戰「重關稅」的「皮肉之痛」更厲害，直刺心臟要害（高科技、經濟產業、軍武、網路資訊等等）！無異把中共改革開放的軍經科技豐碩成果，逐漸化為烏有！連帶使中共政權亦步上「前蘇聯」的「夕崩」後塵！恐已非虛言！

簡言之，今天是高科技兢賽的網路世紀！誰能領先，誰就是世界老大！當今數一數二者，不離美、俄、中。但因中共早年「聯美制蘇」戰略成功，在毛澤東、鄧小平時代即全面部署，經華府「中國通」白邦瑞（Michael Pillsbury）2014年出版的《百年馬拉松：中國稱霸全球的秘密策略》，揭發中共如何偽裝弱勢、欺騙滲透、間諜臥底、偷竊高科技、經濟產業、國防軍事機密等等過程，鉅細靡遺。令川普「鷹派」團隊印象深刻，且屢「驗」不爽，證實為害深巨（經貿不公平只是其中之一，智慧財產權損失猶難以計數，況乎國安、軍武的滲透嚴重），於是就180度改變「聯中」政策，並以「潛在威脅國安的敵人」視之，肇致形成後來的政經、軍、科技等各個層面的「對抗」鬥爭局面，故「冰凍三尺，非一日之寒」！

美中貿易戰攸關世界民主與獨裁的衝突。（圖：美聯社）

再者，任何的研發、產製成品，都有「核心訣竅」技術，一旦遭「竊取」或轉製升級，無疑在軍經競賽中落後，淪為「弱勢」！比如美國原先是一等一的強國，但經中共數十年的「偷竊」，反趨「超越」，雙方幾成「並駕齊驅」之勢！若再「縱容」下去，美國勢將成為老二！這是川普振興「美國優先」的理念和意志，所無法容忍的！而此亦促使美國人感到危機，以及朝野政黨的覺醒振作，出現空前的「同仇敵愾」現象，此由美國「討厭中共」的主流民調不斷上升，堪為例證。

復次，從川普15日宣布全國進入緊急狀態，禁止企業使用對國家安全構成危險的公司所生產電信設備，並直接將華為及70家子公司納入實體黑名單。美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）就表示，此舉乃在阻止美國技術被外國實體利用，破壞美國國家安全或外交政策！當不難看出端倪。

其實，華為設備一直存在「後門」風險，可能被北京用來從事間諜和監控活動、破壞關鍵基礎設施。故而美方更力促其他國家勿用華為新一代5G無線網路設備（像中國大陸之能「全民監視網控系統」及新疆「勞改營」成了「動物農莊」，即靠類此的高科技）。儘管「華為」表示，願意和包括英國在內的各國政府簽署「無監控」協議，致力符合「沒有監控、沒有後門」的標準。但遭德國政府打臉指出，沒有跡象顯示中共正在提供這類「無監控」協議。而今的華為，每支手機都有監聽功能，可由一個中央系統直接控管一切個人、生活、政府部門等資料。恐怖至極！無庸贅言。

例如美國代理國防部長夏納翰（Patrick Shanahan）更在14日指出，中華人民共和國為增強軍事，加上其組織性方式盜取外國科技，得以讓北京現代化其飛彈、太空、網路及超越邊界的投射能力。他強調，北京為軍事利益大量竊取美國相關技術，每個中國企業無論知情與否，都可能成為「共犯」！

他表示，根據中國網路安全法，民營企業必須「向公安機關和國家安全機關提供技術支援與幫助」，任何與中國企業合作的美國或盟邦企業若無適當保護措施，恐遭中國企業竊取機密。「華為」科技體現中共系統有組織、以國家驅動的方式，企圖達到全球領先地位。

如今北京可透過數位絲路、中國製造2025與千人計畫等，得以控制全球技術基礎設施，包括5G網路，並且大規模收購外國敏感企業迫使轉讓技術，最後透過軍民融合戰略，將尖端技術轉化為先進武器。以如此不公平競爭手段獲得的成功，使得中國在印太地區、尤其是南海區域的日益增加挑釁行為，則是事實！

是以，美軍參謀首長聯席會議主席鄧福德（Joseph Dunford）亦警告，美國科技巨擘Google在中國所做的工作讓解放軍直接受益。他表示：「當產業合作夥伴在中國工作時，我們非常關注，知道存在著間接利益。坦白說，『間接』可能不足以對其實際情況完整描述，更貼切的是，這是對中國軍事的『直接』利益！」

《Yahoo》在日前復以大篇幅報導前白宮首席策士班農（Steve Bannon）與中國流亡富商郭文貴經常在網路上共同直播爆料（其中對十大軍企、中國製造2025與千人計畫等等內幕甚多）引起大眾關注。而郭文貴更把挹注1億美元成立「法治基金」，邀班農擔任該基金義工性質主席，以支持對中共腐敗行為的調查，協助受中共迫害者等，頗有成績。而班農和前國防部長馬提斯（Jim Mattis）、前司法部長塞申斯（Jeff Sessions）、現任國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）等都是力保郭不被遣返回中國者。顯見郭提供美方不少有用的中共內部資訊。班農最近，更是動作頻頻，除了投書《華盛頓郵報》強調美中貿易戰攸關世界民主與獨裁的衝突，若美國與中國妥協終將徒勞，並屢上其他美國媒體呼籲川普繼續對中國施壓，顯然川普相當程度接受他的建言，採取若干實質的行動！郭和班農都認為，要實現中共垮台，就要直接向中國人民傳遞資訊。班農很欽佩中國人民的吃苦耐勞、勤奮、正派、家庭至上，但中國人民正在被中共政權奴役，他指出，中共擁有9千萬黨員，只佔中國人口的一小部份，「中國14億人口中，有13億人口不是共產主義者」！將中共和中國人民分得很清楚！

瑞士新蘇黎世日報（Neue Zuercher Zeitung）近日刊登一篇以「與時代脫節的習近平」為題的文章，就提到習近平要求黨內高幹從毛澤東的文章裡，學習打勝美中貿易戰，譏諷是「超乎想像！」因為毛著作沒有什麼「可應用於當今世界」的內容。這篇文章更指，習近平的危險，在於他那些「時空倒錯的講話」已無法打動年輕一代，而其「停滯不前的改革路線」則更可能弱化國家。借助馬克思主義及毛澤東思想，習大大的「中國夢」，將永遠只能是夢想！令人遺憾。

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